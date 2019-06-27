5 игроков, за которыми стоит следить в плей-офф Кубка Америки

На Кубке Америки играет множество звёзд мирового масштаба, но следить за ними конкретно на этом турнире смысла нет: Месси, Суареса, Коутинью, да даже Ришарлисона, Фарфана и остальных вы увидите не раз и в играх за клубы. В этом списке – игроки, за чьей игрой вы вряд ли будете наблюдать в ближайшие пару лет, но которые показывают интересный футбол и имеют шансы уехать в клубы посильнее.

Рохер Мартинес, Колумбия

Центральный нападающий к 24 годам успел пройти весь цикл стандартного латиноамериканского игрока: он поиграл и на родине, и в Китае, и в Европе. Правда, он перешёл из китайского клуба в испанский «Вильярреал», а не наоборот. В Испании Мартинес отыграл всего 245 минут за полгода, забил один гол – мадридскому «Реалу» – и уехал в мексиканский клуб «Америка». Возможно, Рохер скоро вернётся в Европу.

На Кубке Америки Рохер в первую очередь запомнится матчем против Аргентины: он вышел на поле на 15-й минуте в качестве левого вингера, несколько раз унизил игроков «альбиселесте» на обоих флангах, а на 72-й минуте забил отличный гол – сместился с бровки в штрафную и нанёс обводящий удар в дальний угол.

Карлуш Кейруш решил, что роль вингера Мартинесу подходит больше: Рохер теперь не только открывается около штрафной и ждёт передачи из глубины (хотя против Катара Мартинес занимался и этим, нагружая центральных защитников соперника), но и много обводит, смещается из фланга в центр и рвёт соперников. Рохер мощный, резкий, быстрый, обладает сильным и очень точным ударом.

Эвертон, Бразилия

Левому вингеру уже 23, и в этом возрасте он рискует не уехать из Бразилии в сильный клуб из топ-чемпионата. Эвертон пылит в «Гремио» с 2014 года и показывает достаточно приличные результаты на местном уровне: 16 мячей и 3 голевых в 36 матчах в прошедшем сезоне, 6+1 в 12 матчах в сезоне текущем. На Кубок Америки Эвертон приехал в качестве запасного, но уже успел провести один матч в старте, дважды забить отличными дальними ударами и один раз ассистировать.

Понаблюдать за Эвертоном стоит просто потому, что он типичный бразильский вингер с филигранной техникой, разнообразным набором финтов, высокой скоростью и хорошим контролем мяча в любых ситуациях. Он не стесняется идти в обводку, пытается накрутить сразу нескольких игроков подряд, не боится дальних ударов примерно с линии штрафной – и кладёт мячи как обводящими ударами в дальний угол, так и резкими ударами в ближний.

Эвертон, Бразилия Фото: Buda Mendes/Getty Images

Эвертон закончил предыдущий сезон на третьем месте в лиге по количеству обводок за матч, причём 62% попыток дриблинга были успешными, а в этом сезоне процент вырос до 67. На Кубке Америки Эвертон вообще сделал 20 обводок при 24 попытках – неплохой результат даже по такой маленькой выборке. Если вы соскучились по нетронутым европейским прагматизмом бразильским финтерам, обратите внимание на Эвертона.

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Лаутаро Мартинес, Аргентина

Один из самых известных игроков в этом списке, который к тому же отыграл наибольшее количество времени в европейской топ-лиге в этом сезоне. У аргентинского центрфорварда 1300 минуты в Серии А за «Интер», за которые он успел забить шесть мячей и отдать две голевые. Фанаты итальянского чемпионата наверняка видели Мартинеса в деле, но вот остальные могли о нём даже не слышать. Усугубляет ситуацию и тот факт, что Антонио Конте может не видеть Лаутаро даже в качестве игрока ротации.

Дело в том, что Конте предпочитает нападающих, которые умеют выполнять роль «опорного пункта» (определение самого тренера). Именно поэтому итальянец почти приобрёл в «Челси» Лукаку, хочет купить Ромелу и в «Интер», а также взял Жиру, когда Мората захворал. Мартинес же умудряется неплохо обыгрываться с партнёрами при игре спиной к воротам в сложных ситуациях, выдавая классные передачи, но часто ошибается в простых ситуациях, отдавая жесткие и неточные передачи не в темп. При этом Лаутаро приемлемо для своих габаритов (174 см, 72 кг) ставит корпус и ведёт борьбу, может отклеиться от оппонента, умеет быстро разворачиваться с мячом, обладает неплохими скоростью и дриблингом. Аргентинцу комфортнее опускаться глубже и помогать развивать атаки, а не вести борьбу против защитников соперника, исполняя роль «столба».

