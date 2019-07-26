«Краснодар» купил шведа из ОАЭ. Зачем «быкам» Берг

С одной стороны, фраза «в «Краснодар» перешёл основной нападающий сборной Швеции» звучит гордо. С другой стороны, Маркусу Бергу – 32, последние пару лет он провёл в ОАЭ, выступая за «Аль-Айн» (до этого швед 4 года гонял в греческом «Панатинаикосе»), в 19 матчах за клуб и сборную в 2019 году нападающий забил всего 2 мяча, а «Краснодар» выдаёт ветерану контракт с зарплатой 1,9 млн евро в год, пусть и всего на сезон. Есть ли здравый смысл в этом трансфере? Давайте разбираться.

Маркус Берг



Возраст: 32 года.

Гражданство: Швеция.

Амплуа: центральный нападающий.

Клуб: «Краснодар» (Россия).

Рост: 184 см

Вес: 76 кг

Карьера: «Гетеборг» (2005-2007), «Гронинген» (2007-2009), «Гамбург» (2009-2010, 2011-2013), ПСВ (2010-2011, аренда), «Панатинаикос» (2013-2017), «Аль-Айн» (2017-2019), «Краснодар» (2019-н.в.)

Достижения: чемпион Швеции 2007, обладатель Кубка Греции-2014, чемпион ОАЭ 2017/18, обладатель Кубка президента ОАЭ 2018, лучший бомбардир чемпионата Швеции 2007, лучший бомбардир чемпионата Греции 2017, лучший бомбардир чемпионата ОАЭ 2018, футболист года в Греции 2014, 2016, 2017. 32 года.Швеция.центральный нападающий.«Краснодар» (Россия).184 см76 кг«Гетеборг» (2005-2007), «Гронинген» (2007-2009), «Гамбург» (2009-2010, 2011-2013), ПСВ (2010-2011, аренда), «Панатинаикос» (2013-2017), «Аль-Айн» (2017-2019), «Краснодар» (2019-н.в.)Достижения: чемпион Швеции 2007, обладатель Кубка Греции-2014, чемпион ОАЭ 2017/18, обладатель Кубка президента ОАЭ 2018, лучший бомбардир чемпионата Швеции 2007, лучший бомбардир чемпионата Греции 2017, лучший бомбардир чемпионата ОАЭ 2018, футболист года в Греции 2014, 2016, 2017.

Что умеет Берг

Чтобы понять, чем Берг может помочь «Краснодару», нужно вспомнить, что швед собой представляет.

Если пытаться охарактеризовать Берга парой слов, то Маркус – подыгрывающий нападающий. При этом швед не столб: даже в играх за сборную, где его команда играет в вертикальный футбол с двумя нападающими, Берг выдает объём 7,39 верхового единоборства за игру (здесь и далее – данные WyScout; учитываются все игры за сборную, которые есть в сервисе). Для сравнения настоящий столб – Артём Дзюба – имеет объём в 12,7 верховой дуэли за игру с 44% успешности. Если брать всю карьеру (опять же, учитывая те матчи, которые есть в WyScout), то у Берга всего 5,21 верхового единоборства за игру с 31% успешности – у Ари, например, таких дуэлей за игру 5,69, а процент успешности – 31,5. Более того, даже если Маркус выигрывает верх, скидки со «второго этажа» на первый у него на очень среднем уровне.

Берг – подыгрывающий другого типа. Швед оттягивается между линий или уходит в полуфланги/фланги, находит пространство и/или вытягивает на себя защитников, ставит корпус и пытается развернуться, чтобы отдать передачу. Если Маркус уже получил мяч и поставил корпус, то отобрать у него мяч без фола довольно тяжело; против него необходимо играть на опережение.

В обоих случая Берг принимает передачи в свободных зонах, вытягивает защитников и обыгрывается с партнерами. Во втором случае Берг сам отдал передачу на ход нападающему.

Кстати, в первом эпизоде выше Маркус сам начал атаку, перехватив пас в центре поля. Швед не ленится без мяча и работает в прессинге и контрпрессинге – важно для системы «Краснодара».

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

Правда, у Берга есть и проблемы в подыгрыше: он не обладает качественным первым касанием и не очень быстро, хоть и в целом неплохо, разворачивает атаки и разворачивается сам. От этого и проблемы с моментальными разворотоми в сторону чужой штрафной с мячом, которые могли бы быть опаснее, ведь Маркус неплохо чувствует пространство и открывается в свободных зонах.

Берг здорово помогает создавать моменты, находясь уже в штрафной. Он может и увести защитника соперника, создав зону для партнёра, и самостоятельно отдать умный пас партнёру на свободное пространство внутри штрафной.

В первом эпизоде Берг вынырнул из-за спины Уолкера и в одно касание внешней стороной стопы отдал пас назад партнёру в свободную зону. Во втором эпизоде Берг увёл защитника Турции и открыл зону для партнёра. Тот отдал Маркусу передачу; нападающий поставил корпус и заработал пенальти.

