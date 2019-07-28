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ЦСКА – «Локомотив» – 1:0, 28 июля 2019, Гончаренко и Сёмин – о VAR

ЦСКА — «Локомотив» — 1:0. Юрий Сёмин
Олег Лысенко
«VAR – против «Локомотива», но не против футбола»
Гончаренко и Сёмин – о главной теме дерби ЦСКА – «Локомотив».
Футбол / РПЛ 0

Старейшина тренерского цеха РПЛ не единожды ратовал за внедрение системы VAR в Российской Премьер-Лиге. Дождался. По иронии судьбы, первой командой, пострадавшей от «подсказок» видеоассистента рефери, стал сёминский «Локомотив». Единственный, а стало быть, фатальный для себя мяч гости 3-й Песчаной улицы пропустили с пенальти, назначенного судьёй Безбородовым после просмотра записи.

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По яростной жестикуляции Юрия Палыча в ключевые эпизоды матча можно было предположить продолжение бури в конференц-зале. Но то ли все эмоции заслуженный «машинист» выплеснул в технической зоне, то ли поостыл по пути от кромки поля в подтрибунку, на послематчевом брифинге он был настроен миролюбиво.

— Очень напряжённый матч, — констатировал Юрий Сёмин. – Моментов было немного, но борьба получилась очень серьёзная, футбол – хорошего уровня. Одна-единственная ошибка сыграла роль. По моментам это был ничейный матч. Мы два года выигрывали здесь, третий раз не удалось – не было удачи.

Помимо фарта «Локо», кажется, не хватило кое-чего ещё. Точнее – кое-кого. А именно – травмированного Антона Миранчука.

— Конечно, его не хватало, — согласился тренер. — Антон – важная фигура в атакующих действиях. Хотя по работе, самоотдаче у меня ни к кому претензий нет. Ребята молодцы.

В наименьшей степени последнее, дипломатичное, замечание Сёмина относится к Мурило. Роковой для гостей фол – на Чалове – в его пассиве.

— Ошибки бывают – что ж его за это, казнить? – устало переспросил Юрий Павлович. — Хотя их чересчур много, ошибки все игроки совершают.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
28 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 – Чалов – 42 (пен)

А что насчёт VAR?

— Возможно, VAR сыграл против «Локомотива», но не против футбола, — заметил Сёмин. — Единственное, непонятно, почему не посмотреть эпизод со Смоловым в конце. Мне кажется, там был такой же момент, как в случае с пенальти в наши ворота. В моменте с отменённым голом мне никто ничего не разъяснял. Наверное, был офсайд. Спорные моменты нужно смотреть все, а не так: тут смотрим, тут не смотрим. Объективность должна быть. И VAR – тоже.

Отдельно тренер прояснил ситуацию с травмированными.

— Хёведес и Кверквелия уже тренируются в общей группе и вот-вот подойдут к тому, чтобы выходить в стартовом составе. С Живоглядовым, думаю, всё будет нормально. Столкновение достаточно серьёзное было, он получил ушиб. Плюс нам нужно было что-то менять, усилить атаку. Мы даже немного опоздали с заменой. Планировали выпустить Смолова, а Игнатьева вернуть на его любимую позицию.

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Судья Безбородов дважды обращался к помощи видеоассистента.

У Виктора Гончаренко целостного впечатления о техническом нововведении пока не сложилось, но один его изъян он для себя уже отметил.

— Я не видел этих моментов — что мне комментировать? Всё новое изначально вызывает отторжение, потом привыкаешь. Единственное, что мне не нравится, – темп игры падает.

Действия собственной команды главный «армеец» оценил положительно:

— По тому, как активно провели первый тайм, как оборонялись во втором, по той страсти, что была на поле, победу мы заслужили. Предпосылок забить гол у нас было больше. Нападающие «Локомотива» хорошо играют головой, поэтому в концовке было напряжение у наших ворот, но мы выстояли. Такие матчи закаляют команду.

Закалка закалкой, но болельщики ждут реального усиления состава извне. Виктор Михайлович, оказывается, тоже ждёт.

— Не думаю, что дело сегодня было в большом форварде – скорее в открывании наш нападающих, — подчеркнул Гончаренко. — Что касается приобретений, то в целом ждём их. Когда пойдёт игра на два фронта, ЦСКА придётся сложно. В целом не помешают и форвард, и полузащитник.

Ждём новостей.

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