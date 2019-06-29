Кого ещё хочет купить «Спартак». Всё о трансферах красно-белых

Инсайды и фамилии, многие из которых до сих пор не фигурировали в прессе.

Ожиданий от летней трансферной кампании красно-белых было много. Казалось, клуб развернёт бурную деятельность и серьёзно обновит свой состав. Однако до сих пор для основы приобретён только аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. Итальянский вратарь Андреа Романьоли взят под нужды «Спартака-2», а немецкий ганец Малкольм Баду находится на просмотре, да и вряд ли его можно рассматривать как немедленное усиление главной команды, даже если его кандидатура получит одобрение главного тренера.

Понсе – отличный завершитель. Но в одиночку он «Спартак» не спасёт Рассказываем, что за нападающего подписали красно-белые.

Но пока болельщики могут не переживать: трансферная работа «Спартака» и близко не закончена. Клуб был бы рад завершить её ещё до начала летних сборов, но многие варианты, шедшие в шорт-листах первыми или вторыми номерами, либо сорвались сразу, либо пока находятся в подвешенном состоянии.



В конце прошлого сезона Кононов озвучил свои приоритеты по позициям. По его мнению, команде требовались:



1) фланговый нападающий и (или) центральный нападающий;



2) опорный полузащитник;



3) центральный атакующий полузащитник – главная цель трансферного окна.

Линия нападения

Понсе был одним из первых номеров в списке форвардов от селекционной службы, и «Спартак» в этой истории сработал действительно быстро и здорово. Но, несмотря на покупку аргентинца, красно-белые продолжают мониторить рынок нападающих – как центральных (ведь Зе Луиш или Луис Адриано могут уйти, а если красно-белые получат очень хорошие предложения из условного Китая, то запросто продадут обоих), так и крайних (Кононову хочется больше острых действий со стороны флангов).

Один из вариантов – 24-летний португалец из «Браги» Рикардо Хорта. Три последних сезона он провёл в «Браге», имеет хорошую статистику («25+15» по системе «гол+пас» в 96 матчах). Чаще всего выходит на позиции левого атакующего полузащитника, но также может сыграть в центре и справа, что очень понравилось «Спартаку». Когда выходит на бровке, играет не в стиле «прошёл – подал», а смещается к штрафной, разыгрывает короткие комбинации с партнёрами, выходит на завершающий удар. Классно владеет первым касанием, здорово оснащён технически, выполняет много обостряющих передач.



На transfermarkt стоимость Хорты составляет 9 млн евро. Примерно на такую (возможно, чуть меньшую) «Спартак» и рассчитывает. Но есть два момента, препятствующие на сегодня трансферу этого футболиста. Во-первых, португалец – не классический крайний полузащитник, а скорее форвард второго плана, и его приход напрямую зависит от судьбы Луиса Адриано. Если бразилец останется в команде, необходимости в игроке не будет. Во-вторых, на Рикардо есть спрос в родной стране среди грандов – «Бенфики», «Спортинга» и «Порту». Хотя с точки зрения зарплаты вариант со «Спартаком» станет для игрока выгоднее.

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Второй вариант – 22-летний поляк Давид Ковнацки из «Сампдории». Вторую часть прошлого сезона он провёл в аренде в «Фортуне», поскольку в генуэзском клубе не проходил в стартовый состав. В бундеслиге молодой нападающий забил четыре гола в 10 матчах. Специалисты отмечают его скоростные данные (идеальный игрок для быстрых атак), физику, атлетизм, поставленный сильный удар с обеих ног, а также универсализм. Ковнацки способен сыграть как на острие в одиночку, так и в паре в роли второго форварда. А ещё – на фланге.

«Сампдория» готова рассмотреть возможность трансфера, но хочет за молодого растущего нападающего серьёзные деньги – от 10 до 12 млн. Для «Спартака» это пока дороговато, особенно сейчас, когда не продан ни один из имеющихся кадровых активов. Также к Ковнацки проявляют интерес клубы бундеслиги, увидевшие поляка в деле. Переговоры продолжаются.



Третий вариант – 21-летний Алексис Клод-Морис из «Лорьяна», выступающего во второй французской лиге. Он здорово проявил себя в прошлом сезоне, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах. В его арсенале навыков – скорость и дриблинг, француз отлично подойдёт для позиции левого форварда, но может сыграть и в центре поля. Однако и тут «Спартаку» придётся сложно: на Клода-Мориса повышенный спрос, в том числе и со стороны грандов. Уже два предложения ему поступало от «Арсенала», также очень интересуется мёнхенгладбахская «Боруссия». Конкуренция как минимум взвинтит цену, которая и без того зашкаливает за 10 млн евро. Шансов мало.

