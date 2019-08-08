Первый серьезный матч Кокорина и Мамаева после ареста: как это будет

Давно не играли

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев впервые за долгое время сыграют в серьёзный футбол. Это случится 10 августа на территории исправительной колонии номер 4 в Белгородской области. Футболисты помогут команде под названием «Золотой лев».

В начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Мамаев в феврале этого года принимал участие в игре с другими заключёнными в СИЗО «Бутырка». Павел отыграл по тайму за обе команды, забил семь голов в общей сложности, один из которых — шикарным ударом в падении через себя. Кокорин не смог принять участие в матче из-за серьёзных проблем со здоровьем. Сейчас оба звёздных футболиста в строю и готовы выйти на поле.

Всё придумал «Салют» и администрация Белгородской области

Клуб, выступающий в ПФЛ, выступил инициатором этого матча совместно с руководством области. Об этом рассказал генеральный директор белгородского «Салюта» Александр Щеглов в интервью «Чемпионату».

«Матч «Салюта» и команды колонии «Золотой Лев» — плод совместных усилий клуба и администрации Белгородской области. Мы благодарим руководство колонии №4 за предоставленную возможность сыграть против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наши игроки с нетерпением ждут встречи с именитыми футболистами».

За «Салют» сыграет основа?

По словам Щеглова, сыграют в основном молодые футболисты клуба и некоторые ветераны. Дело в том, что основа «Салюта» за день до матча с Кокориным и Мамаевым проведёт матч очередного тура ПФЛ в клубом «Квант». Очевидно, всем футболистам «Салюта» будет тяжело провести две встречи подряд.



Так как в колонии нет условий для проведения полноценного матча в формате 11 на 11, «Золотой лев» и «Салют» сыграют шесть на шесть. Будет два тайма по 30 минут. К сожалению, болельщиков не пустят на игру, хотя в социальных сетях белгородского клуба заявок поступило очень много.

«Обмен футболками с Кокориным и Мамаевым после матча мы ещё не обсуждали, но, думаю, желающих получить такой сувенир в свою коллекцию будет немало. Что касается опасности получить травму, учитывая не лучшее поле на территории ИК-4 и возможную жёсткость в игре партнёров Кокорина и Мамаева, несомненно, любой спортсмен всегда стремится только к победе. Наши ребята захотят проявить максимум своих возможностей и не уступить Александру и Павлу на футбольном поле. Но я уверен, что травм не будет в обеих командах, ведь матч носит товарищеский характер. Задачи победить любой ценой перед «Салютом» не стоит», — добавил Щеглов.

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Пора набирать форму

Недавно Кокорин и Мамаев подали запрос на условно-досрочное освобождение. Так что совсем скоро их могут отпустить на волю, где они смогут продолжить заниматься футболом, а для этого необходимо набрать форму. Или хотя бы не растерять её остатки. Даже если их прошение об УДО не будет удовлетворено, оба игрока выйдут на свободу через несколько месяцев (Мамаев – 6 ноября, Кокорин – 8 декабря). Поэтому матч с «Салютом» — хорошая возможность для двух известных футболистов подготовиться к продолжению карьеры.