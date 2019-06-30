Неплохо для предсезонки. «Спартак» обыграл ЦСКА в первом дерби сезона

Организаторы Кубка Париматч Премьер грамотно составили календарь, оставив на воскресный вечер первое в сезоне российское «суперкласико» — «Спартак» — ЦСКА. Пускай в первых матчах австрийского турнира столичные клубы проиграли, да и в прошлом сезоне довольствовались лишь путёвками в Лигу Европы, меньше интереса дерби московских команд вызывать не перестало.

В другом матче дня «Краснодар» разгромил «Ростов». «Быки» выиграли второй матч на турнире и продолжают готовиться к квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» разгромил «Ростов» в Австрии. Но команда Карпина выглядела хорошо У «быков» зарешали стандарты и «скамейка».

Составы

По сравнению с матчем первого тура Олег Кононов поменял почти весь состав. В основе остались лишь Айртон и Ананидзе.

«Спартак» на иголках. Выиграли или проиграли – не важно Победили в зимнем Кубке – плохо. Проиграли в летнем – еще хуже.

Виктор Гончаренко оставил на поле Хёрдура Магнуссона, Виктора Васина, Кирилла Набабкина, Ивана Облякова, Яку Бийола, Фёдора Чалова и Такуму Нисимуру.

Память

Перед матчем футболисты и тренерский штаб «Спартак» побывали возле памятника советским воинам, погибших при освобождении Австрии, и почтили память героев, возложив цветы к памятнику.



«По пути на матч красно-белые почтили память советских воинов, павших при освобождении Австрии во времена Великой Отечественной войны», — говорится в «сториз» «инстаграма» «Спартака».

Антураж

Матч не мог не вызвать интерес у болельщиков, и зрителей на трибунах хватало. Раздавались вполне привычные заряды. Впрочем, трибуна на этом стадионе совсем не большая.

Сейчас мы платим Австрии за футбол. А 74 года назад освобождали эти поля Егоров рассказывает о памятнике советским солдатам, расположенном между отелями «Спартака» и «Краснодара». Здесь нужно задуматься.

Привозы

Уже на 7-й минуте «Спартак»вышел вперёд. Айртон с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, Магнуссон, казалось, был первым на мяче, но не смог его вынести, чем и воспользовался Бакаев, пробивший точно в цель.

На 27-й минуте защитники «Спартака» привезли гол в свои ворота. Бийол с левого края прострелил во вратарскую, Айртон старался прервать острую передачу, но попал в Ломовицкого, от груди которого мяч срикошетил в ворота.

Травма

На 15-й минуте Георгий Джикия получил повреждение, ему потребовалась медицинская помощь. Спустя семь минут защитник был заменён на Илью Кутепова.

Стычка

На 42-й минуте повздорили Набабкин и Адриано. «Армеец» нарочно ударил по ноге лежавшего Адриано, тот вскочил и пихнул Набабкина в спину — арбитр остудил их пыл жёлтыми карточками. Но уже через минуту всё повторилось. Первый ударил несколько раз сзади, а второй отмахнулся. Кирилл был удалён за второй «горчичник», а бразилец остался на поле. Виктор Гончаренко через переводчика пытался объяснить арбитру, что тот не прав. Безуспешно. ЦСКА остался в меньшинстве.

«Про меня говорят гадости? И пусть». Луис Адриано — о хейте Егоров поговорил с главной звездой «Спартака»: о критике, Кононове и будущем команды.

Принципиальность

В перерыве ЦСКА настаивал на том, чтобы сыграть второй тайм 11 на 11, матч-то контрольный. «Спартак» не возражал, но есть регламент, и австрийский арбитр проявил принципиальность. Гончаренко убрал с поля Бийола и Васина, вместо них вышли Наяир Тикнизян и Никита Чернов.

Кононов убрал с поля Реброва, Жиго, Ломовицкого и Адриано. Вместо них появились Максименко, Гапонов, Игнатов, Ханни и Понсе.

Преимущество

«Спартак» уверенно воспользовался численным преимуществом, и именно свежие игроки сделали результат. Красно-белые взяли игру в свои руки с самого начала тайма, ни на секунду не отдавая преимущество сопернику.

На 58-й минуте Гапонов подобрал мяч в чужой штрафной и классным ударом пробил в дальний угол ворот. 2:1. На 60-й минуте прошла подача от правого края в штрафную на Ханни, который с лёта пробил в ближний угол ворот — Помазун мяч зацепил, но этого не хватило для спасения.

Игра была сделана.

Это понял и Гончаренко, который выпустил на поле Аванесяна, Янова, Марадишвили и Н'Диайе. Олег Кононов также дал поиграть почти всем игрокам, попавшим в заявку. В том числе и молодёжи.