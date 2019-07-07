ЮАР остановила Салаха. Кубок Африки лишили страны-хозяйки

«Локомотив» вырвал победу у «Зенита» и стал обладателем Суперкубка России



Прозвучал финальный свисток в матче за Суперкубок России, в котором встречались «Зенит» и «Локомотив». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».



Счёт был открыт уже на 6-й минуте — автором гола стал нападающий московской команды Фёдор Смолов. Под занавес первого тайма, на 2-й добавленной минуте, форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун восстановил равенство. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, иранский футболист оформил дубль. На 78-й минуте счёт вновь стал равным — отличился полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Уже спустя три минуты он стал автором дубля и установил окончательный счёт в матче. Доигрывал встречу «Зенит» в меньшинстве — на 2-й компенсированной минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек Магомед Оздоев.

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ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций



В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты Южно-Африканской Республики.



Автором единственного гола стал нападающий сборной ЮАР Тембинкоси Лорч, отправивший мяч в ворота хозяев турнира на 85-й минуте после передачи форварда Лебо Мотибы.



Национальная команда ЮАР вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с Нигерией. Сборная Египта, являющаяся хозяйкой турнира, выбыла из борьбы за титул победителя.



Напомним, Египет занял первое место в группе A, одержав три победы в трёх матчах. ЮАР финишировала третьей в группе D, записав в актив одну победу. В двух других встречах команда Стюарта Бакстера потерпела два поражения.

Аргентина одолела Чили и завоевала бронзу Кубка Америки



Подошёл к концу матч за третье место на Кубке Америки, в котором встречались сборные Аргентины и Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 2:1.



Аргентинцы вышли вперёд на 12-й минуте благодаря точному удару нападающего Серхио Агуэро. Спустя 10 минут команда удвоила преимущество усилиями форварда Пауло Дибалы. На 37-й минуте после стычки с поля были удалены нападающий Аргентины Лионель Месси и полузащитник Чили Гари Медель. Во втором тайме, на 59-й минуте, чилийцы сократили разрыв в счёте — отличился хавбек Артуро Видаль, реализовавший пенальти. До конца встречи номинальным гостям так и не удалось уйти от поражения.



Напомним, в полуфинале Кубка Америки аргентинцы проиграли Бразилии со счётом 0:2, а чилийцы потерпели разгром от Перу (0:3).

«Барселона» объявит о трансфере Гризманна 10 июля



Заявление «Атлетико» по ситуации с французским форвардом Антуаном Гризманном никак не повлияло на планы «Барселоны» подписать игрока уже на следующей неделе, сообщает AS.



По информации источника, каталонский клуб объявит о подписании 28-летнего нападающего «матрасников» 10 июля. Эта дата выбрана не случайно. Днём ранее сине-гранатовые представят в качестве своего игрока голкипера «Валенсии» Нету. Чтобы переход француза не затмил это мероприятия, в клубе приняли решение объявить о трансфере форварда на следующий день. Гризманн в качестве игрока «Барсы» будет представлен 12 июля. Через три дня он приступит к подготовке к сезону-2019/20 со своим новым клубом.



В минувшем сезоне Гризманн принял участие в 48 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизилась с € 200 до € 120 млн.

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«Спартак» объявил об уходе Боккетти



Защитник Сальваторе Боккетти расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте московского клуба.



Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В минувшей кампании игрок принял участие в 22 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что 32-летний итальянец продолжит карьеру в «Вероне». Также Боккетти выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», а также играл за национальную команду Италии.

Фарфан перенёс операцию



В пятницу, 5 июля, полузащитник московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан перенёс операцию в связи с повреждением хряща коленного сустава, сообщает официальный сайт «железнодорожников».



Хирург, проводивший операцию, сообщил, что она прошла успешно. Ближайшие несколько дней Фарфан проведёт в клинике в Барселоне. Точные сроки восстановления перуанского футболиста станут известны после повторного осмотра, который пройдёт через месяц.



Напомним, Фарфан получил травму колена, находясь в расположении сборной Перу на Кубке Америки. Сборная Перу добралась до финала соревнования, где её соперником станет национальная команда Бразилии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Румынский суд лишил ФКСБ победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев



В Румынии местный суд принял громкое решение в деле между клубами ФКСБ и «Стяуа», сообщает Gazeta Sporturilor.



Владелец второго клуба Флорину Талпану выиграл спор у собственника первого Джиджи Бекали в вопросе правопреемства «Стяуа». Суд постановил считать правопреемником «Стяуа» клуб, который сейчас выступает в 4-м дивизионе страны. Таким образом, ФКСБ официально лишён побед в Кубке чемпионов, Суперкубке УЕФА и 45 национальных трофеев — 21 чемпионства, 20 Кубков и 4 Суперкубков.



Самый титулованный клуб Румынии был основан 7 июня 1947 года под названием Спортивная ассоциация армии. В 1961 году он был переименован в «Стяуа». С 1998 года клуб разорвал все связи с армией и стал независимой структурой. В том же году при непосредственном участии военного ведомства Румынии был создан новый «Стяуа». В 2017 году из-за конфликта интересов клуб Бекали был переименован в ФКСБ. В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия «Стяуа» и клубного герба. Все выигранные трофеи клубом до 2003 года также перешли от ФКСБ к клубу из 4-го дивизиона.

«Рубин» объявил о заключении контракта с Кварацхелией



«Рубин» на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с полузащитником Хвичей Кварацхелией.



Контракт с 18-летним грузинским футболистом рассчитан на пять сезонов – до лета 2024 года.



Во второй половине минувшего сезона Кварацхелия выступал за «Локомотив» на правах аренды. Срок действия арендного соглашения хавбека с «железнодорожниками» истёк 30 июня. Игрок не стал подписывать с клубом полноценный контракт, несмотря на предварительную договорённость.



В составе «Локомотива» Кварацхелия принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол. В 2018 году хавбек перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, в составе которых в 25 матчах забил 17 мячей.