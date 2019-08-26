Эпизод, который лучшим образом опишет нынешний сезон РПЛ

Все последние недели (если точнее — прямо со старта чемпионата) я в своих текстах пытаюсь донести одну мысль, которую до вчерашнего вечера было сложно основательно проиллюстрировать. Отдавая должное нашим командам, которые перестраивают свой футбол, я признаю, что РПЛ сейчас на порядок более зрелищная лига, чем даже пару лет назад, но с точки зрения качества игры изменилось не очень многое. Это легко понять по нашим летним попыткам обыграть европейские клубы: пока здесь всё не слишком убедительно, скажем прямо.
Причина, по которой зрелищность выросла, заключается в отказе повсеместного использования оборонительных пятёрок — команды перестали смотреть исключительно назад и хотят пробовать игру вперёд по оси поля. В результате мы имеем сезон переходов и ударов из-за штрафной — коллега Роман Нагучев перед этим туром советовал ставку на количество голов дальними ударами, и это действительно обоснованная ставка. В то же время возникло сопутствующее обстоятельство: вырос темп игры, выросло количество ситуаций, требующих вербальной и невербальной коммуникации.
И с этим команды чаще не справляются, что при зрелищной игре оставляет качество на не самом высоком уровне.
Не справляются с самой скоростью — речь о физике. Не справляются с прессингом, так как не всегда отлажены и обговорены прессинг-паттерны — речь о выносливости; если один футболист не успевает накрыть своего соперника, вся команда делает 50-60 дополнительных метров на рывках и к 70-й минуте наедается. Не справляются с принятием решений на скорости — как в обороне, так и в атаке. Здесь речь о подстраховке с одной стороны и умением держать голову поднятой с другой.
И вот в сумасшедшем по зрелищности матче «Ростова и „Рубина“ возникает такой эпизод. Смотрите покадрово.
Раз.
Два.
Три.
Четыре.
Пять.
«Рубин» старается сразу начать атаку по оси поля, при этом полузащитник с мячом видит только один вариант (это не очень хорошо для полузащитника, если честно). Он отдаёт вперёд и формально действительно настроен атакующе, но у нападающего, принимающего мяч спиной, нет вариантов вообще — он вынужден возвращать назад. Дальше сценарий бывает разным: под давлением у нас отдают мимо партнёра, в его заднюю ногу, в аут — куда угодно; здесь передача идёт мимо полузащитника, и не самый агрессивный прессинг соперника завершается моментальным переходом 3 vs 3.
Что здесь важно? Важно, что «Рубин» в начале эпизода вводил мяч игру из статичного положения — была достаточно долгая пауза. Важно, что только что «Рубин» пропустил ответный мяч (а до этого сам забил в атаке с переходом). Важно, что вариант развернуть атаку через защитников и строить нормальное позиционное нападение в стрессовой ситуации даже не учитывался. В итоге за восемь секунд «Рубин» получил ситуацию, при которой мяч от собственного ввода из статичного положения мог и должен был оказываться в воротах команды. Единственное, что влияет на такие эпизоды — наивная убеждённость, что зрелищность и игра вперёд приносит качество игры. А качество игры приносят в первую очередь позиционные фазы, здесь футбол переизобрести нельзя.
Конечно, нельзя ругать наши команды («Рубин» здесь только в качестве примера — таких сейчас много) за стремление к симпатичному футболу, хоть это стремление и наивно. Сейчас смотреть РПЛ действительно сильно интереснее, чем раньше, но теперь стоит обратить внимание и на то, как добиться хорошего футбола внутри весёлого зрелища.
- 26 августа 2019
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