Лаутаро Мартинес, Аргентина Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Главная особенность Мартинеса – его игра в штрафной: он получает довольно много моментов, благодаря чему набил себе 0,54 ожидаемого гола в среднем за 90 минут (2-е место в команде) и 5,71 касания в штрафной за 90 минут. Понятно, что нужно обязательно учитывать эффект запасного, который сильно влияет на эти данные, но по общему количеству касаний в штрафной Лаутаро – 27-й в лиге (с 1300 минутами). Если посчитать, сколько Мартинес делает касаний в штрафной в минуту, то окажется, что он получает мяч в штрафной чаще, чем Роналду и Иммобиле. Мартинес также хорошо действует на стандартах в атаке, а ещё очень агрессивен при обороне – после потери мяча он может сразу пойти в подкат с двух ног.

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Йошимар Йотун, Перу

Сильнейшие игроки сборной Перу вам прекрасно известны: Геррейро – по ЧМ-2018, Куэва и Фарфан – по РПЛ. Именно поэтому наш список нападающих разбавляет полузащитник со скандинавской фамилией Йотун. «Великана» не так давно думали забрать к себе некоторые европейские клубы, в том числе и из РПЛ, но их отпугнул возраст (29) и игра Йошимара в позиционной обороне.

Возможно, в мексиканском чемпионате Йотуна не наказывают за ошибки при выборе позиции, но на Кубке Америки они бросались в глаза и эксплуатировались даже Боливией. Впрочем, проблемы Йошимара при игре в защите для зрителя – даже плюс: во-первых, повышается количество потенциально опасных моментов, во-вторых, можно даже учиться на ошибках перуанца. При этом Йотун очень агрессивно прессингует и смело идёт в отбор – то есть проделывает большой объём работы без мяча. С мячом же Йошимар стал лучшим в Мексике игроком по продвигающим мяч передачам. Перуанец хорошо чувствует свободное пространство, продвигает мяч на дриблинге, отклеивается от опекунов, здорово видит поле и спокойно разрезает оборонительные ряды соперника передачами.

Йошимар Йотун, Перу Фото: Buda Mendes/Getty Images

Мигель Альмирон, Парагвай

Сборная Парагвая очень неожиданно пролезла в плей-офф с третьего места, набрав всего два очка в трёх играх. Помогли японцы и эквадорцы – они сыграли вничью, что не позволило ни тем, ни другим обогнать парагвайцев. Таким образом, ещё хотя бы раз вы сможете увидеть игру самого дорогого игрока в истории «Ньюкасла» – Мигеля Альмирона.

Альмирон в команде Бенитеса играл только инсайда в 3-4-2-1, но вот в сборной у него больше функций: за три матча на Кубке Америки Мигель успел побывать центральным полузащитником, опорником, «десяткой» и левым вингером. В Англии парагвайцу непросто (0 результативных действий за 774 минуты – правда, игроку не везет с реализацией), но это ожидаемо, учитывая, что он приходил из MLS. На Кубке Америки Альмирон уже успел запомниться фанатам: в матче с Аргентиной Мигель подхватил мяч за центральным кругом, буквально оббежал по бровке Перейру и Паредеса и выполнил отличный голевой прострел в центр штрафной уже от лицевой линии.

Но главное качество Альмирона – не дриблинг или скорость: Мигель умеет открываться на свободном пространстве по всей ширине и глубине поля, а также быстро смещается в пустые зоны, когда расстаётся с мячом. Скорее всего, именно непредсказуемость и умение самостоятельно искать пространство вкупе с высокой скоростью и неплохим дриблингом так понравились Бенитесу, который не первый сезон искал подходящего футболиста на важную в его системе роль левого инсайда/вингера.

Мигель Альмирон, Парагвай Фото: Buda Mendes/Getty Images

В тексте использованы данные Instat, Understat и Capology.

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