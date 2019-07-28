В Англии 11 футболистов провалили тест на допинг. Их никто не наказал

Британское издание Sunday Mirror узнало, что 11 игроков АПЛ избежали дисквалификации после того, как сдали положительный тест на наркотики и допинг.

Что?

По их информации, в 16 допинг-пробах, сданных футболистами, были обнаружены морфин, амфетамин, риталин или триамцинолон. Половина из них – в прошлом сезоне, шесть – в сезоне-2017/18, ещё два – в сезоне-2016/17. Имена игроков не называются.

Что за препараты?

• Триамцинолон — противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное, глюкокортикоидное средство. Регулирует все виды метаболизма, снижает утилизацию глюкозы, увеличивает содержание гликогена в печени, задерживает воду и ионы натрия, индуцирует выделение паратгормона, который мобилизует кальций из костной ткани.

• Реталин, или же метилфенидат, — это псхитостимулятор, который применяется для повышения концентрации, стимуляции центральной нервной системы и лечения синдрома дефицита внимания.

• Морфин – опиат, который снимает сильные боли и повышает выносливость у спорстсменов.

• Амфетамин – стимулятор, оказывающий воздействие на центральную нервную систему. Основное действие – повышение внимания и выносливости. В спорте популярен в боксе, сумо и борьбе.

Почему футболистов не дисквалифицировали?

Тесты были проверены антидопинговым агентством Великобритании (UKAD), но федерация футбола Англии предотвратила скандал и не допустила дисквалификации нарушителей. Некоторые из футболистов получили TUE – терапевтическое исключение, то есть разрешение на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям.



На запрос издания UKAD ответило, что TUE были выданы лишь после того, как группа из трёх врачей провела проверку и установила, что употребление данных веществ необходимо в лечебных целях.

Что такое TUE?

По сути, легальный допинг. Таким термином обозначают препараты, которые находятся в списке запрещённых ВАДА, но разрешаются для употребления спортсмену для лечения болезни. Правда, тут тоже не всё так просто: во-первых, нужно установить факт того, что без этого лекарства здоровье атлета пострадает; во-вторых, доказать, что оно необходимо для восстановления, а не придания сил; в-третьих, рассмотреть, нет ли аналогов этому препарату. Всё это должны проверять не менее трёх врачей из антидопинговой лаборатории.



Терапевтические исключения выдаются национальной антидопинговой организацией или международной федерацией того или иного спорта. Оформить TUE после сдачи положительного допинг-теста нельзя – это расценивается как строгое нарушение.

Профессор Иван Уоддингтон, эксперт в области допинга в спорте, сказал The Mirror: «Вся система TUE с самого начала была глубоко порочна. Если бы я был нападающим и мой тест дал положительный результат, конечно, доктор написал бы всё, что мне нужно. Я думаю, что почти любой, кто серьёзно изучал антидопинговую политику, сказал бы, что система TUE слаба и ею злоупотребляют».

И что дальше?

Федерация футбола Англии уже отреагировала. «Футбольная ассоциация чрезвычайно серьёзно относится к борьбе с допингом и в сотрудничестве с Антидопинговым агентством Великобритании осуществляет одну из наиболее обширных [антидопинговых] программ в мировом спорте. Она действует в отношении всех профессиональных клубов, в женской Суперлиге и женском Чемпионшипе, в мужской, женской и юношеских сборных.



С сезона-2015/16 по сезон-2018/19 в Премьер-лиге было взято 16 допинг-проб с неблагоприятным результатом анализа (AAF). Однако такие пробы не являются автоматическим нарушением антидопинговых правил. В каждом случае спортсмен либо мог доказать наличие у него терапевтического исключения, либо продемонстрировать, что вещество попало в организм разрешенным способом или содержалось в препарате, разрешенном кодексом ВАДА», – заявил представитель Футбольной ассоциации Англии.



Ждут ли английский футбол какие-либо проверки и санкции со стороны ВАДА, прогнозировать сложно. Практика показывает, что на многие подобные вещи в мире закрывают глаза, если это не касается российских спортсменов.