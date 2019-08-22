Самая смелая идея АПЛ. Как Жиго с ЦСКА, но регулярно и еще безбашеннее

Удивительно, но самая британская команда АПЛ одновременно предложила лиге инновационную идею. Крайние центральные защитники «Шеффилд Юнайтед» на постоянной основе подключаются в атаку – причем не просто поднимаются высоко по полуфлангу, а действительно открываются у бровки в финальной трети или прямо в штрафной. Команда Уайлдера успешно использовала этот прием в прошлом сезоне, в «Чемпионшипе», и теперь смело переносит его в АПЛ.

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Как работает эта уникальная идея

Обратите внимание на этот эпизод. Игрок по фамилии Башэм тащит мяч со своей трети по полуфлангу, практически доходя до трети чужой. Помимо смелости, Башэму требовалась помощь от партнеров – он ее получил: одноклубник сдвинулся в сторону бровки и увел за собой соперника, создав для Башэма еще больше пространства. Сам Башэм отдал пас во фланг и ускорился в чужую штрафную – в зону, которую для него создал другой партнер.

В любой другой команде можно было бы предположить, что Башэм – это полузашитник, который опускается глубже для начала атак и может подключаться очень высоко. Но на примере – «Шеффилд» Криса Уайлдера, а Башэм – это правый центральный защитник в схеме 3-5-2. Да, он протащил мяч, а затем подключился в чужую штрафную, запутав соперника, создав зону в правом полуфланге и опередив своего оппонента на рывке – разве что пас он не получил.

«Шеффилд» использует разные типы подключений крайних центральных защитников, но у всех примерно один концепт (занять свободную зону) и одна цель (запутать соперника). Включения во фланги Башэма и другого центрдефа, О’Конелла, помогают команде Уайлдера и при начале атак на своей половине поля, и при развитии на чужой: оппонентам тяжело понять, кто на кого должен переключиться и кто с кем должен доиграть эпизод – из-за этого появляются свободные зоны.

В эпизоде ниже «Шеффилд» развернул атаку справа налево, и О’Конелл подключился высоко по флангу. Смит, крайний защитник «Борнмута», контролировал Стивенса, крайнего защитника (вингбека) «Шеффилда»; для атаки через левый край позиция Стивенса была бы слишком узкой, если бы не включение центрдефа прямо по бровке. Смиту пришлось переключиться на О’Конелла; за Стивенсом следил сначала опорник Лерма, а после рывка вингбека «Шеффилда» страховать Смита пошел уже Фрейзер. Лерма же вылетел на Флека, который получил обратную передачу.

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Вроде бы все нормально, но на деле защитные построения «Борнмута» сильно раскачались – и нападающий «Шеффилда», Робинсон, получил много свободы. Обратите внимание – перед переводом мяча налево Башэм располагался высоко, и лишь затем начал возвращаться на номинальную позицию.

Важно не только высокое включение центральных защитников, но и грамотное движение от партнеров – без него подключения О’Конелла и Башэма теряют эффективность.

Особенно тяжело соперникам контролировать центрдефов «Шеффилда» при длинных диагональных переводах на противоположный фланг, которыми команда Уайлдера часто пользуется. Обычно такие переводы создают изоляции 1v1, которыми также может пользоваться врывающийся из полуфланга игрок; в случае с «Шеффилдом» все так, но преимуществом пользуется центрдеф, который делает рывок из глубины – его тяжелее контролировать.

На примере выше «Кристал Пэлас» находится в компактном блоке. Левый вингер Майер держал в уме полузащитника Норвуда, который лишь в последний момент сместился глубже, из центра в правый полуфланг. Ландстрём зарядил диагональ на Болдока; на вингбека «Шеффилда» вылетел крайний защитник «орлов», а в образовавшееся пространство внезапно влетел Башэм. Майер не ожидал такого рывка от центрального защитника – и не успел за ним. «Кристал Пэлас» повезло, что Болдок не успел вовремя сделать пас на партнера.

Фантазия Уйалдера не ограничилась только подключениями Башэма и О’Конелла под передачи вразрез в полуфланг либо широко во фланг. «Шеффилд», конечно, не играет в типичном британском стиле (о чем говорит как минимум схема в три центральных защитника), но кроссит как настоящая команда из Англии – очень часто. Естественно, в таком случае необходимо сделать кроссы более эффективными, то есть набить штрафную игроками, которые хороши в верховых единоборствах и в игре головой.

Центральные защитники – идеальный вариант: они мощные, они хорошо играют головой, а их рывки из глубины можно контролировать, только если использовать очень грамотную зональную оборону при подачах и не ошибаться вообще (и то игрок «Шеффилда» будет иметь динамическое преимущество). Обычно при подачах с фланга Башэм и О’Коннел врываются через полуфланг на одну из штанг, откуда стараются замкнуть подачу.

Обратите внимание – рывок Башэма никем не контролируется. Скорее всего, чуть более точная подача Болдока привела бы к голу.

При этом подача абсолютно необязательно должна идти именно на Башэма или О’Конелла, их задача при подключениях заключается в насыщении зоны подачи и штрафной в целом. На примере ниже у «Шеффилда» в зоне подачи два игрока против одного соперника, причем оба футболиста Уайлдера находятся за спиной обороняющегося оппонента. Башэму достаточно было просто заблокировать оппонента, но он решил внести мяч вместе с партнером и соперником в ворота.

О’Конелл и Башэм крайне редко подключаются к атакам одновременно. Более того, совершенно необязательно кто-то из них включится в штрафную: находясь в ширине они, например, могут сами выполнить неплохой кросс. Разнообразных вариантов масса, и все они крайне интересны.

Возникает вопрос: а как «Шеффилд» не ловят на контратаках? Все просто и даже немного напоминает принцип «Манчестер Сити»: так как команда Уайлдера двигается по структуре, то есть все подключения центральных защитников компенсируются перемещениями полузащитников и крайних защитников, контрпрессинговать все равно есть кем – соответственно, и провалов нет. Не просто же так Гвардиола заявлял, что его атакующая структура в первую очередь нужна для обороны.

АПЛ – лига, в которой есть не только две очень крутых команды и еще четыре просто крутых. В списке остальных 14-и коллективов можно найти очень занятные клубы, и «Шеффилд» – один из них.

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