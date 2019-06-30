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«Спартак» — ЦСКА — 3:1, 30 июня 2019, предсезонный турнир в Австрии,

«Спартак» — ЦСКА — 3:1
Анатолий Романов
Неплохо для предсезонки. «Спартак» обыграл ЦСКА в первом дерби сезона
Матч получился очень весёлым.
Футбол / РПЛ 0

Организаторы Кубка Париматч Премьер грамотно составили календарь, оставив на воскресный вечер первое в сезоне российское «суперкласико» — «Спартак» — ЦСКА. Пускай в первых матчах австрийского турнира столичные клубы проиграли, да и в прошлом сезоне довольствовались лишь путёвками в Лигу Европы, меньше интереса дерби московских команд вызывать не перестало.

В другом матче дня «Краснодар» разгромил «Ростов». «Быки» выиграли второй матч на турнире и продолжают готовиться к квалификации Лиги чемпионов.

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Составы

По сравнению с матчем первого тура Олег Кононов поменял почти весь состав. В основе остались лишь Айртон и Ананидзе.

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Виктор Гончаренко оставил на поле Хёрдура Магнуссона, Виктора Васина, Кирилла Набабкина, Ивана Облякова, Яку Бийола, Фёдора Чалова и Такуму Нисимуру.

Память

Перед матчем футболисты и тренерский штаб «Спартак» побывали возле памятника советским воинам, погибших при освобождении Австрии, и почтили память героев, возложив цветы к памятнику.

«По пути на матч красно-белые почтили память советских воинов, павших при освобождении Австрии во времена Великой Отечественной войны», — говорится в «сториз» «инстаграма» «Спартака».

Антураж

Матч не мог не вызвать интерес у болельщиков, и зрителей на трибунах хватало. Раздавались вполне привычные заряды. Впрочем, трибуна на этом стадионе совсем не большая.

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Привозы

Уже на 7-й минуте «Спартак»вышел вперёд. Айртон с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Магнуссон, казалось, был первым на мяче, но не смог его вынести, чем и воспользовался Бакаев, пробивший точно в цель.

На 27-й минуте защитники «Спартака» привезли гол в свои ворота. Бийол с левого края прострелил во вратарскую, Айртон старался прервать острую передачу, но попал в Ломовицкого, от груди которого мяч срикошетил в ворота.

Кубок Париматч Премьер. 2-й тур
30 июня 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 – Бакаев – 7, 1:1 – Ломовицкий – 27 (автогол), 2:1 – Гапонов – 59, 3:1 – Ханни – 60
Удаления: нет – Набабкин, 44

Травма

На 15-й минуте Георгий Джикия получил повреждение, ему потребовалась медицинская помощь. Спустя семь минут защитник был заменён на Илью Кутепова.

Стычка

На 42-й минуте повздорили Набабкин и Адриано. «Армеец» нарочно ударил по ноге лежавшего Адриано, тот вскочил и пихнул Набабкина в спину — арбитр остудил их пыл жёлтыми карточками. Но уже через минуту всё повторилось. Первый ударил несколько раз сзади, а второй отмахнулся. Кирилл был удалён за второй «горчичник», а бразилец остался на поле. Виктор Гончаренко через переводчика пытался объяснить арбитру, что тот не прав. Безуспешно. ЦСКА остался в меньшинстве.

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Принципиальность

В перерыве ЦСКА настаивал на том, чтобы сыграть второй тайм 11 на 11, матч-то контрольный. «Спартак» не возражал, но есть регламент, и австрийский арбитр проявил принципиальность. Гончаренко убрал с поля Бийола и Васина, вместо них вышли Наяир Тикнизян и Никита Чернов.

Кононов убрал с поля Реброва, Жиго, Ломовицкого и Адриано. Вместо них появились Максименко, Гапонов, Игнатов, Ханни и Понсе.

Преимущество

«Спартак» уверенно воспользовался численным преимуществом, и именно свежие игроки сделали результат. Красно-белые взяли игру в свои руки с самого начала тайма, ни на секунду не отдавая преимущество сопернику.

На 58-й минуте Гапонов подобрал мяч в чужой штрафной и классным ударом пробил в дальний угол ворот. 2:1. На 60-й минуте прошла подача от правого края в штрафную на Ханни, который с лёта пробил в ближний угол ворот — Помазун мяч зацепил, но этого не хватило для спасения.

Игра была сделана.

Это понял и Гончаренко, который выпустил на поле Аванесяна, Янова, Марадишвили и Н'Диайе. Олег Кононов также дал поиграть почти всем игрокам, попавшим в заявку. В том числе и молодёжи.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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