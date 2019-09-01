Федун не уволит Кононова. Даже если «Спартак» проиграет «Зениту»

Один из самых странных процессов в современном российском футболе — это кампания против Олега Кононова. Ведь вряд ли хотя бы одного тренера критиковали с элементами унижения ещё до начала работы. Сегодня напряжение не снимают ни общее первое место в РПЛ, ни победа над ЦСКА, ни снятый пиджак. Зато любой успех команды теперь подаётся как «игроки сами себя тренируют», а осечка — как повод к увольнению. Просто напомню, что прошлогоднюю серию из одной победы в 9 играх те же лидеры мнений и болельщики сопровождали полной поддержкой главному тренеру.

Тест. Хорошо ли ты знаешь новейшую историю противостояний «Спартака» и «Зенита»? «Дерби двух столиц» всегда славилось крутыми матчами, скандалами и любопытными событиями.

Вряд ли случайно, что вокруг Кононова сегодня продолжают создаваться мифы. Например, о невыполненных задачах. Возьмём три самых популярных заблуждения.



1. Кононов должен быть уволен после поражения от «Браги», потому что проход в группу ЛЕ — такой же приоритет для Федуна, как это было в ситуации с Аленичевым.



Но пары кликов достаточно, чтобы прочитать слова владельца перед сезоном:



«Наша задача — выход в ЛЧ и победа в Кубке России».



Ни слова о квалификации в ЛЕ там нет. Почему? Объясним в концовке.



2. Нас убеждают, что Кононов провалил работу в прошлом сезоне, не попав в ЛЧ.



Но это как минимум смешно, если вспомнить, что после Карреры и Рианчо «Спартак» был на 9-м месте к 15-му туру и находился в трёх очках от стыков и в шести — от прямого вылета.



Федун, к слову, в ту пору не называл цели для Кононова лично. Их, скорее для себя, назвали Родионов с Измайловым, которые были уволены ровно в тот день, когда зона ЛЧ стала недоступна. В тот момент именно их совокупной работе и был поставлен незачёт.



Про Кононова же в интервью ‘Чемпионату’ Федун говорил другое: «Зимой мы поняли, что главная цель — полное обновление команды».



Оно и произошло. Причём, чудо, что полностью разваленный конфликтами и получивший реальных новичков лишь по ходу нового чемпионата «Спартак» сейчас делит первое место ещё с четырьмя командами, а не находится там же, где и «Динамо».

И было бы граничащей с несправедливостью наглостью, если бы этот этот сырой «Спартак» прошёл ещё и «Брагу». Тем более, без Тиля с Ларссоном и до Краля.



3. Обвиняют Кононова с Цорном и в неразумных тратах денег Федуна.



Но ведь последние полгода «Спартак» только и делал, что избавлялся от футболистов, поставив рекорд по продажам. Почему так было — Цорн уже объяснил, но если коротко, то дело в фейр-плей и особенностях летних трансферных окон.

Кстати, ещё раз напомню, что у Гвардиолы в «Сити» первый сезон был ужасным. У Клоппа в «Ливерпуле» — плохим. Тогда ещё не лучшие клубы мира под критику экспертов отдавали лидеров и брали спорных футболистов, но со временем система сложилось.



Так вот как минимум обновиться «Спартаку» при Кононове удалось достаточно быстро. Сейчас это уже не проблемная, дурная субстанция с самопровозглашёнными звёздами, а чуть ли не самая молодая команда лиги, которая даже в этом, переходном сезоне, способна выполнить задачу.

И если Федун действительно хочет создать долгоиграющий, фундаментальный проект, то именно сейчас должен проявить терпение и не уходить от вполне здравой стратегии. Ведь системность для клуба сегодня намного важнее сиюминутного движения по ветру общественного мнения или покупки тех футболистов, которые, например, могли бы помочь в конкретном выходе в ЛЕ, но в ком «Спартак» бы не получил усиления на дистанции. Если хотите конкретный пример, то уж лучше дождаться Тиля, чем брать кого попало.



Так что с Кононовым на сегодня всё довольно просто. Это идеальный кандидат на период чистки. Если он справится и с этапом развития — отлично. Если окажется слаб, то уже другой специалист возьмёт на себя готовую команду.



Но результат матча с «Зенитом» на его ближайшее будущее «Спартаке» не повлияет, просто потому что задачи Федуна на данный момент выполняются. Одним лишь хейтом Кононова не уволишь. Нужна серия поражений.



Но, скажите, неужели этого и ждут сегодня некоторые болельщики «Спартака»?