Берг неплох в штрафной не только как подыгрывающий нападающий. Маркус чувствует пространство в штрафной, делает грамотные рывки как в штрафную из-за её пределов, так и уже находясь в ней, меняет направление движения, здорово выбирает позицию при кроссах (продавливает крайних защитников).

В первом эпизоде Берг сначала создал небольшое расстояние между собой и Янгом, а затем сделал небольшой рывок вперёд, продавил Янга, который находился в статике, «на втором этаже», и нанёс удар головой. Во втором эпизоде Берг сделал грамотное диагональное забегание от крайнего защитника в центр штрафной – защитники соперника не уследили за таким забеганием.

Зачем Берг «Краснодару»

Скорее всего, Берга брали не в качестве игрока основы – вероятно, ему отведена роль суперзапасного типа Льоренте в «Тоттенхэме». После травмы Классона у Мусаева осталось два игрока, которые могут играть на позиции центрального нападающего: молодой Игнатьев и 33-летний Ари. Бразилец очень травматичен: в прошлом сезоне он пропустил треть сезона из-за повреждений, а за год до этого Ари получил разрыв крестов – не первая проблема с коленом – и выбыл на полгода. Берг нужен «Краснодару» хотя бы на случай новой травмы Ари.

С одной стороны, Берга действительно можно рассматривать как замену Ари – оба много работают в подыгрыше. С другой стороны, бразилец имеет несколько заметных отличий. Ари лучше делает скидки партнёрам из борьбы – он здорово ставит корпус защитнику ещё до приёма мяча, лучше прыгает и обладает намного более качественным первым касанием. За счёт этого Ари может не оттягиваться в глубину в поиске свободных зон (хотя и это он делать умеет), а, наоборот, располагаться на одной линии с защитой соперника. Мусаев пользуется этим: «Краснодар» часто делает забросы на Ари за спины защитникам соперника – передача может не вывести нападающего один на один с вратарём, но бразилец с высокой вероятностью за неё зацепится; это действие двигает линию обороны, создаёт пространство в опорной и в целом сажает соперника глубже.

Берг же, как мы уже выяснили, подыгрывает в другом ключе – ему требуется пространство. В теории приобретение Маркуса дает Мусаеву опцию играть в чистые 4-4-2 с парой Ари-Берг: первый может откликаться на забросы за спину, второй – пользоваться создаваемым пространством.

Что касается непосредственно ударов: за всю карьеру в РПЛ с сезона-2015/16 у Ари набралось 2,97 удара по воротам в среднем за матч и 0,4xG/90 (по данным WyScout). Сравнивать эти цифры с показателями Берга из Греции и тем более ОАЭ смысла не имеет, поэтому возьмём xG/90 Маркуса в играх за сборную – с 2015 года их набралось порядка 30. В среднем на 90 минут швед выдавал немного меньше ударов (2,7 за матч), но больше ожидаемых голов (0,57). Впрочем, набивать xGв европейских квалификациях за сборную тоже проще, чем в РПЛ – в нашей лиге нет команд уровня Люксембурга, Мальты и других. Более того, у Ари, как кажется, лучше обстоят дела с завершением явных моментов.

Берг может быть полезен в матчах, в которых «Краснодар» вынужден очень много подавать в штрафную. «Быки» вынуждены были отыгрываться в матчах против «Ахмата» и «Уфы» в первых двух турах РПЛ; команда сделала 19 и 16 кроссов соответственно, но зацепиться за мяч удалось только после двух и шести из них соответственно, а нанести удары – вообще лишь после трёх. «Краснодар» не очень хорошо насыщает штрафную, да и игроков, которые могли бы выиграть борьбу «на втором этаже» и пробить, у Мусаева практически нет. Берг – хороший выход из положения.

Лучшее тактическое решение тура. Евсеев оставил «Краснодар» без опасных моментов Пускай вас не вводит в заблуждение счёт второго тайма.

Общая оценка трансфера

Берг пришёл в «Краснодар» свободным агентом, то есть, условно говоря, бесплатно (опуская агентские выплаты и прочие расходы). Зарплата в 1,9 млн евро в год – очень приличная, но контракт заключался как раз на один год, поэтому можно сказать, что «Краснодар» потратил на Берга суммарно 1,9 млн евро. Это не так много для команды, которая в шаге, хоть и тяжёлом, от Лиги чемпионов.

Более того, «Краснодар» здорово затарился этим летом; возможно, «быкам» с финансовой точки зрения было тяжело купить ещё одного приличного игрока. Не стоит забывать и о другом факторе: если бы «Краснодар» подписал иностранца больше, чем на сезон, то вписаться в новый лимит на легионеров стало бы просто невозможно. Впрочем, это тяжёлая задача и с нынешней заявкой.

«Краснодар» идёт ва-банк? Главные вопросы по трансферной кампании клуба Через год у «быков» могут возникнуть проблемы.

Если рассматривать зарплату Берга в вакууме, то 1,9 млн евро в год запасному 32-летнему нападающему с таким набором качеств – многовато. Но в контексте сделка выглядит неплохо – посмотрим, окупится ли она.

Подписывайтесь на «твиттер» автора и на лучший паблик про тактику ВК.