«Ты мне доверяй и спрашивай, либо наоборот». Сёмин – о конфликте с Геркусом

«Рубин» ушёл от поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Кварацхелии
Прозвучал финальный свисток в заключительном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Рубин». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
В середине первого тайма, на 23-й минуте, «железнодорожники» получили возможность выйти вперёд, однако полузащитник Антон Миранчук не сумел реализовать пенальти. Уже во второй половине встречи, на 66-й минуте, «Локомотив» всё же открыл счёт – отличился брат хавбека Алексей. Спустя 10 минут гости восстановили равенство в счёте усилиями полузащитника Хвичи Кварацхелии. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.
В «Локомотиве» рассказали о состоянии Смолова
В московском «Локомотиве» рассказали о состоянии нападающего Фёдора Смолова, который из-за повреждения не попал в заявку на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».
«Со Смоловым всё хорошо. Он почувствовал небольшое напряжение в мышце, поэтому медицинский штаб решил перестраховаться и сделать всё необходимое – провести медобследование, УЗИ и МРТ. Он пропустит только сегодняшний матч, также отдохнёт день завтра, а после уже вернётся в общую группу и будет готовиться к следующей игре», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему у него был конфликт с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.
«Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нём понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. За этот период московский клуб становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Алжирские болельщики после победы над Нигерией устроили в Марселе беспорядки
Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки в Марселе после того, как их национальная команда обыграла сборную Нигерии (2:1) и вышла в финал Кубка Африки. Как сообщает AFP, в результате стычек с полицией были задержаны 282 фаната.
Счёт в прошедшей встрече был открыт на 40-й минуте. Мяч в ворота своей команды отправил защитник нигерийцев Виллиам Трост-Эконг. На 72-й минуте равновесие восстановил Одион Игало, реализовавший пенальти. Однако на 90+5-й минуте победу и выход в финал турнира своей команде принёс Рияд Марез, мастерски исполнивший штрафной удар.
В финале турнира команда Алжира сыграет с Сенегалом, который ранее в своём полуфинале обыграл Тунис (1:0).
В Подмосковье по подозрению в убийствах арестован бывший владелец «Сатурна»
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о задержании бывшего владельца раменского «Сатурна» Олега Шишканова.
По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также Шишканов проверяется на причастность к другим преступлениям.
Шишканов купил «Сатурн» в 1997 году. В тот момент клуб выступал в Первой лиге (нынешняя Футбольная национальная лига. — Прим. «Чемпионата»). В 1998 клуб «Сатурн» занял первое место в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу. Лучшим достижением раменчан стало пятое место в 2007 году. В 2011 году клуб вышел из РПЛ по финансовым причинам. В минувшем сезоне «Сатурн» занял 12-е место во Втором дивизионе в зоне «Центр».
«Сочи» подтвердил подписание контракта с Джанаевым
«Сочи» в своём официальном «твиттере» подтвердил информацию о заключении контракта с вратарём Сосланом Джанаевым.
«Не будем ломать комедию. Да, подписали Джанаева. Солдатенко ушёл в аренду в «Аланию». Доброй ночи», — говорится в сообщении клуба.
Накануне, 14 июля, «Чемпионату» стало известно о подписании Джанаевым контракта с сочинским клубом на два года. В начале июля 32-летний вратарь прибыл на сбор команды. Позже появилась информация, что он может присоединиться к ЦСКА, однако переход футболиста в московский клуб сорвался.
Джанаев является воспитанником ЦСКА. За карьеру голкипер выступал также в составе «КАМАЗа», «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова» и «Рубина». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в клубе «Медзь», куда перешёл в феврале на правах свободного агента. В составе польской команды россиянин принял участие в 7 матчах и пропустил 13 мячей.
Мирзов близок к переходу в «Спартак»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов близок к переходу в московский «Спартак». В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.
В июне «Чемпионат» сообщал, что красно-белые ведут активные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста и являются наиболее вероятным местом продолжения его карьеры.
Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провёл на правах аренды в «Тосно», а минувшую кампанию — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 из них — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 6 жёлтых карточек.
За карьеру Мирзов успел поиграть за «Рязань», «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат».
РПЛ объяснила позднее начало матчей
Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором объяснила позднее начало матчей чемпионата России.
«В рамках реализации контракта РПЛ совместно с основным вещателем утвердили систему телевизионных слотов, которая предполагает показ всех матчей в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Данная система, одобренная клубами Премьер-Лиги, имеет ряд основных особенностей:
— допустимый диапазон времени начала матчей, закреплённый в статье 6 Регламента (не ранее 13:00 и не позднее 21:30 по местному времени);
— необходимый временной интервал между началом матчей в 2,5 часа для показа всех матчей в прямом эфире без пересечений на канале «Матч Премьер»;
— температурный режим (возможность переноса матча при температуре воздуха ниже -15°С и выше +35°С за час до начала матча);
— возможность переноса матчей в рамках тура для клубов — участников еврокубковых турниров.
Отдельного внимания требует температурный режим южных регионов России. Практика начала летних игр в 21:30 существует на протяжении нескольких сезонов и продиктована большой вероятностью высокой температуры в дневное и в раннее вечернее время. К таким регионам в РПЛ в сезоне-2019/20 относятся Ростов, Грозный, Краснодар и Сочи», — говорится в заявлении лиги.
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21:30Мирзов близок к переходу в «Спартак» Эксклюзив
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