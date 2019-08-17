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«Витесс» вышел в лидеры, «Бавария» и «Барса» потеряли очки

«Витесс» Слуцкого стал лидером. А Караваев забил
«Чемпионат»
«Витесс» Слуцкого стал лидером. А Караваев забил гол
«Барса» начала с поражения, «Бавария» сыграла вничью. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.
Футбол 0

Дубль Левандовского позволил «Баварии» избежать поражения в матче с «Гертой»

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отличившийся на 24-й минуте. До перерыва «Герта» вышла вперёд — по одному мячу в ворота мюнхенцев отправили полузащитники Доди Лукебакио и Марко Груич. Ничью хозяевам принёс Левандовски, который оформил дубль на 60-й минуте, реализовав пенальти.

«Бавария» — действующий чемпион Бундеслиги. В сезоне-2018/19 команда из Мюнхена набрала 78 очков в 30 матчах. «Герта» (43) завершила минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

Германия - Бундеслига. 1-й тур
16 августа 2019, пятница. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
2 : 2
Герта
Берлин
1:0 – Левандовски – 24, 1:1 – Лукебакио – 36, 1:2 – Груич – 38, 2:2 – Левандовски – 60 (пен)

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и возглавил турнирную таблицу Эредивизии

В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Итоговый счёт матча — 3:0.

Первый мяч в игре был забит на 52-й минуте. Его автором стал Тим Матавж, реализовавший пенальти. На 64-й минуте результативным ударом с передачи того же Матавжа отметился российский защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Матавж сделал второй ассист в игре — на этот раз с его передачи забил Брайан Линссен.

Победа позволила «Витессу» возглавить турнирную таблицу Эредивизии. В активе команды Слуцкого 7 очков. Следующий матч «Витесс» проведёт 24 августа. Соперником команды будет «Хераклес».

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 3-й тур
16 августа 2019, пятница. 21:00 МСК
Витесс
Арнем
3 : 0
ПЕК Зволле
Зволле
1:0 – Матавж – 52 (пен), 2:0 – Караваев – 64, 3:0 – Линссен – 80
У Слуцкого хороший старт сезона. Гостевая победа после ничьей с «Аяксом»
Российский тренер должен быть доволен тем, как его «Витесс» начал чемпионат.

«Оренбург» и «Сочи» поделили очки в матче 6-го тура Премьер-Лиги

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Сочи». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл защитник «Сочи» Никита Калугин, отправивший мяч в свои ворота на 46-й минуте. В середине второго тайма отличился нападающий гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.

«Оренбург» и «Сочи» в этом сезоне ещё не побеждали. Команда Владимира Федотова на старте кампании потерпела четыре поражения подряд, после чего дважды сыграла вничью. Подопечные Александра Точилина стартовали с трёх поражений кряду, после чего записали в актив три ничьих.

«Сочи», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (2) — последнее.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
16 августа 2019, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 – Калугин – 46 (автогол), 1:1 – Полоз – 68 (пен)

Бывший наставник сборной Нигерии пожизненно отстранён от футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает Sport.es.

Соответствующее решение было принято комитетом по этике ФИФА. На 52-летнего специалиста также наложен штраф в размере € 46 тыс.

Такое наказание Сиасиа понёс за взяточничество и злоупотребление служебным положением — нигериец пытался заработать на ставках на матчи своей национальной сборной. Вместе с ним по делу проходит сингапурец Уилсон Перумал — известный в мире футбола манипулятор результатами.

Решение ФИФА вступает в силу с сегодняшнего дня, 16 августа.

Сиасиа возглавлял сборную Нигерии с 2010 по 2011 год. Вернулся на пост наставника национальной команды в 2016-м. В августе того же года он покинул занимаемую должность.

«Спартак» дал право бесплатно посещать матчи экипажу севшего в поле «Аэробуса»

«Спартак» предоставил право бесплатного посещения домашних матчей команды членам экипажа самолёта «Аэробус А-321», который утром 15 августа приземлился на кукурузное поле в Жуковском.

«Все мы в футбольном клубе «Спартак-Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил жёсткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.

Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене».

Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!" — сказано в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.

«Казалось, что Бэйл покинет клуб, но сейчас он с нами. Всё меняется. Отныне я буду полагаться на него, как и на других. Я буду полагаться на всех игроков, которые сейчас есть в команде. У Гарета есть своё место, он важный футболист. Надеюсь, что все игроки затруднят мне выбор состава на матчи», — приводит слова Зидана Sky Sports.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний вингер забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1.

Согласно информации источника, следующим летом мюнхенский клуб будет иметь право выкупа контракта 27-летнего хавбека. Также чемпион Германии будет полностью выплачивать зарплату футболисту на время аренды. Сумма сделки не называется. О переходе игрока может быть объявлено в ближайшее время.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

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