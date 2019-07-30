Лучшее тактическое решение тура. Мусаев комбинирует нападающих

В прошлом туре лучшее тактическое решение тура было принято в Уфе – благодаря этому команда Евсеева здорово сдерживала «Краснодар». Но Мусаев находится в поиске наилучших сочетаний в атаке; его новая идея – использовать двух нападающих, Ари и Игнатьева, одновременно – здорово показала себя в матче против «Сочи» и превратилась в лучшее тактическое решение тура.
Дисклеймер: возможно, лучшее решение тура – у Гончаренко, который сдержал Алексея Миранчука и разобрался с «Локомотивом», особенно в первом тайме. Но текст про этот матч у нас уже есть.
«Краснодар» лучше сыграл против «Сочи», чем против «Ахмата» и «Уфы» – дело не только в разгромном счете, но и в прогрессе в билд-апе, в позиционных атаках и в игре у чужой штрафной. Об этом говорят и визуальное впечатление, и удары из штрафной с игры – 7 против «Ахмата» и «Уфы», 9 против «Сочи», причем в первых таймах первых двух матчей «быки» суммарно нанесли столько же ударов из штрафной с игры, сколько и в третьем – 4. Понятно, что «Краснодару» в этом матче удалось как минимум забить первым, что раскрыло «Сочи», который и так играл агрессивнее, чем, например, «Уфа»; это идеальный сценарий для «Краснодара». Тем не менее, я бы не стал называть «Сочи» менее качественной командой, чем «Уфа», поэтому прогресс стоит отметить – тем более, что «Краснодар» все три игры на старте играл против 5-3-2.
Возможность использования Мусаевым схемы с двумя чистыми нападающими просматривалась еще с трансфера Берга. Впервые «быки» опробовали эту схему в предыдущем матче, но и с «Уфой», и с «Сочи» на поле выходил не Берг, а Игнатьев. Более того, в обоих случаях нельзя было сказать, что «Краснодар» использует пару чистых нападающих.
Ари и Игнатьев в составе одновременно – логичная реакция на слабую игру от Олссона. Бразилец лучше, чем швед, чувствует пространство между линий, собирает подборы и подключается в полуфланги. Интересно, что обычно Ари делает рывки за забросами с целью либо догнать мяч, либо сделать скидку на свободное пространство, которое в результате этих рывков появляется в опорной зоне; в этом матче же бразилец чаще собирал подборы после забросов (которые чаще всего шли в левый полуфланг).
Ари чаще всего принимал мяч и отдавал передачи из опорной зоны «Сочи», что видно по его карте передач (хотя Игнатьев тоже мог опускаться глубже – тогда Ари уходил выше). Бразилец также делал рывки из опорной во фланги и полуфланги – такие рывки создавали ситуации 1v1 для нападающих «Краснодара», но воспользоваться этими ситуациями не удавалось.
Пара Ари и Игнатьева также сделала «Краснодар» опаснее при кроссах в штрафную. Против «Уфы» и «Ахмата» навесы и прострелы «быков» вообще не работали – команда Мусаева нанесла три удара после 35-ти кроссов за две игры; против «Сочи» «Краснодар» кроссил с игры всего шесть раз, зато дважды бил после этих кроссов (еще две подачи были заблокированы). «Быки» просто качественнее нагружали штрафную.
При кроссах Игнатьев имел четкую задачу – он врывался из центра штрафной на ближнюю штангу. Задачи остальных игроков варьировались: например, Ари при подачах слева чаще всего шел на дальнюю штангу, но при кроссах справа чаще всего включался в правый же полуфланг. Вильена при атаках через правый фланг всегда включался в штрафную (через центр или левый полуфланг), а при атаках через левый фланг иногда сам находился в широких позициях, пригодных для кросса, как на примере ниже.
Оба фактора сказались в эпизоде с первым голом. Сначала Ари здорово открылся между линий; Рамиресу повезло, что пас дошел до бразильца – Цаллагов выполнил перехват, но мяч отскочил от его партнера к нападающему «быков». Ари развернул атаку на правый фланг и начал рывок в штрафную. Вандерсон выполнил прострел – Ари увел Миладиновича с позиции и оставил Игнатьева 1v1 с Юргановым – молодой нападающий легко обогнал соперника и забил мяч.
«Краснодар» движется в сторону гибкости и разнообразия. Вряд ли мы увидим сочетание Ари с Игнатьевым (или Игнатьева с Бергом, или Ари с Бергом) в каждом последующем матче, но такая опция точно есть. С новыми приобретениями у Мусаева есть сразу несколько вариантов для игры.
РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица
РПЛ-2019/2020. Календарь игр
В тексте использованы данные WhoScored и Understat.
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