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Другие варианты из шорт-листа «Спартака» уже не сработали. Клуб выражал заинтересованность в 20-летнем малийце Мусе Дженепо из «Стандарта» и 24-летнем Бруме из «Лейпцига». Оба – крайние полузащитники, преимущественно играющие слева. Но первый ушёл в «Саутгемптон», а второй – в ПСВ.

Опорная зона

Приоритетным вариантом для «Спартака» был 24-летний Томаш Соучек из «Славии» – один из лучших игроков чемпионата Чехии, классный опорник, умеющий и разрушать, и созидать. С клубом и агентом красно-белые договорились, а вот с самим игроком – нет, тот ни в какую не хочет переезжать в Россию, поскольку ждёт предложений из большой футбольной Европы. Интерес к нему есть и из Германии, и из Италии. И даже большая зарплата (порядка 2 млн евро) Соучека не соблазнила. Во всяком случае, пока.

«Спартак» вынужденно переключился на других игроков. Об одном из них мы уже на днях сообщали – 21-летнем полузащитнике «Эмполи» и сборной «Алжира» Исмаэле Беннасере. Это молодой прогрессирующий футболист, который был основным игроком своей команды в двух последних сезонах. Быстрый, выносливый, агрессивен в отборе и прессинге, качественно двигает мяч между линиями. Потенциальный трансфер видится более реальным из-за факта вылета «Эмполи» из серии А. Но цена на Беннасера очень уж высока – «Эмполи» хочет получить более 15 млн евро.

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Третий вариант в опорную зону – 25-летний габонец из «Генгама» Дидье Ндонг. Самый дешёвый — клуб вылетел из Лиги 1, этот факт уменьшит сумму трансфера до 3-4 млн евро. Однако нет гарантии, что Ндонг усилит «Спартак» — при несомненном умении вести единоборства и качественном отборе он средне играет с мячом и имеет проблемы с дисциплиной. Как на поле, так и вне его.

Атакующие полузащитники

Позиция, повторим, была приоритетной для усиления, но пока «Спартак» вернулся с охоты без добычи. Главная причина: постоянные отказы.



Красно-белые хотели Руслана Малиновского, но украинец не захотел – испугался потерять в своём относительно молодом возрасте сборную, а также предпочёл переехать в сильный европейский чемпионат. Итальянские СМИ сообщают, что он близок к переходу в «Сампдорию».

Также «Спартак» присматривался к МакАллистеру, но аргентинский полузащитник «Брайтона» предпочёл «Бока Хуниорс» и отказался.

Третьим вариантом красно-белых был босниец Раде Крунич из «Эмоли», который, правда, скорее не плеймейкер, а универсальный центральный полузащитник с хорошим балансом между обороной и атакой. Сторона Крунича сразу же предупредила, что в первую очередь рассматривает предложения из Италии. На днях стало известно, что Раде одной ногой в «Милане».

И, наконец, 26-летний Ханс Ванакен из «Брюгге», очень сильный креативный полузащитник. Первая стадия переговоров прошла в в мае, футболист честно признался, что Россию рассматривает во вторую очередь, тогда как в приоритете у него другой клуб. Скорее всего, речь шла об «Аяксе». Но окончательного отказа «Спартак» не получал, клуб мониторит ситуацию и может вернуться к данной кандидатуре.

Российский рынок

Большинство кандидатов-россиян предлагаются не селекционной службой, а главным тренером. В частности, Кононов действительно был заинтересован в трёх футболистах «Арсенала» — вратаре Левашове, центральном защитнике Беляеве и атакующем хавбеке Мирзове. Единого мнения по всем троим в клубе нет. Прогноз пока отрицательный.

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А ещё после расставания с Дмитрием Комбаровым стал изучать рынок левых защитников с российским паспортом. На одном Айртоне далеко не уедешь, тем более тот успел получить повреждение. С Фёдором Кудряшовым договориться пока не получилось, хотя интерес к нему все ещё сохраняется. Есть вариант с Михаил Меркуловым из «Урала». Генеральный директор Томас Цорн в недавнем интервью заявил, что пока футболиста екатеринбургского клуба не рассматривают, но по нашей информации, красно-белые вступили в переговоры, но пока не смогли сойтись в цене. «Урал» просит на миллион евро больше, чем предлагает «Спартак» (2,5 против 1,5).