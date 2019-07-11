Кто сильнее: Гилерме или вратари «Спартака»? Разбор

Гилерме на распутье. Он не желает продлевать контракт с нынешним клубом на предложенных условиях и посматривает в сторону «Спартака», который готов дать игроку совсем другие деньги. Трансфер может состояться как зимой, по окончании соглашения с «железнодорожниками», так и летом, если «Локомотиву» и «Спартаку» удастся договориться о сумме трансфера.

Невероятная встреча «Локо» с болельщиками. Такого наш футбол ещё не видел Откровения про контракт Гилерме, деньги на трансферы и даже возможный суд.

Красно-белые ищут нового вратаря с самого начала трансферного окна – ранее всплывала информация об интересе к Левашову. В чём причина? Почему Олег Кононов недоволен имеющимися игроками? И действительно ли 33-летний Гилерме настолько сильнее Максименко, Селихова и Реброва, что «Спартак» готов закрыть глаза на возраст и риски и выложить громадную сумму?



Оцениваем уровень голкиперов при помощи статистических данных.

Процент отражённых ударов

Главное качество для любого вратаря – надёжность. Каждый тренер хочет видеть на этой позиции сильного и стабильного футболиста, который будет много выручать, набирать дополнительные очки в плохих с точки зрения общекомандного футбола матчах и избегать грубых ошибок.



Самый популярный показатель, характеризующий среднестатистическую надёжность, — процент отражённых ударов. Он редко повторяется для одного голкипера из года в год, поэтому для большей объективности возьмём два последних чемпионата. И увидим, что Гилерме впереди спартаковцев в каждом из них. В сезоне-2017/18 он пропустил 15 голов в 23 играх после 81 удара, в сезоне-2018/19 – 28 голов в 30 турах после 120 ударов.



Абсолютно худшие цифры среди четвёрки – у Реброва, который в чемпионате-2017/18 пропустил 13 голов после 30 ударов, а в трёх матчах прошлого сезона – 4 гола после 13 ударов. Чуть лучше цифры у него были в чемпионском сезоне-2016/17 (72%), однако и они недотягивают до уровня Гилерме.

Соотношение ожидаемых пропущенных голов и реальных

Одним лишь процентом отражённых ударов надёжность вратаря не оценишь, поскольку их сложность может быть абсолютно разной. Как пример: мы помним выдающееся выступление Никиты Медведева в «Ростове» в сезоне-2016/17, установившего рекордную сухую серию продолжительностью в 988 минут, однако при неоспоримости достижения глупо было спорить с тем, что мячи до вратаря долетали «спущенными» благодаря обороне, а действительно незаурядных спасений он совершил минимум. В другой условной команде голкипер, будучи очень неплохим по уровню, из-за безобразной защиты может постоянно попадать под «расстрел» – и процент отражённых ударов у него будет минимальным.

Гилерме и «Спартак». Как всё обстоит на самом деле Цифры, которые вратарю предлагают его нынешний и, возможно, будущий клубы.

Поэтому для объективности возьмём модель ожидаемых голов xG, учитывающую позицию, с которой наносится удар, расстояние до ворот, сопротивление и так далее. В таблице снизу: CG – пропущенные голы (conceded goals), xCG– ожидаемые пропущенные голы (expected conceded goals), CG/90 –пропущенные голы в среднем за 90 минут, xCG/90 –ожидаемые пропущенные голы в среднем за 90 минут, dif–разница между ожидаемыми пропущенными голами и реальными, dif/90 – разница между усреднёнными показателями. Соответственно, чем больше в двух последних столбцах числа – тем меньше вратарь пропускает по сравнению с ожидаемыми голами.



Для наглядности также рассмотрим два последних сезона. Данные xG рассчитаны аналитиками компании WyScout.

Как видим, в позапрошлом сезоне преимущество Гилерме над действующими спартаковцами получило подтверждение. Он выше даже не на голову, а на две – единственный, кто имеет положительную разницу. Худшие цифры у Реброва – при минимуме матчей он пропустил на 2,65 гола больше, чем должен был. Если бы на таком уровне Артём провёл 30 туров, а не 9, получил бы в свои ворота почти 10 мячей «сверх нормы».

