«Краснодар» вышел доказывать, «Олимпиакос» приехал играть. Результат понятен

К сожалению, если неделю назад мы ещё могли говорить о везении или невезении, то теперь никаких шансов. 15 минут в Пирее были не слабиной «Краснодара», которую зачем-то ещё и замазывали разговорами о неопытности. Те 15 минут были доказательством игрового превосходства «Олимпиакоса» на протяжении всего матча.

Стало только хуже. «Краснодар» снова проиграл грекам и потерял Шапи Станислав Крицюк был лучшим на поле и не позволил «Олимпиакосу» повторно разгромить «быков».

Доказательство во второй встрече пришло и от Поденсе. Португалец, деклассировавший неделю назад Кристиана Рамиреса, теперь что-то похожее сделал и со Стоцким/Скопинцевым. Поденсе снова очень легко разрывал свой фланг, пользуясь пространствами, которые ему открывал Матьё Вальбуэна, и этот факт объяснял, что проблема была не (только) в Рамиресе. Просто сильная сторона «Олимпиакоса» оказалась для «быков» ужасно неудобной. И ответа для соперника у команды Мурада Мусаева не нашлось.

«Краснодар» за весь второй тайм домашней игры не нанёс ни одного удара из пределов штрафной — ближе всего был тянувший тело к мячу Берг в самой концовке. В первом тайме таких ударов было всего два — один из них стал голевым. В Греции цифры были идентичными: в первом тайме один удар из штрафной. И меньше 75% точность передач.

Цифры часто врут об игре и её ходе, но здесь они стали хладнокровным свидетелем обвинения. Поражение нашей команде принесла не усталость и даже не травмы (хотя они тоже, безусловно, повлияли), а тот факт, что греки просто переиграли «Краснодар» в футбол. Не пустили за 180 минут в свою штрафную почти ни разу (это вообще их стиль: они и Пльзень с турками не допускали близко к воротам) и сумели за счёт пары связок и индивидуального мастерства навязать свою игру на половине поля «быков».

Для нас по-прежнему удивительно, что «Краснодар» может проигрывать сопернику по качеству футбола — тем более каким-то грекам; но нужно принять этот факт как данность. Даже доминирующие на уровне РПЛ команды не всегда могут выделяться в квалификации к Европе. «Краснодар», похоже, сам ещё с такой реальностью не смирился, поэтому вышел доказывать, что 0:4 стали лишь случайностью, трагедией.

И команда снова была смята, как жестяная банка из-под пива под «гриндером» неформала из конца 90-х. Если бы не Крицюк, поражение было бы крупнее. Если бы не стремление Поденсе обыграть уже всю команду соперников перед ударом в створ, поражение было бы крупнее. Если бы не локальное невезение малыша Вальбуэна при ударах головой, поражение было бы крупнее.

«Оли» приехал играть в футбол, имея в запасе 4:0, поэтому позволил себе даже пропустить в быстрой атаке — «Краснодар» в похожей ситуации в Португалии начал оборонять 3:0 всей командой, меняя атакующих игроков на оборонительных. Греки так и не успели понять, что там и кому хочет доказать соперник: пока «Краснодар» изо всех сил и тщетно пытался надавить, игровые моменты у «Олимпиакоса» возникали крайне просто. Даже само противостояние было обрублено финальным свистком после очередной такой размашистой атаки с ударом.

За некоторое время стало понятно, что «Краснодару» тяжелее всего даются признания в том, что соперник его переиграл по качеству и эффектности. 1:6 получились настолько красноречивыми, что и добиваться признания бессмысленно.