«Витесс» Слуцкого стал лидером. А Караваев забил гол

Дубль Левандовского позволил «Баварии» избежать поражения в матче с «Гертой»



В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого гола стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, отличившийся на 24-й минуте. До перерыва «Герта» вышла вперёд — по одному мячу в ворота мюнхенцев отправили полузащитники Доди Лукебакио и Марко Груич. Ничью хозяевам принёс Левандовски, который оформил дубль на 60-й минуте, реализовав пенальти.



«Бавария» — действующий чемпион Бундеслиги. В сезоне-2018/19 команда из Мюнхена набрала 78 очков в 30 матчах. «Герта» (43) завершила минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и возглавил турнирную таблицу Эредивизии



В матче 3-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «ПЕК Зволле». Встреча прошла в Арнеме на стадионе «Гелредом». Итоговый счёт матча — 3:0.



Первый мяч в игре был забит на 52-й минуте. Его автором стал Тим Матавж, реализовавший пенальти. На 64-й минуте результативным ударом с передачи того же Матавжа отметился российский защитник Вячеслав Караваев. На 80-й минуте Матавж сделал второй ассист в игре — на этот раз с его передачи забил Брайан Линссен.



Победа позволила «Витессу» возглавить турнирную таблицу Эредивизии. В активе команды Слуцкого 7 очков. Следующий матч «Витесс» проведёт 24 августа. Соперником команды будет «Хераклес».

У Слуцкого хороший старт сезона. Гостевая победа после ничьей с «Аяксом» Российский тренер должен быть доволен тем, как его «Витесс» начал чемпионат.

«Оренбург» и «Сочи» поделили очки в матче 6-го тура Премьер-Лиги



В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Сочи». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.



Счёт открыл защитник «Сочи» Никита Калугин, отправивший мяч в свои ворота на 46-й минуте. В середине второго тайма отличился нападающий гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.



«Оренбург» и «Сочи» в этом сезоне ещё не побеждали. Команда Владимира Федотова на старте кампании потерпела четыре поражения подряд, после чего дважды сыграла вничью. Подопечные Александра Точилина стартовали с трёх поражений кряду, после чего записали в актив три ничьих.



«Сочи», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (2) — последнее.

Бывший наставник сборной Нигерии пожизненно отстранён от футбола



Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом сообщает Sport.es.



Соответствующее решение было принято комитетом по этике ФИФА. На 52-летнего специалиста также наложен штраф в размере € 46 тыс.



Такое наказание Сиасиа понёс за взяточничество и злоупотребление служебным положением — нигериец пытался заработать на ставках на матчи своей национальной сборной. Вместе с ним по делу проходит сингапурец Уилсон Перумал — известный в мире футбола манипулятор результатами.



Решение ФИФА вступает в силу с сегодняшнего дня, 16 августа.



Сиасиа возглавлял сборную Нигерии с 2010 по 2011 год. Вернулся на пост наставника национальной команды в 2016-м. В августе того же года он покинул занимаемую должность.

«Спартак» дал право бесплатно посещать матчи экипажу севшего в поле «Аэробуса»



«Спартак» предоставил право бесплатного посещения домашних матчей команды членам экипажа самолёта «Аэробус А-321», который утром 15 августа приземлился на кукурузное поле в Жуковском.



«Все мы в футбольном клубе «Спартак-Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил жёсткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.



Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене».



Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!" — сказано в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла



Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне. Ранее этим летом французский специалист заявил, что валлийцу лучше покинуть клуб.



«Казалось, что Бэйл покинет клуб, но сейчас он с нами. Всё меняется. Отныне я буду полагаться на него, как и на других. Я буду полагаться на всех игроков, которые сейчас есть в команде. У Гарета есть своё место, он важный футболист. Надеюсь, что все игроки затруднят мне выбор состава на матчи», — приводит слова Зидана Sky Sports.



Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний вингер забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»



Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1.



Согласно информации источника, следующим летом мюнхенский клуб будет иметь право выкупа контракта 27-летнего хавбека. Также чемпион Германии будет полностью выплачивать зарплату футболисту на время аренды. Сумма сделки не называется. О переходе игрока может быть объявлено в ближайшее время.



Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего год из «Ливерпуля». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых игрок провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.