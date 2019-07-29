«Локо» жутко зависим от Миранчуков. ЦСКА наказал Сёмина за это

Матч ЦСКА с «Локомотивом» не был щедрым на опасные моменты – больше всего сейчас обсуждают VAR, а не игру. Оно и логично: мало того что Гончаренко выбрал отличный план на оба тайма против команды Сёмина, так гости ещё и потеряли Антона Миранчука незадолго до матча. В итоге ЦСКА смотрелся лучше, хоть и доминировал всего один тайм, а свой единственный мяч забил с пенальти. Почему «армейцы» заслужили три очка – в разборе матча.

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Схема Сёмина не сработала. Ключевые игроки ЦСКА получили много свободы

Юрий Павлович выбрал схему 4-5-1 в линию на этот матч. Основной её плюс заключается в том, что она позволяет перекрывать передачи во все вертикальные каналы плюс даёт возможность оказывать постоянное давление на мяч опять же во всех вертикальных каналах, плюс в ней вингеры могут опускаться на одну линию с защитой, чтобы контролировать фланговых защитников соперника.

Игнатьев перехватывает пас между линиями на смещающегося Влашича.



С одной стороны, выбор схемы вполне оправдан. Сигурдссон и Влашич особенно активны между линиями, и это пространство просто необходимо грамотно перекрыть; Марио Фернандес крайне агрессивен на фланге, поэтому, по идее, к нему должен был опускаться Жемалетдинов; Ахметов и Бистрович не очень хороши под давлением, поэтому их нужно было прессинговать – Эдер старался контролировать одного из них, а на второго мог выходить кто-то из тройки Баринов-Крыховяк-Игнатьев.

Но «Локо» не был до конца готов к использованию этой схемы. Первая проблема заключалась в огромной свободе для крайних центральных защитников ЦСКА – Дивеев снова не двигал мяч достаточно смело, а вот Магнуссон, осознав, что его практически не прессингуют, доходил с мячом вплоть до финальной трети и сделал 62 передачи. Давить на исландца было банально некому: центральные полузащитники «Локомотива» старались одновременно контролировать и Бистровича с Ахметовым, и передачи Влашича с Сигурдссоном (даже с учётом периодической помощи от Жемалетдинова это не так просто); Миранчуку же тяжело было разорваться между Обляковым и Магнуссоном, учитывая, что Хёрдур часто продвигал мяч из очень близких к центру зон.

Крыховяк оказывает давление на Бистровича, но Магнуссон, получив обратный пас, легко продвинул мяч до середины, после чего сделал диагональ. Жемалетдинов не контролировал ни Марио Фернандеса, ни Влашича. В левом нижнем углу – карта точек, из которых делали передачи Магнуссон и Фернандес.



Вторая проблема – в отсутствии контроля Фернандеса. Марио сделал 50 передач за игру (третий в ЦСКА после Магнуссона и Облякова); «армейцы» легко доставляли мяч бразильцу (очень много классных диагоналей сделал Магнуссон), а накрывать правого вингбека приходилось Рыбусю, который далеко не всегда успевал вовремя выходить на соперника. Жемалетдинов, который, по идее, должен был успевать переключаться на Фернандеса при переводах, не успевал не только за ним, но и, например, за вторым игроком ЦСКА, который приходил на помощь к Марио.

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Впрочем, винить Жемалетдинова во всех грехах тоже не стоит. Его задача была непростой – он должен был и страховать Баринова, если тот запускал передачу в свою зону.

Ситуация, как на примере выше, случалась не один раз. Полузащитники «Локомотива» выходили в прессинг на опорников ЦСКА и освобождали пространство у себя за спинами, благодаря чему крайние защитники либо опорники (если успевали разворачиваться) «армейцев» легко отдавали передачу между линий.



Впрочем, многие свои классические комбинации справа ЦСКА провернул именно из-за пассивности Жемалетдинова.

