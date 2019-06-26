«Спартак» на иголках. Выиграли или проиграли – не важно

— Как вам зрелище? – спросили мы после матча у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Да «такая» игра, — ответил он.

Матч «Ростова» со «Спартаком» невозможно анализировать. В нем приняли участие под 40 футболистов, замены производились в более-менее случайном порядке, а составы были похожи на оптимальные лишь в короткие промежутки времени.

Выводы о молодежи и опытных футболистах делать было тоже бессмысленно, потому что прямо уходя с основного поля во время матча, они отправлялись на запасное – тренироваться.

Конечно, можно было выделить заряженность даже не самого «Ростова», а именно Валерия Карпина.

Во-первых, он жестко следил за дисциплиной в новой схеме с 4 защитниками. Когда выйти, какую позицию занять или зону заполнить – напоминания обо всем этом футболисты получали от начала и до конца матча.

«Спартак» проиграл «Ростову» и потерял Айртона. Защита титула под угрозой Хорошего в игре красно-белых было мало.

Во-вторых, наигрывалась и определенная модель против «Спартака», с которым «Ростов» сыграет во втором туре. Ничего сверхнового здесь не было, но, например, с выходом Фернандо при начале атаке красно-белых, бразильца персонально опекали то Глебов, то Шомуродов.

В-третьих, Карпин вступал в диалоги как судьей, так и с игроками «Спартака». Самый яркую реплику вы наверняка услышали во время трансляции, когда Дмитрий Вебер помешал Софьяну Ханни быстро разыграть штрафной.

— Эй, положи мяч! – кричал Джикия. – Ты, …, чего его трогаешь?

— Пошли его на…! – тут же посоветовал Карпин Веберу. – А то будет тут советовать еще.

Странно, что тренер «Ростова» никому не предложили посмотреть на табло – к тому моменту его команда вела 2:0.

Кононов же все девяносто минут провел в одной позе, не меняя ее ни после пропущенных мячей, ни после ошибок или не забитых моментов.

Вообще по ходу игры не раз возникало ощущение, что с исчезновением из российского футбола сумасшедших денег уровень РПЛ продолжит выравниваться. Вот чем те же Полоз, Шомуродов, Еременко или Ионов слабее Понсе, Ломовицкого, Ханни или Фернандо? Вряд ли разница будет столь заметна как на поле, так и в турнирной таблице.

Обо всем этом мы, конечно, могли спросить тренеров, но пресс-конференции не было. Кажется, что Олегу Кононову с этим повезло, потому что сегодня он вновь стал бы главным объектом критики. Мы уже поняли, что победа в зимнем турнире – это плохо, потому что в январе команда должна была не мячи забивать, а сильнее уставать под нагрузками. Сейчас, когда «Спартак» еле волочил ноги и проиграл – реакция оказалась еще хуже.



Так что логично, что игроки в отсутствии микст-зоны также говорить отказались. О первом матче в Австрии рассказал лишь Андрей Ещенко – как всегда прямо, открыто и без стеснения.

Ещенко: «Спартак» всегда должен побеждать"

— Что Кононов просил перед игрой? – спросили мы у Андрея.

— Говорил, что нам надо победить. Мы – «Спартак», и нам всегда надо выигрывать. Другое дело, что и нам, и «Ростову» сегодня было очень тяжело – в таких-то погодных условиях играть. Не знаю, почему в 6 часов решили делать игры. Могли бы и попозже поставить. Это каторга.

«Лимит – наше всё». Тренеры РПЛ не протестуют, им всё нравится Недоволен только Карпин, но его никто не поддерживает.

— ЦСКА и «Краснодар» вообще играют в 2 часа дня.

— Ну что, удачи пацанам. Здоровья, конечно. Не знаю, чем думают люди. Так нельзя делать.

— Сегодня вы проиграли. Это же неплохо, учитывая что зимой подошли к турниру в топ-форме, а потом ее растеряли. Может, сейчас наоборот все с умом?

— Не вижу разницы: что было тогда, что сейчас. На сборах всегда тяжело. Просто зимой мы были и физически, и психологически лучше готовы. Все сложилось удачно, и мы выиграли.

— Сейчас все говорят о психологическом фоне: мол, он был плохим, а теперь от него избавились. Сейчас на вас меньше давление?

— В том году в «Спартаке» было три тренера – это, безусловно, сказалось на команде. При всем при этом, во второй половине добились хороших результатов, но пропустили ЦСКА вперед. Нельзя доводить дело до последних туров, а нужно делать задел сначала.

— Но есть ощущение, что игроки в последнее время как будто все на иголках.

— Это «Спартак». Здесь всегда все будут как на иголках. Есть результат – нет результата. Народная команда, много о ней говорят – и журналисты, и болельщики.

— Как воспринял новость, что в 2023 году болельщики будут управлять командой?

— Ну, мы как-то дискутировали в лондонском «Арсенале», что кто-то из болельщиков приобрел часть акций. Если будут люди адекватные, то они могут принести пользу клубу, а не какие-то там гадости делать. Тут надо с умом подойти и все правильно сделать.

— Вы согласны, что уровень российской лиги упал и непонятно, кто будет бороться за золото.

— Конечно, если вы хотите какие-то результаты, то в команду должны вливаться деньги. Есть финансы – значит будет и результат. Нет финансов – значит, будешь думать, как бороться и набирать очки. Например, «Оренбург» и «Тула» в этом году не отпускали свое. Многое, конечно, зависит от игроков и тренера, но основная часть все-таки финансы.

— Какие цели вы ставите лично для себя в этом году?

— Хочу доказать, что я еще боеспособен и готов приносить пользу «Спартаку». А в плане физических кондиций нормально себя ощущаю.

— Не было такого, чтобы перед этим сезоном из той же Тулы позвонили и сказали: «Андрей, бросай все – и давай за нас».

— Мы пообщались в клубе, с президентом, с тренерами, сказали ОК, пожали друг другу руки.

— Вы счастливы быть в «Спартаке»?

— Да.

Похоже, всегда быть на иголках – для футболистов особое удовольствие.