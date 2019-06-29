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Лионель Месси впервые за 14 лет спел гимн Аргентины, Кубок Америки-2019

Лионель Месси впервые спел гимн Аргентины
Александр Говоров
Месси исполнил! Он обещал никогда не петь гимн, но не выдержал
Капитан сборной Аргентины терпел 14 лет. Что же заставило его прервать молчание?
Футбол / Южная Америка 0

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу, обыграв команду Венесуэлы со счётом 2:0. Но всё это никого особенно не интересовало, потому что перед началом матча случился по-настоящему переломный момент в истории аргентинского футбола. Капитан команды Лионель Месси спел гимн Аргентины. Он не делал этого целых 14 лет!

«Мне не нужно петь гимн, чтобы прочувствовать важность момента»

То есть с самого начала карьеры во взрослой сборной в 2005 году её лучший игрок никогда не пел национальный гимн. Четыре года назад Лионель объяснил, почему поступает именно так, поскольку в какой-то момент критики стало слишком много. Некоторым особо патриотичным болельщикам было наплевать на то, как играет Месси, их беспокоило только то, почему Лео молчит как партизан в такой важный и эмоциональный для страны момент.

«Меня злят люди, которые критикуют за всё, совершенно не думая, даже за то, что я не пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь, чтобы прочувствовать важность момента. Мой приоритет – выиграть трофей со сборной», — эмоциоанально заявил Месси.

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Сборная Аргентины — это не только Месси.

Эмоциональный срыв

Месси произнёс эти слова перед началом Кубка Америки – 2016. Но важнее то, что до этого Лионель вместе с командой проиграл сразу два больших турнира подряд. В 2014 году сборная Аргентины впервые с 1986 года могла выиграть чемпионат мира, но в финале в дополнительное время уступила немцам.

Через год блистательно игравшая на тот момент Аргентина в решающем матче проиграла сборной Чили. В 2016 году было повторение этого финала с тем же итоговым результатом. Лео не забил пенальти в послематчевой серии, расплакался и объявил об уходе из сборной.

Его, конечно же, уговорили остаться, и именно он вытащил на себе Аргентину на чемпионат мира. Буквально в одиночку. К сожалению, мировое первенство в России не принесло ему долгожданный титул.

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Виноваты боссы АФА, Скалони и даже Месси.

Будет ли Месси теперь всегда петь гимн?

Футболисты – люди суеверные. Пока что-то работает, они не будут от этого отказываться. Месси спел гимн, и Аргентина одержала победу. Так что можете не сомневаться, что в полуфинале с Бразилией мы снова увидим поющего Лионеля. Но увидим ли победу Аргентины, большой вопрос. Уж больно много проблем у команды Лионеля Скалони, что бы там ни говорил её капитан о дружном коллективе и чудесной атмосфере.

А сказал он следующее: «Это не лучший Кубок Америки для меня, я не играю так, как ожидал. Но важно, что мы выиграли. Знали, что Венесуэла будет играть от обороны и искать счастья в контратаке. Одержать победу в турнире может каждая из команд, мы сделали ещё один шаг. Есть ещё много вещей, на которые нам стоит обратить внимание. С первого дня сказал, что у нас есть группа очень хороших парней. На человеческом уровне мы все дружим, стараемся быстро адаптироваться».

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