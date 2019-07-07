Самая горячая футболистка Канады, а может и планеты

Сейчас во Франции проходит женский чемпионат мира по футболу. В финале встретятся сборные Нидерландов и США. Футболистки Канады же вылетели ещё в 1/8 финала. Возможно, им не хватило одной из самых сексуальных футболисток планеты — Лорен Сессельман.
В детстве Лорен активно играла в баскетбол, а футбол был лишь увлечением. Поступив в университет Пердью, девушка начала активно развивать футбольную карьеру. За четыре года она установила шесть рекордов: в голах, голевых передачах, победных голах, играх с несколькими голами и ударах по воротам, а также была названа лучшим игроком команды в 2003 и 2005 годах. По итогу Сессельманн представляла Канаду на чемпионате мира среди женщин 2015 года, а в 2017 году, на Олимпиаде, стала обладателем бронзовой. Кроме этого, футболистка занимается бизнесом: владеет сетью фитнес-клубов, которые приносят ей неплохой доход.
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