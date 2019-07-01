А Тутти, Аванти, Кристина Орбакайте. Самое смешное дерби «Спартак» — ЦСКА

Как хорошо, что его всё-таки сыграли.

А ведь команды реально могли закруглиться к началу второго тайма. В ЦСКА прямо сказали, что вдесятером играть не собираются. Сложно сказать, как в футболе обычно выходят из таких ситуаций, но в данном случае был найден гениальный выход. У тренера «Спартака» спросили, не против ли он, если удаление Кирилла Набабкина аннулируют? И надо знать железного Олега Кононова, который сразу ответил: «Нет, не против».

Но русский мир вновь испортили западные партнёры. Рефери европейского уровня заявил товарищам из обоих клубов, что их турнир – не шутка, за матчами следит австрийская федерация, которая за нарушение регламента любого соревнования сразу лишает лицензии.

Если вы хоть раз пытались объяснить что-то какому-нибудь полицейскому или стюарду в Германии, то должны знать, что спорить в такой ситуации не то что бессмысленно, а себе дороже. Наверное, поэтому игроки ЦСКА всё-таки появились на поле. Правда, их всё равно оказалось 11, но судьи не повелись, нашли лишнего, убрали его с поля и продолжили развлекать зрителей.

«Ты что, дурак»?

Во втором тайме особенно качественным получился номер, когда спартаковец Зелимхан Бакаев оббегал соперника по бровке, но зацепился за лежащий у поля шнур, посмотрел на судью и услышал свисток в свою пользу.

— Да его же вообще не трогали, — крутил пальцем у виска ошарашенный полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

— Идиот! – поставили окончательный диагноз рефери со скамейки «армейцев». Да, чего только не услышит клоун во время выступления.

И даже жаль, что судья совсем не понимал по-русски, иначе мог бы дать ответ на главный вопрос, заданный тренером ЦСКА.

— Ты дурак? – интересовался Виктор Гончаренко.

Впрочем, эту задачу мы можем решить самостоятельно.

Дано:

— товарищеский турнир, где командам важен не результат, а факт полноценного спарринга;

— два футболиста рубятся весь первый тайм: один не особо сильно окучивает другого по ногам, второй бодается и отмахивается.

Найти:

дурак ли ты, если даёшь одному прямую красную карточку, а другому, уже имеющему жёлтую, – ничего?

И если в этой задаче нет дополнительного условия из ставки на счёт 1:0 в пользу ЦСКА по красным карточкам в первом тайме, то ответ очевиден.

Хотя у некоторых фанатов «армейцев» было и другое мнение.

— Судья – молодец. Работал в британской манере!

Надеемся, в Англии об этом не узнают и не обидятся на русских ещё сильнее.

Скандал в матче «Спартак» — ЦСКА. Судья запретил играть в полных составах! Арбитр ссылался на регламент.

Пиво + «А Тутти Аванти»

Отвечали мы в этот день и на другие важнейшие вопросы. Например: что будет, если продавать болельщикам пиво на матчах повышенной опасности? И спасибо Австрии — она отнеслась к эксперименту с бесстрашием.

Во-первых, потоки фанатов никто не разделял.

Во-вторых, помимо светлого из-под полы выдавали вполне прозрачный шнапс.

В-третьих, вместо полиции на дерби работал русскоговорящий ЧОП с видом участников отечественных турниров по боям без правил.

Пара из приведённых условий, усиленных типичными для российских трибун зарядами, могла и без алкоголя качнуть вечер к многосторонней драке, но эффект получился обратным.

Мы увидели чудесный пример футбольного единения.

Сначала болельщики ЦСКА и «Спартака» исполняли песни на один мотив.

Затем, после гола Бакаева, красно-белый актив поддержал новую команду Олега Кононова зарядом: «А Тутти, Аванти, Массимо Каррера».

Болельщики ЦСКА подхватили волну и исполнили: «А Тутти, Аванти, Виктор Гончаренко», а затем ещё одна группа добавила игре немного творчества: «А Тутти, Аванти, Кристина Орбакайте».

И никакого мата, никакой агрессии, зависти или злости. Болельщики «Спартака» фотографировались с Марио Фернандесом, Игорем Акинфеевым и Фёдором Чаловым. «Армейцы» – с Георгием Джикией, Зе Луишем и Романом Зобниным. Это был вечер любви и творчества, самый яркий кусок которого отхватил от своих же фанатов хоть и удалённый, но не постаревший от этого Кирилл Набабкин.

Под пивом угасали и внутренние междоусобицы. Ведь если в начале игры часть спартаковцев ещё хотела выступать против президента и тренера, то через 20 минут после окончания матча подобревший мужчина в знаменитой майке с Каррерой уже просил Кононова о фото.

— Простите, у меня сейчас нет времени, — чуть слышно ответил Олег Георгиевич и скрылся. Точнее, ушёл как никогда верно выбранным курсом.

Но как поётся в композициях практически каждого эстрадного исполнителя, эта игра пьянила и без пива.

Особенно хороши были забитые мячи.

В первом эпизоде защитник ЦСКА Магнуссон идеально остановил мяч пяткой для Бакаева прямо на линии вратарской. В мадридском «Реале» такими финтами славился Гути.

Во втором – Бийол задумал прострелить вдоль ворот так, чтобы Айртон сделал вынос точно в рёбра Александру Ломовицкому, от которых мяч таки влетел в ворота.

В третьем — Илье Гапонову не пришлось даже смотреть в сторону ворот, чтобы одним поворотом ноги пробить с 15 метров в девятку. После таких голов не долго не приходят в себя – вот и уже через минуту ЦСКА пропустил ещё раз.

Неплохо для предсезонки. «Спартак» обыграл ЦСКА в первом дерби сезона Матч получился очень весёлым.

И очень важно для нашего футбола, что за дерби с трибуны наблюдал Леонид Федун. Ведь именно в этот день и можно было вернуть некогда потерянное удовольствие от игры: «Спартак» без шансов побеждал ЦСКА, воспитанники забивали голы, судьи не прогибались под административный ресурс, а болельщики в соцсетях забыли о претензиях и очарованно просили журналистов задать президенту клуба лишь один вопрос:

— Где купить такую же клёвую бейсболку?

Леонид Арнольдович улыбнулся, но секрета народу не выдал. Рано. Все тайны откроются в 2023-м.

Федун: зимой говорили: «Идиоты, выиграли Кубок Матч Премьер». Теперь опять не то Владелец «Спартака» за то, чтобы проводить турнир в России. Но здесь — дороже.

Так же как и тайны о том, какими на самом деле будут обновлённые ЦСКА и «Спартак», откроются нам в первом туре РПЛ, а не в июньских, абсолютно ничего не решающих, забавных товарищеских матчах.