Марио получил мяч от Дивеева. На него выходит Рыбусь, так как Жемалетдинов не успел к бразильцу. Рыбусю за спину врывается Влашич; хорват уводит Чорлуку из зоны, получает мяч и отдаёт пас Бистровичу, перед которым огромная свободная зона – Жемалетдинов занимает абсолютно непонятную позицию и вообще ничего не делает в эпизоде. Есть вопросы также и к Баринову, который опустился в штрафную на место Чорлуки, хотя там уже находились Мурило, Крыховяк, Живоглядов и даже Миранчук. Бистрович продвинул мяч по огромной зоне и выдал пас в штрафную Сигурдссону, которого чудом успел накрыть Чорлука. Баринов накрыть пас не успел.



Влашич и Сигурдссон действительно демонстрировали отличное движение, благодаря которому ЦСКА опасно проникал внутрь чужой штрафной. С доведениями таких моментов до ударов у «армейцев» дела всё ещё обстоят не очень: команда Гончаренко нанесла всего три удара из штрафной с игры, из более-менее опасной позиции – только удар Чалова, который, кстати, тоже пришел справа. Выбор позиции трёх центральных полузащитников «Локомотива», наоборот, вызывал множество вопросов.

Атака ЦСКА, которая привела к назначению пенальти, как раз состояла из описанных выше проблем: сначала Баринов вылетел на Ахметова, оставив у себя за спиной Влашича, который сместился в ту зону и принял мяч; затем Никола отдал пас Фернандесу, а тот протащил мяч на 10 метров из фланга в полуфланг без давления от Рыбуся и Жемалетдинова, после чего отдал передачу Чалову в штрафную. Стоит отметить и Влашича, который увёл Крыховяка из зоны и открыл линию передачи на Чалова.

Через левый фланг ЦСКА тоже атаковал. На этой части поля ЦСКА использовал стандартные перегрузы (высокая позиция Магнуссона, смещения Влашича в левый полуфланг), смещения Облякова уже и Сигурдссона шире и другие классические комбинации. Если «армейцам» удавалось быстро доставить мяч Облякову, Иван пользовался предоставляемым пространством и тащил мяч к штрафной.

Но, опять же, доставить мяч в штрафную и пробить у «армейцев» не выходило. Дело в неправильно принятых решениях. В первом эпизоде выше, например, Сигурдссон сам потащил мяч к центру, хотя Бистрович был абсолютно свободен – исландец просто выключил партнера из игры. Затем нападающий отдал пас на Ахметова, который просто пробил издали – воспользоваться пустой опорной, которая образовалась, потому что «Локо» слишком прижался, не удалось. Во втором эпизоде Обляков просто пробил из-за штрафной, хотя трое партнёров делали неплохие рывки.

Контратаки «Локо» могли сработать

«Локомотив», как известно, силён в контратаках – учитывая отсутствие Антона Миранчука (и Фарфана, само собой), именно контрвыпады должны были стать главным оружием команды Сёмина. Вкупе с проблемами ЦСКА в переходных фазах, контратаки «Локо» становились втройне опасными.

От Гончаренко требовался четкий план по противодействию контратакам. Первый шаг был сделан ещё в прошлом туре: Виктор Михайлович вернул 3-Х-Х, что позволило Васину играть страхующего защитника в тройке, а «армейцам» в целом – иметь на одного игрока больше сзади, что важно и при потере мяча.



С одной стороны, план ЦСКА против контратак удался: «Локомотив» не нанёс ни одного удара из штрафной после быстрых прорывов. Помогли и три защитника сзади, и уверенная игра Васина, а затем Дивеева на позиции страхующего защитника (за вычетом эпизода на первой минуте, когда оба промахнулись мимо простого мяча).



С другой стороны, полуопасные контратаки у «Локо» всё равно возникали – ЦСКА часто срывал такие выпади фолами: Бистрович сел на жёлтую уже на 4-й минуте и был заменён, вероятно, во многом по этой причине, Магнуссон получил карточку в концовке первого тайма. Основная проблема заключалась в следующем: несмотря на использование трёх игроков в первой линии, один из них при атаках в любом случае поднимался выше по полуфлангу – сзади оставалось двое, и длинная передача на Эдера (португалец чаще открывался в левом полуфланге или фланге) с рывком Миранчука из фланга могла создать ситуацию 2 vs 2.

