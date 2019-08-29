Кого «Уфа» продаст в топ-клуб следующим. Есть три кандидата

Как минимум один из них уйдёт до закрытия летнего трансферного окна.

«Уфа», пожалуй, как никто другой в РПЛ умеет раскрывать игроков и продавать их в большие клубы. По данным Transfermarkt, за последние три года уфимский клуб заработал на трансферах своих футболистов 17,5 млн евро! На повышение ушли Иван Обляков (4 млн, ЦСКА), Андрей Лунёв (3,5 млн, «Зенит»), Дмитрий Живоглядов (2,5 млн, «Локомотив»), Александр Зинченко (2 млн, «Манчестер Сити»), Дмитрий Стоцкий (2 млн, «Краснодар»), Данил Круговой (2 млн, «Зенит») и Игорь Дивеев (1,5 млн, ЦСКА). Кого следующего продаст «Уфа»? Вот три главных кандидата.

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Лучший бомбардир уфимцев прошлого сезона и лучший игрок команды по версии болельщики пропустил встречу 7-го тура с «Зенитом». Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев коротко прокомментировал отсутствие нигерийского форварда в заявке: «Игбун не был готов к матчу».

Евсеев не мог заявить, что Слай уйдёт из башкирского клуба до закрытия летнего трансферного окна. Всё-таки официального подтверждения этой информации пока нет. За тренера всё объяснил агент игрока Йенсен Бек, рассказавший о желании Игбуна принять новый вызов. По его словам, были переговоры с ЦСКА и клубами с Ближнего Востока. Кроме того, ходили слухи об интересе к нигерийцу со стороны «Краснодара». Впрочем, сам форвард признался, что слышал только о предложении от тульского «Арсенала». Это, конечно, не клуб калибра ЦСКА и «Краснодара», но тем не менее недавний участник Лиги Европы.

Слай начал свой пятый сезон в «Уфе». На сегодняшний день сыграл за уфимский клуб 119 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 12 голевых передач. 28-летний нигериец уже не так молод, но умение Игбуна играть на высокой скорости, открываться между линиями и за спины защитникам, бороться за мяч и помогать в прессинге будут ценить все его будущие тренеры.

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Даниил Фомин

Первое поражение «Зениту» в нынешнем чемпионате уфимцы нанесли благодаря голу 22-летнего полузащитника. Фомин вообще выдал блестящий матч, став лучшим игроком по оценке InStat – заработал 381 балл. Даниил по статистике сделал 84% точных передач, выиграл 75% единоборств, совершил два отбора и восемь раз вернул мяч «Уфе».

Фомин – воспитанник «Краснодара», но единственный матч за главную команду «быков» он провёл ещё в сентябре 2016-го в Кубке России. Его первый сезон в РПЛ в составе уфимского клуба получается пока очень удачным. Центрхав забил уже три гола в семи матчах. Даниил подвижен, полезен, как в созидании, так и в оборонительных действиях. Видно, что в краснодарской академии его хорошо подготовили технически. Достаточно посмотреть, как он бьёт пенальти, да и в эпизоде с голом в ворота «Зенита» Фомин всё исполнил безупречно.

Возможно, в «Краснодаре» уже пожалели, что продали Даниила в «Уфу» (по данным Transfermarkt, за 280 тыс. евро). Талантливый игрок, прошедший через юношескую и молодёжную сборные России, быстро прогрессирует. Понятно, что уфимцы не продадут Фомина, едва купив, но следующим летом или даже ближайшей зимой за полузащитником могут приехать гонцы из богатых клубов.

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Йонуц Неделчару

Румынский центральный защитник был этим летом в шаге от перехода в топ-клуб. Причём не российский, а европейский! Ещё в конце июня появилась информация, что «Уфа» договорилась с «Ромой» о трансфере Неделчару за 4 млн евро. Однако итальянцы неожиданно дали задний ход. Переход отложили из-за того, что римский клуб в последний момент решил поменять условия соглашения: взять Йонуца в годичную аренду с правом выкупа за сумму, которая оказалась в восемь раз меньше предварительно оговорённой. Естественно, «Уфу» это не устроило.

У Неделчару высокий потенциал. Это подтвердило и его выступление на молодёжном Евро-2019, где сборная Румынии сенсационно пробилась в полуфинал и обеспечила себе путёвку на Олимпиаду-2020. Кроме того, на счету 23-летнего игрока есть четыре матча за первую сборную. Это мощный центральный защитник, который эффективен в борьбе за мяч и способен выйти из обороны при помощи хорошей передачи.

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Полтора года назад «Уфа» купила Неделчару у бухарестского «Динамо» за 600 тыс. евро. Если бы румына продали в семь раз дороже, это была бы топовая сделка для клуба. Но, видимо, защитник останется как минимум до зимнего окна.