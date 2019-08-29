Салах в Питер не приедет. Определились все участники группового этапа ЛЧ

«Локомотив» оказался в 4-й корзине перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ



По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов был определён состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа турнира.



Корзина 1: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия).



Корзина 2: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтёр» (Донецк, Украина), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Бенфика» (Португалия).



Корзина 3: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Брюгге» (Бельгия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия).



Корзина 4: «Локомотив» (Москва, Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «РБ Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция)



Жеребьёвка состоится в четверг, 29 августа, в 19:00 мск.

5 главных интриг за 4 дня до закрытия трансферного окна в России Всё, что надо знать о российском трансферном дедлайне.

Уткин: «Зенит» предложил за Ал. Миранчука мегаденьги — на уровне Данни



Известный блогер Василий Уткин прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.



«О Миранчуках и „Зените“. Насколько знаю, „Зениту“ нужен один, а именно — Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс-минус (тогда было € 30 млн). Насколько знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал. Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Сёмин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон „Локо“ тем самым?.. Я этого не знаю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Миранчук в «Зените». Это реально? Всё, что известно о возможной трансферной бомбе на российском рынке.

Тарасов: заседание РФС завершилось моей победой, к «Локомотиву» претензий нет



Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о результатах заседания палаты по разрешению споров РФС. Напомним, на заседании, которое прошло сегодня, 28 августа, было рассмотрено заявление игрока к его бывшему клубу, московскому «Локомотиву», по поводу компенсации затрат на операцию.



«Состоялось заседание, длилось три часа. Завершилось оно моей победой. Спасибо всем, кто там собрался, чтобы восторжествовала справедливость. К «Локомотиву» претензий не имею, решением палаты по разрешению споров удовлетворён», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. — операция и € 13 тыс. — реабилитация. 12 из них он решил взыскать с клуба.

«Барселона» близка к подписанию Неймара



Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению в «Барселону», сообщает Sport.es.



Согласно информации источника, сине-гранатовые сделают новое предложение парижанам по 27-летнему нападающему. В него войдут полузащитник каталонцев Иван Ракитич, их вингер Усман Дембеле и € 125 млн. При этом хорват подпишет с «ПСЖ» контракт на постоянной основе, а француз будет выступать на «Парк де Пренс» на правах аренды.

«Реал» и «ПСЖ» близки к обмену игроками



«Реал» и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры об обмене игроками, сообщает AS.



Согласно информации источника, стороны практически согласовали переход голкипера «сливочных» Кейлора Наваса в стан парижан. На «Парк де Пренс» костариканец будет зарабатывать € 7 млн, что на € 2 млн больше, нежели он получает сейчас. Теперь «Королевский клуб» намерен договориться с чемпионом Франции, чтобы в сделку был включён Альфонс Ареола, которому на «Сантьяго Бернабеу» готовы предложить роль второго вратаря.



Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал.



Ареола является воспитанником «ПСЖ». В текущем сезоне он сыграл на клубном уровне 4 матча и пропустил 3 мяча.

Канчельскис снова возглавил «Новбахор», он был уволен из клуба 2 месяца назад



Российский тренер Андрей Канчельскис во второй раз возглавил узбекский «Новбахор». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Презентация 50-летнего специалиста в качестве наставника команды состоялась сегодня, 28 августа, в Намангане. Канчельскис подписал с клубом контракт сроком на три года. На презентации российский тренер поблагодарил клуб и болельщиков за оказанное доверие и поддержку. На тренерском мостике он сменил серба Деяна Джурджевича, который работал наставником команды с июня этого года.

После 18 матчей «Навбахор» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана. В 2018 году под руководством Канчельскиса команда стала третьей в первенстве страны. Уволен российский специалист был в июне из-за неудовлетворительных выступлений коллектива.

«Болтон» обрёл нового владельца и избежал ликвидации



«Болтон Уондерерс» на официальном сайте объявил о заключении сделки по продаже клуба компании Football Ventures Limited. Таким образом, английский клуб избежал угрозы ликвидации.



Ранее Английская футбольная лига (EFL) дала «Болтону» срок до 27 августа, до 19:00 мск, но внешняя администрация так и не решила проблемы клуба. Позже EFL предоставила клубу двухнедельную отсрочку на поиск нового владельца.



«Болтон» был основан в 1874 году и является одним из 12 клубов — основателей старейшей в мире футбольной лиги. В 2012 году клуб покинул Премьер-лигу. Сейчас команда из Болтона находится на 23-м месте в третьем дивизионе. Клуб является четырёхкратным обладателем Кубка Англии и обладателем Суперкубка страны.



Нынешний сезон «Болтон» начал со штрафом в 12 очков. В четырёх матчах «странники» набрали 1 очко при разнице мячей 0:12.

Кверквелия рассказал, почему не играет за «Локомотив»



Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, почему не играет в составе «железнодорожников».



«В прошлом сезоне в игре с «Уфой» у меня свело икры, и пришлось попросить замену. После — пропустил сборы и тренировался сам. Когда футболист столько пропускает, ему приходится очень тяжело. Ещё недавно даже тренироваться было сложно, икры болели очень сильно. Но сейчас всё уже в порядке, скоро буду готов на 100%. Три месяца был на лечении. Смысл выходить на поле и получить ещё одну травму?



Вряд ли вернусь на поле в матче с «Ростовом». Но боли уже ушли, меня даже отпускают в сборную. Думаю, что смогу вернуться на поле после паузы в РПЛ. А дальше выбирать тренеру», — сказал Кверквелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.