«Локомотив» редко пытался контратаковать низом. При этом создать 2 vs 2 против двух защитников ЦСКА можно было и через короткий пас. В эпизоде, в котором Магнуссон получил жёлтую (второй пример на картинке выше), Крыховяк отдал пас вразрез, на Миранчука; Бистрович пытался перекрыть пас на Алексея, но провалился, а Шарлия слишком медленно возвращался назад – в итоге Миранчук и Эдер разыграли стеночку, и Хёрдуру пришлось останавливать Миранчука руками.



Интересно, что ЦСКА всё ещё испытывает проблемы против контратак через свой правый фланг, которые начинаются после стандартов. Ещё в прошлом сезоне Сафонов дважды ввёл мяч на ход партнёру именно направо – после одной из таких контратак «Краснодар» забил. То же самое дважды сделал Гилерме.

Оба раза эту зону должен был контролировать Бистрович, который бежал за соперниками, стартовавшими из центральной вертикальной зоны примерно с линии штрафной. Кристиан оба раза практически успел за соперниками, но в первом случае Миранчук пробросил мяч и заработал фол, а во втором Игнатьев успел отдать передачу вразрез на Крыховяка. Подстраховка от ЦСКА запаздывала.



У «Локомотива» было ещё несколько потенциально опасных контратак, которые случились из-за индивидуальных ошибок Шарлии, заменившего травмировавшегося Васина. Звонимир проигрывал единоборства Эдеру, упускал своих игроков и занимал неправильные позиции. На данный момент хорват, к сожалению, не тянет уровень РПЛ.

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

Команда Сёмина провалилась в позиционном нападении. Мяч развели с Миранчуком

Скорее всего, «Локомотив» собирался в основном играть на контратаках, но план в позиционках у команды тоже был. Давление от команды Гончаренко не дало им сработать.



В первую очередь ЦСКА должен был заставить «Локомотив» больше использовать левый фланг, на котором находился не Алексей Миранчук, а Жемалетдинов. В высоком прессинге Чалов и Сигурдссон старались оказывать давление на Мурило и Чорлуку, одновременно перекрывая линию передач на Игнатьева и Крыховяка (если те не отходили глубже и шире); Влашич и Бистрович контролировали одновременно Игнатьева и Крыховяка и передачи в свой полуфланг; Ахметов контролировал пространство между линиями и следил за полузащитником «Локомотива» (как правило – Бариновым), если он там оказывался. «Армейцам» помогла правоногость Чорлуки, который в паре с Мурило играл левее – Чалову гораздо проще было закрывать ему возможность отдать передачу на того же Мурило или в центр.

Передачи в полуфланг мимо Влашича, на Жемалетдинова, могли проходить, но его неплохо накрывал Дивеев, плюс ЦСКА быстро отскакивал назад в таких случаях – Влашич, Ахметов и Фернандес могли помочь партнеру в такой ситуации. Доставить же Миранчуку мяч из такой позиции было крайне тяжело, так как Бистрович старался ещё и перекрывать линию передач на Алексея, садясь ниже; более того, Миранчука без мяча контролировали одновременно и Магнуссон, и Обляков.



Когда ЦСКА загонял «Локо» направо, у гостей оставалось два варианта: заброс вперёд или пас назад. Тройка полузащитников «армейцев» не обязательно формировала чёткий треугольник: Влашич обычно располагался повыше, Бистрович варьировал свою позицию в зависимости от положения Миранчука, а Ахметов – в зависимости от расположения ближайшего полузащитника «Локомотива» между линиями. При этом Сигурдссон опускался чуть глубже и закрывал прямой перевод на Игнатьева.

При передачах назад игроки ЦСКА резко вылетали в высокий прессинг по триггеру. Бистрович быстро переключался на Игнатьева, Влашич и Ахметов – как правило, по Крыховяку и Баринову, а Чалов и Сигурдссон – по Мурило и Чорлуке. Даже если Чорлуке удавалось отдать пас в центр, на Игнатьева, Бистрович накрывал того со спины и вынуждал отпасовать назад.