В прошедшем сезоне преимущество Гилерме уже неочевидно – Максименко имеет лучшую общую разницу и пропустил на 3,51 гола меньше, чем должен был. Лучше у него и средний показатель. У Селихова тоже сильные цифры, однако в его случае исследование может быть не столь объективно из-за слишком малого количества матчей и возросшей в связи с этим погрешности модели xG. К примеру, мы помним матч с ЦСКА, в котором Селихов пропустил первый гол после собственной ошибки на выходе и трёх ударов в упор – «армейцы» в одном эпизоде насобирали 2,35 виртуальных гола, чего в реальности, конечно же, быть не могло. На дистанции такие аномалии растворялись бы на общем фоне и не играли столь большую роль.



А теперь просуммируем два последних сезона, чтобы уменьшить вероятность «оверперформанса» для отдельных вратарей. Имеем логичное преимущество Гилерме, хотя прогресс Максименко позволил ему выйти из минуса в плюс.

Однако необходимо добавить, что модель xG не лишена недостатков. Разные матчи могут разбирать разные аналитики, которые выставляют схожим ударам разный вес. К тому же невозможно учитывать некоторые типы ошибок вратарей. Условно, Максименко в Оренбурге в последнем туре чудовищно и нелепо промахнулся мимо мяча на выходе, подарил мяч сопернику, который забивал в пустые ворота. Вес голевого удара оценили аж в 0,91. На бумаге голкипер не виноват, а в реальности – главный и единственный виновник.

Игра на выходах

Ошибки Гилерме на выходах порой бывают грубыми, однако если не цепляться к конкретным эпизодам, а смотреть на вопрос системно, в этом компоненте он тоже очень хорош. Высокий рост, длинные руки, прыгучесть и скорость позволяют ему часто и успешно выскакивать на перехват. Несколько характерных эпизодов мы увидели в матче за Суперкубок, когда он нейтрализовывал выходы один на один.

И по количеству, и по проценту успешных попыток бразилец впереди Максименко. Для объективной оценки Селихова и Реброва в прошедшем сезоне не хватает данных – они провели маловато встреч. К слову, Гилерме называют лучшим по игре на выходах не только цифры, но и коллеги по амплуа – знаменитые Сергей Овчинников и Руслан Нигматуллин.

Игра ногами

Умение играть ногами в поле и качество передач для одних тренеров – красивая характеристика и приятное дополнение, а для других специалистов – обязательное требование. Кононов, скорее всего, относится ко второй категории – он мечтает построить команду с красивым атакующим футболом, умеющую играть в короткий пас и разбивать любой прессинг. В такой игре голкипер с уверенными ногами будет в первой стадии атаки полноценным полевым футболистом.

При этом общая точность передач не всегда полезна для оценки эффективности – статистически вратари крайне редко ошибаются в коротких передачах, соответственно, чем их больше, тем и выше точность. Успешность длинных передач более показательна. Хотя здесь играет роль не только умение вратаря направить мяч в нужную зону, но и способность полевых партнёров выиграть верх и зацепиться.



Однако у «Спартака» впереди бегал и прыгал Зе Луиш – лучший нападающий всей лиги по действиям «на втором этаже». Но точность длинных передач у Гилерме при этом всё равно чуть выше.

Резюме

Если брать главный показатель – уровень надёжности, то Гилерме превосходит каждого из действующих вратарей красно-белых за отрезок в два последних сезона. По дополнительным опциям он также выше. Интерес «Спартака» возник не на пустом месте, и со спортивной точки зрения потенциальный приход 33-летнего натурализованного бразильца конкретно сегодня усилил бы команду.



А что будет дальше и оправдаются ли понятные каждому риски в будущем – это уже совсем другой вопрос.



При подготовке материала использованы данные WyScout и InStat.