0:3, 3:3 и автогол на 92-й минуте. Гранды Серии «А» побаловали драмой в Турине

Окружение Неймара подтвердило, что бразилец останется в «ПСЖ»



Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не сменит команду в текущее трансферное окно, утверждает RMC Sport.



Соответствующую информацию подтвердил источник из окружения 27-летнего нападающего парижан.



Напомним, этим летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Самые активные попытки подписать бразильца предпринимал каталонский клуб. Однако стороны в конечном итоге не смогли сойтись по условиям трансфера.



В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Автогол Кулибали на 92-й минуте принёс «Ювентусу» победу в матче с «Наполи»



В матче 2-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Наполи». Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал защитник «Ювентуса» Данило, отличившийся на 16-й минуте. Спустя три минуты нападающий Гонсало Игуаин отправил второй мяч в ворота гостей. В середине второго тайма форвард туринцев Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного.



До 81-й минуте «Наполи» сравнял счёт — отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, а также нападающий Ирвин Лосано. Победу хозяевам принёс защитник «Наполи» Калиду Кулибали, забивший в свои ворота на 92-й минуте.

«Ювентус», набрав 6 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Наполи» (3) занимает восьмое место.

«Ростов» на выезде обыграл «Локомотив» и возглавил таблицу Премьер-Лиги



В матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Автором первого мяча стал нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов на 41-й минуте с передачи полузащитника Романа Ерёменко. В начале второго тайма Шомуродов оформил дубль — голевой пас отдал хавбек Алексей Ионов. Полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук на 81-й минуте сократил разницу в счёте, забив после передачи хавбека Жоау Мариу.



«Ростов», набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» (14) занимает четвёртое место.

Спасение Чернова — лучший момент тура в РПЛ. Ничего круче уже точно не случится! Дважды бросившись под мяч на линии ворот, он сохранил «Ростову» победу над «Локомотивом».

«Ахмат» ушёл от поражения в матче с «Тамбовом» на 90+2-й минуте



«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Итоговый счёт матча — 1:1.



Первый мяч был забит на 5-й минуте встречи. Валерий Чуперка выполнил со стандартного положения мягкий навес в штрафную площадь хозяев, а Максим Осипенко выпрыгнул и головой протолкнул мяч в дальний угол ворот Виталия Гудиева. Хозяева сравняли счёт на 90+2-й минуте. От поражения «Ахмат» спас результативный удар Бернарда Бериши.



В турнирной таблице «Ахмат» поднялся на 12-е место. В активе команды из Грозного восемь очков. «Тамбов», набрав пять очков, остался на последнем, 16-м месте. В следующем туре «Ахмат» 15 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», а «Тамбов» в тот же день дома примет ЦСКА.

Бериша забил великолепный мяч «Тамбову». Но в более сильной лиге его бы не было Лиге не хватает футбольного интеллекта.

Камболов получил вызов в сборную России вместо травмировавшегося Ал. Миранчука



Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов получил вызов в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (6 сентября, Глазго, стадион «Хэмпден Парк», 21:45 мск) и Казахстаном (9 сентября, Калининград, стадион «Калининград», 21:45).



«Полузащитник „Краснодара“ Руслан Камболов вызван в национальную сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном. В то же время полузащитник „Локомотива“ Алексей Миранчук не сможет помочь команде в этих играх в связи с травмой, полученной в субботнем матче с ФК „Ростов“, — сказано в сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза.



В турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная России занимает 2-е место, набрав в 4 матчах 9 очков.

«Ливерпуль» одержал четвёртую подряд победу в АПЛ, разгромив «Бёрнли»



В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



Счёт открыл нападающий «Бёрнли» Крис Вуд, отправив мяч в свои ворота на 33-й минуте. До свистка на перерыв преимущество мерсисайдцев увеличил форвард Садио Мане, отличившийся после передачи нападающего Роберто Фирмино. На 80-й минуте Фирмино довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал форвард Мохамед Салах.

Видео доступно на «Чемпионате».

Победная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. Ранее команда Юргена Клоппа обыграла лондонский «Арсенал» (3:1), «Саутгемптон» (2:1) и «Норвич Сити» (4:1).



«Ливерпуль», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне, проиграв «Униону»



В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» принимал «Боруссию» из Дортмунда. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал полузащитник «Униона» Мариус Бюльтер, отличившийся на 22-й минуте. До перерыва нападающий «Боруссии» Пако Алькасер сравнял счёт. В начале второго тайма Бюльтер вновь вывел хозяев вперёд. На 75-й минуте форвард Себастьян Андерссон увеличил преимущество берлинской команды.



Для «Боруссии» это поражение стало первым в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах клуб из Дортмунда обыграл «Кёльн» (3:1) и «Аугсбург» (5:1).



«Боруссия», набрав 6 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Унион» (4) — 10-е.

Окружение Неймара подтвердило, что бразилец останется в «ПСЖ»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не сменит команду в текущее трансферное окно, утверждает RMC Sport.



Соответствующую информацию подтвердил источник из окружения 27-летнего нападающего парижан.



Напомним, этим летом Неймар выразил желание покинуть «ПСЖ». Главными претендентами на форварда считались «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Самые активные попытки подписать бразильца предпринимал каталонский клуб. Однако стороны в конечном итоге не смогли сойтись по условиям трансфера.



В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действует до 30 июня 2022 года.