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«Локо» редко добирался до финальной трети ЦСКА в первом тайме. Забросы были одним из главных вариантов доставки мяча выше, особенно из фланговых ловушек «армейцев». Но и здесь у Гончаренко было всё схвачено: защитники имели численное преимущество над нападающими «Локомотива» (впрочем, тем непросто было выиграть и ситуации 1 vs 1), а забегания Баринова вторым темпом контролировались – как правило, Ахметовым.

«Локомотив» в первом тайме всё-таки несколько раз доводил мяч до своего правого фланга. В таких ситуациях ЦСКА либо включался в очень агрессивный прессинг и старался атаковать соперников до приёма (Обляков вылетал на Живоглядова только в подобных случаях), либо пытался создавать 2 vs 1 против Миранчука за счёт контроля Алексея Бистровичем и наличия подстраховки. Магнуссон в таких случаях опускался глубже и контролировал Игнатьева, который также сделал несколько рывков к штрафной хозяев.

Миранчук сделал всего 20 передач за первый тайм. Если взглянуть на карту передач Алексея (на примере выше), а также учесть, что три из них со стандартов, то становится очевидным: Миранчука выключили из игры. Жемалетдинов сделал 18 передач за первый тайм – на одну больше. Живоглядов, кстати, отдал на 9 передач меньше, чем Рыбусь. А Мурило вообще сделал 6 пасов за тайм – невероятно мало для центрального защитника. Вероятно, игнорирование Мурило – одна из причин, по которым в первом тайме мяч направо не приходил вообще: Чорлуке просто неудобно выполнять передачи на Живоглядова из левой части поля с правой ноги под давлением Чалова.



Во втором тайме ЦСКА сел глубже и начинал встречать «Локомотив» в лучшем случае около центрального круга. Интересно, что роли игроков «армейцев» изменились, но таким образом, чтобы левый фланг (правый для «Локо») был защищён сильнее: так, если прессинговать Рыбуса в середине поля уходил Влашич, то за Живоглядовым шёл Сигурдссон – это давало Облякову (которого перевели в центр поля после выхода Набабкина вместо Бистровича) возможность контролировать передачи между линий, на Миранчука.

Такая система давала ЦСКА больше плотности сзади, но при этом «армейцы» сильно прижимались к штрафной и оставляли много пространства во второй трети – обратите внимание на зону перед Бариновым.



Само собой, «Локомотив» тоже перестроился. Живоглядов получил травму – вместо него на 56-й минуте вышел Смолов, и гости перестроились на 4-4-2 с мячом. Главная задача Федора – нагрузка полуфлангов. Смолов сделал 13 передач на чужой половине поля, из которых 6 – из левого полуфланга, 6 – из правого.

ЦСКА действительно сильно прижался к воротам. Вместе с общей усталостью и периодической потерей концентрации это привело к трём ударам от Миранчука практически с одной и той же точки из-за пределов штрафной.

В эпизоде выше, например, Обляков ушёл из опорной за Бариновым, Влашич не успел добежать из противоположного полуфланга (мяч быстро перешёл с левого фланга на правый), а Ахметов просто упустил Миранчука и дал ему пробить.



Впрочем, «Локомотив» не смог создать ни одного действительно опасного момента с игры. Команда Сёмина нанесла три удара из пределов штрафной ЦСКА – на первой минуте (когда Васин и Дивеев вдвоём махнули мимо мяча), на 85-й и на 94-й, причём лишь один из них наносился из центра штрафной, и тот – головой. У «армейцев» столько же ударов из штрафной с игры, лишь один походил на опасный, но в тайме, в котором ЦСКА доминировал, у подопечных Гончаренко было несколько опасных заходов в штрафную. «Локомотив» же с трудом доставлял мяч в опасные зоны, а первый тайм вообще полностью провалил.



Из-за отсутствия Антона Миранчука Алексей остался единственным игроком, который здорово ищет пространство между линиями. Учитывая, что игра «Локомотива» построена на этом поиске, неудивительно, что гостям ничего не удалось создать. Выход Смолова, который, в отличие от Игнатьева и Жемалетдинова, может находить свободные зоны в обороне соперника, немного оживил игру «Локомотива», но этого оказалось недостаточно. Вероятно, Фёдора стоило выпускать с первых минут.

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