Кононов уверен в себе. Сказал даже о дисквалификации Семака

На пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы с «Брагой» Олег Кононов пришёл с Романом Зобниным. Первым на вопросы отвечал, конечно, тренер: долго, уверенно и без стопа не относящейся к матчу темы.



— Нас ждёт очень серьёзная и важная игра с сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом, — сказал Кононов. — Это одна из лучших команд Португалии. Да, у них было на день больше на восстановление, но мы хорошо готовы.

— Вам постоянно приходится менять состав из-за того, что Тиль и Ларссон заиграны в других командах. Это сказывается?

— Не вижу проблем. Основной состав сыгран. Небольшой дискомфорт действительно есть только в том, что Тиль и Ларссон до пор адаптируются — они не так давно в команде.



— Какой футбол мы увидим в исполнении «Спартака»? — начались вопросы о тактике.

— Мы играем на выезде с опытной командой, поэтому нужно не пропустить и забить. Но так каждый тренер скажет. Важно другое: с каждым матчем отчётливее видеть очертания той игры, к которой мы стремимся.



— Са Пинту сказал, что «Спартак» — в первую очередь контратакующая команда, выделяющаяся быстрым переходом из обороны в атаку. Вы согласны с его оценкой, что футбол вашей команды теперь такой?

— Во-первых, у нас хорошая команда и отличные футболисты. Во-вторых, что касается ментальности — сегодня все хотят играть в современный футбол и не важно, быстрые ли это атаки или позиционные. Главное — быть едиными и бороться за победу. Все, что касается тактики — это останется внутри команды.



На этом вопросы о бесковском футболе можно закрывать. Но были и другие темы.



— Перед «Туном» говорили, что следующие 4 матча будут определяющими для вас. Можете сказать, что теперь-то «Спартак» в порядке?

— Мы все знаем, что значит «Спартак». Здесь могут как вознести, так и выставить несостоятельным. Но ответ прост. Если ты будешь работать и добиваться результата, тогда будешь чувствовать себя уверенно.



— Но сейчас уже команды непростой график.

— Я постоянно слышу вопросы о графике и о том, что следующие матчи определяющие. Но мы на это уже не смотрим. Играем, восстанавливаемся, а потом идёт следующий матч. Вот и все.



— Зе Луиш сделал хет-трик за «Порту». Что по этому поводу скажете?

— Когда он уезжал — я желал ему стать лучшим игроком чемпионата Португалии.



Что ж, Кононов угадал. Пока так и есть.

У Зе Луиша уже есть хет-трик за «Порту». За «Спартак» — ни одного Забивает по голу за игру.

Спросили про Зе Луиша и у Зобнина.



— Зе живет в вашем отеле. Как он?

— Сказали, что утром уехал на тренировку — и не вернулся. Вот так, — рассмеялся Зобнин. — Не знаю, может, вечером увидимся. Все ребята хотят с ним пообщаться. Я соскучился, парни тоже.

— Что можете сказать после дерби с ЦСКА?

— Мы с начала августа играем в непростом режиме, но адаптировались. Матч с ЦСКА был эмоциональным, но мы постараемся найти в себе силы и резервы.

Вам скажут, что «Спартак» победил ЦСКА из-за Шюррле с Жиго. Это бред! Егоров – о причинах прогресса команды Кононова.

— Мы о другом: можно ли сказать, что теперь-то «Спартак» вернулся?

— Дело даже не в ЦСКА — у нас и раньше были тяжёлые матчи. Просто с каждой победой мы становимся увереннее, и коллектив себя лучше чувствует. Об этом говорит и статистка.



На этом пресс-конференция заканчивалась, но удалось задать Кононову ещё один вопрос не по теме. К удивлению, он прокомментировал и дисквалификацию главного тренера «Зенита» Сергея Семака.



— Меня не дисквалифицировали — никогда такого не было, — сказал Кононов. — Что же касается нахождения на бровке, то основная работа проходит до игры, на тренировках, ну, ещё между таймами можно что-то сказать игрокам.



— А как вообще прокомментируете произошедшее?

— Это эмоции, и каждый справляется с ними самостоятельно.



Кононов и «Спартак», надо признать, тяжелейший для себя период выдерживают достойно.