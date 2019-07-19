В России растёт молодой форвард, похожий на Дзюбу. «Зениту» стоит присмотреться

22-летний нападающий, отгрузивший два гола Акинфееву в 1-м туре, на виду уже не первый год. Он неплохо проявил себя в «Томи» в дебютном сезоне-2016/17, когда обнищавшая сибирская команда вынужденно сделала ставку на зелёных резервистов, забил 14 мячей за две команды в ФНЛ в чемпионате-2017/18, заставив обратить на себя внимание «Крыльев» и лично Андрея Тихонова, и, наконец, смотрелся светлым пятном на фоне мучений «Енисея» минувшей весной, куда отправился по причине малой игровой практики в Самаре.

«Из карьеры можно состряпать всё что угодно». Соболев отправил ЦСКА на дно Рассказываем о герое игрового дня, а сам Александр Соболев – о дубле в ворота Акинфеева и адаптации Анюкова с Комбаровым.

Но после недавнего дубля в матче с ЦСКА о Соболеве заговорили совсем иначе – таков счастливый удел всех игроков, столь мощно проявивших себя против топ-клубов. Теперь на Александра обязательно взглянут под другим углом, прикинут его ближайшие и далёкие перспективы, примерят в состав той или иной ведущей команды – и будут с интересом наблюдать, насколько все ожидания сбудутся.

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

А одним из тех, кто обратит на Соболева пристальное внимание (если уже не обратил), наверняка станет «Зенит». Почему? Ни в коем случае не только потому, что речь идёт о молодом форварде с потенциалом роста. В первую очередь футболист «Крыльев» перспективен для Санкт-Петербурга по той причине, что он удивительно похож на Дзюбу по своему типажу, стилю игры и функционалу.

Оба высоченные и атлетичные футболисты, наделённые неплохой для своих внушительных габаритов пластикой. С ними можно играть в разный футбол – как силовой с обилием навесов, так и более комбинационный с короткими передачами.



Оба проделывают колоссальный объём работы впереди, проводят за игру по 30-40 единоборств, используются в качестве «таргетменов», успешно ведут верховую борьбу, цепляются за каждый мяч и участвуют в подыгрыше.

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Оба отменно играют спиной к чужим воротам, умеют разворачиваться под любым давлением и с висящими на плечах соперниками, прикрывают мяч корпусом и сохраняют очень большой процент мячей, что особенно ценно в современном футболе. Первый гол в ворота ЦСКА – это стиль игры Соболева, так в чужой штрафной он действует очень часто.



Оба при своих габаритах вовсе не классические «столбы» со скромной техникой, а разносторонние нападающие с широким функционалом. Они неплохо бегут на дистанции, уверенно чувствуют себя, когда мяч находится внизу, обладают качественным дриблингом, умеют разбираться один в один на ограниченном пространстве.



Оба качественно открываются в штрафной и умеют выходить на завершение, часто бьют по воротам и имеют ментальность бомбардиров.

Фото: kc-camapa.ru

Статистика, приведённая выше, может оказаться слегка необъективной, всё-таки у Соболева учитываются матчи как РПЛ, так и ФНЛ (хотя и там сопротивление с точки зрения оборонительных действий высокое), но выглядит она, согласитесь, впечатляюще: Соболев сегодня откровенно уступает Дзюбе только в подыгрыше и обострении, а по всем остальным ключевым характеристикам он как минимум не хуже.



Само собой, одним лишь голым цифрам верить нельзя. На сегодня Соболев и Дзюба находятся на разных этажах с точки зрения одних из важнейших качеств – стабильности и харизме. Но и то и другое приходит с опытом.

Рано или поздно «Зениту» придётся подыскивать замену Дзюбе – тому уже почти 31, неизвестно, как долго он продолжит играть на высоком уровне, продлит ли контракт, истекающий летом 2020-го, или захочет попробовать что-то новое. Разлука, если она произойдёт, будет болезненной – слишком многое в атаке сине-бело-голубых в последние годы было завязано на сильных качествах Артёма.



И если команда захочет сохранить свой стиль (да или просто – иметь альтернативный вариант подмены для Дзюбы), приобретение Соболева – нападающего с очень востребованными в современном футболе навыками и хорошим балансом – может стать перспективным вариантом. Есть подозрение, что об Александре мы в новом сезоне ещё не раз поговорим и напишем.



При подготовке материала использованы данные WyScout.