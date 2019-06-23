«Краснодар» взрывает рынок. Ещё один отличный игрок из Нидерландов

Нет в России других клубов, которые были бы столь активны и шумны в летнее трансферное окно. «Краснодар» — самый-самый громкий, он затеял масштабную оптовую закупку в Нидерландах и сейчас близок к тому, чтобы привезти оттуда ещё одного очень яркого и квалифицированного футболиста – марокканца Уссаму Идрисси. Как сообщают коллеги из AD, вопрос с трансфером может закрыться в ближайшее время.



Активность «Краснодара» — следствие сразу нескольких факторов.



Во-первых, команде впервые в истории предстоит участвовать в Лиге чемпионов. Все в клубе очень хотят попасть в главный турнир и сейчас пытаются сделать всё возможное, чтобы подойти к отборочному раунду в максимально боевом виде. А в дальнейшем глубина обоймы пригодится для борьбы на нескольких фронтах.

«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно Тонни Вильена — тот случай, когда не всегда достаточно быть отличным игроком, чтобы попасть в лучшие лиги.

Во-вторых, «Краснодар» давно созрел для борьбы за золото как клуб, но состав до чемпионского уровня в минувшем сезоне всё же недотягивал – ни с точки зрения качества, ни с точки зрения количества игроков. Сам Мурад Мусаев в мае признавался, что из-за травм или дисквалификаций по весне команде пришлось совсем трудно и нужно избежать повторения проблемы в будущем.

В «Краснодаре» ещё один новичок. Очень интересный и талантливый Рассказываем о Юнесе Намли, который стал уже вторым летним приобретением «быков».

В-третьих, «быков» испытывает на прочность судьба. Приобретений могло бы быть не так много, но посыпались травмы: сначала с повреждением плеча надолго выбыл Газинский, следом крестообразные связки порвал Классон. Оба игрока для «Краснодара» — на вес золота. Подойти без равноценных замен к июлю-августу означает обречь себя на провальный стартовый отрезок чемпионата и вылет из отбора Лиги чемпионов.

«Краснодар» начнёт сезон с новой полузащитой. Мусаеву будет очень сложно Вся основная тройка на центральной оси будет другой.

Идрисси – это как раз прямая замена Классону. Ему всего 23, но он уже давно на виду, подтвердил свой уровень и эффективность в двух последних сезонах. В чемпионате-2017/18 Уссама набрал «7+7» по системе «гол+пас» в составе «Гронингена» и «АЗ Алкамар», в который перешёл в январе 2018-го. Год спустя – «8+6». Для крайнего полузащитника это очень приличные показатели, особенно если учитывать, что играет тот не за «Аякс» и ПСВ.



Оптимальная позиция для Идрисси – левый фланг полузащиты. На заре карьеры в «Гронигене», да и иногда в «АЗ» и сборной, он использовался и справа, однако здесь футболист с рабочей правой ногой менее эффективен. Приходится сосредотачиваться больше на ассистентских функциях и получать гораздо меньше возможностей для выхода на ударную позицию. Тогда как именно смещение в центр и сочный обводящий удар с правой со средней или дальней дистанции – это и есть преимущественный навык потенциального новичка «Краснодара».

Графическое отображение всех ударов Идрисси в сезоне (красные кружки – голы, черные – удары в створ, отражённые вратарями, крестики – мимо или заблокированные) чётко обрисовывает его стиль игры. Принять мяч в широкой позиции в левом фланге, резко убрать его под правую ногу, сместиться к центру, обыграть соперника и выстрелить в дальний угол – любимый приём марокканца. Таким способом он забил множество мячей в карьере, начал проделывать этот трюк с юношеских лет. Кто-то назовёт его манеру игры предсказуемой, но результат при своей простоте она приносит – а это самое главное.

Идрисси – очень сильный завершитель. Он классно открывается, никогда не прячется от мяча, легко отклеивается от защитников и обладает нужным набором технических данных, чтобы высвободиться для удара. В среднем полузащитник бьёт по воротам 3,1 раза за игру (1,1 – из-за штрафной), что стало шестым показателем в чемпионате Нидерландов по итогам сезона.



Техническое оснащение позволяет наносить даже самые сложные удары. В апреле он, например, забил «Хееренвену» прямым ударом с углового, увидев, что вратарь вышел из ворот, и молниеносно среагировав на эпизод.

Ассистентские качества у Идрисси развиты чуть хуже. Он способен выполнить классный навес со стандарта или отдать передачу в свободную зону при контратаке, но при большой скученности футболистов его пасам не хватает тонкости и непредсказуемости.



По своему типажу Идрисси очень напоминает Классона – такая же манера включений в штрафную, такая же польза при высоком прессинге, схожие открывания. Правда, в коротком подыгрыше Классон всё же посильнее, тогда как Идрисси – куда активнее с точки зрения количества обводок и ударов. Марокканца берут именно под действующую систему – и он должен в неё относительно безболезненно для себя самого и для команды вписаться.

На transfermarkt стоимость Идрисси составляет 5 млн евро. Вряд ли «Краснодар» заплатит меньше – всё-таки два результативных сезона позволяют АЗ выставлять достойный ценник. Но «быкам» деваться некуда, на кону стоит многое. Сейчас главное – равноценно возместить все потери и усилиться, а проблему, куда девать после выздоровления Классона и Газинского, в клубе будут решать уже потом, по факту.