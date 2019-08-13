На стадионе «Украина» звучала песня «Москва, я люблю тебя». Пришлось извиняться

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«Локомотив» объявил о переходе Джорджевича



Нападающий Лука Джорджевич стал футболистом «Локомотива». В столичной команде футболист будет выступать под 22-м номером.



«Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Локомотив». Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу своё будущее в «Локомотиве», — цитирует форварда пресс-служба „Локомотива“.

«Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука – хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды», — отметил генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.



Джорджевич является воспитанником «Могрена», в составе которого дебютировал в 2011 году, а спустя год перебрался в «Зенит». В дальнейшем форвард на правах аренды выступал за «Твенте», «Сампдорию» и «Понферрадину», а последние два года провёл в тульском «Арсенале».



В стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий ни разу не вышел на поле, оставшись на скамейке запасных в четырёх матчах.

«Локомотив» купил Джорджевича. Что об этом нужно знать После пяти аренд «Зенит» его всё-таки продал.

На украинском стадионе включили песню со словами «Москва, я люблю тебя»



Перед матчем 3-го тура украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Мариуполем» включили песню Timati и DJ Smash со словами «Москва, я люблю тебя». Инцидент произошёл во Львове на стадионе «Украина».



После матча исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин извинился перед украинскими любителями футбола.



«Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно», – написал Ящишин в «Фейсбуке».

Матч «Карпаты» — «Мариуполь» завершился вничью — 1:1. «Мариуполь», набрав четыре очка, занимает седьмое место в турнирной таблице украинского национального чемпионата. «Карпаты» (1) — на 11-м месте. Лидером турнира является «Шахтёр», набравший девять очков.

ЦСКА назвал диагнозы травмированных Чалова и Сигурдссона



ЦСКА сообщил подробности о характере повреждений у полузащитника Арнора Сигурдссона и нападающего Фёдора Чалова.



«Обследование выявило у Чалова перелом костей носа с небольшим смещением. У Сигурдссона диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава», — сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

Оба футболиста получили травмы в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0). Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что у Чалова диагностирован перелом носа.



На 90+3-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.

Игрок молодёжной команды «Ростова» забил крутой гол. Видео Пример Деспотовича оказался заразителен.

Гол Шомуродова принёс «Ростову» победу в матче с «Крыльями Советов»



В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, который отправил мяч в ворота «Крыльев Советов» с подачи полузащитника ростовчан Алексея Ионова на 33-й минуте. Таким образом, «Ростов» продолжил беспроигрышную серию в РПЛ, которая длится на протяжении 5 матчей.

«Ростов» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (3) — на 14-м месте.

Карпин сколотил отличную банду. Сейчас «Ростов» впереди всей Москвы А Эльдор Шомуродов возглавил гонку бомбардиров. Пока он даже круче Дзюбы.

«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара



«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».



Испанский клуб не собирается включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как «ПСЖ» невысоко оценил стоимость португальского игрока. Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что «ПСЖ» вёл переговоры об уходе Неймара из клуба.

В минувшем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной



Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times. Издание отмечает, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.



Недавно появилась информация, что на автомобиль Озила было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.



Ранее стало известно, что оба игрока пропустят матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» из соображений безопасности.

Без футбола. Звёздам «Арсенала» угрожают криминальные структуры Ближнего Востока Месут Озил и Зеад Колашинац попали в плохую историю и находятся под круглосуточной охраной. Их карьеры под угрозой?

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового



Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового.



Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с игроком. Если стороны достигнут соглашения, то трансфер состоится. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «Чемпионату», что Круговой входит в сферу интересов «армейцев».



Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр. «Зенит» в свою очередь завоевал чемпионский титул.