«Нас посетил какой-то вирус». Главные слова после игры «Спартак» — «Зенит»

Кононов объясняет поражение и защищает Мирзова, а Семак говорит о травмах и красоте в игре. Про тяжёлый график снова не забыли.

Матч «Спартака» и «Зенита» вышел не таким огненным, каким его можно было ожидать из вывески. Один гол на две команды, куча фолов, а моментов-то было не так много – трудно вспомнить хоть один великолепный сейв Лунёва или Максименко, хотя раньше спасения ворот обсуждали чуть ли не больше всего.

Примерно в таком ключе после матча рассуждал и главный тренер «Зенита» Сергей Семак: «Это тяжёлая игра, может, она не получилась столь зрелищной, как хотелось болельщикам. Мы старались сыграть строже в обороне, знаем, что главное оружие «Спартака» — это быстрые атаки. У них хорошие игроки, которых они приобрели летом. Нам всё удалось, кроме того, что допустили много штрафных из опасных позиций. Во втором тайме мы сыграли ниже, позволили владеть «Спартаку» мячом. Жаль, что не реализовали свои моменты».

Отдельно Семак рассказал о голе Жиркова: «Случайного ничего не бывает, пытаемся использовать моменты, то, что он был там – это не случайность. Из десяти десять он таких не забьёт, не без доли везения получилось отправить мяч в ворота. Но не так много игроков, которые могут так исполнить удар».

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А главный тренер «Спартака» Олег Кононов ссылался на статистику.



— В первом тайме мы имели значительное преимущество, но был прекрасный удар Жиркова. У нас тоже был гол, но VAR зафиксировал игру рукой. Второй тайм был равным. Ребята играли, старались, по статистике мы превзошли «Зенит» — и по ударам, и по владению, и по острым передачам. От этого проигрыша только досада, но ребята это осознают. Мы не выполнили задачу в Лиге Европы, проиграли важный матч сегодня, но нацелены на серьёзную работу. Прогрессировать ребята будут 100%.

Блестящий гол Жиркова принёс «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов У Кононова снова проблемы в атаке.

— Показалось, что у «Спартака» в игре сегодня не было мысли…

— Мысль в нашей игре была, вам показалось, что её не было. Просто мы не доводили передачи, хотя ударов нанесли достаточно много. Всегда буду говорить, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Принимаю этот проигрыш на себя.

Откуда столько штрафных и дальних ударов?

Много говорили и про обилие стандартов у штрафной «Зенита». Вот как большое количество фолов объяснил Семак:



«В опорной зоне была проблема, проникающие передачи нужно было не допускать, а мы запаздывали — и защитники, и полузащитники. Был VAR, поэтому было спокойнее за то, был штрафной или не было».



А вот так про плохую реализацию штрафных высказался Кононов:



«Зенит» много фолил, но мы недоработали стандарты, позиции для ударов были хорошие. Будем работать и над этим. Игроки для того, чтобы бить со штрафных, у нас есть. Просто сегодня у Шюррле и у Джикии не получались удары. Особенно у Шюррле».

Кононова спросили про большое количество ударов из-за пределов штрафной в принципе. Некоторых удивило, что чаще всего на ударной позиции у «Спартака» оказывался Роман Зобнин.



«Я не могу прямо сейчас поменять того, кто выходит на удар. Он играет в левой зоне, где мы разыгрывали комбинации. Оставляли место под вход игрока в зону, входил он. Надо исполнять эти удары. «Зенит» садился низко, чтобы взломать оборону соперника можно играть фланговыми и средними-короткими передачами — это один из приёмов. Второй – удары из-за штрафной, если есть возможность – мы это делаем. Если бы не били, то вы сказали бы, что у нас четыре удара за игру. То, что ребята бьют по воротам – это хорошо, осталось реализовывать эти удары. Когда-нибудь это закончится, думаю, скоро, команда сейчас строится, приобрели ещё одного игрока».

И снова тяжёлый график

Тема тяжёлого графика, кажется, в России не умрёт никогда. Кононов говорил об этом после «Браги», сказал и сегодня. По словам Олега Георгиевича, игра во втором тайме была равной, потому что сказывался график. Про расписание «Спартака» спросили даже у Семака.

«Мы в таком же режиме играли в том году, сегодня это никак не сказалось. Те же Джордан и Тиль не играли в Лиге Европы. «Краснодар» ведь тоже играл в квалификации. Паузы сборной никуда не сдвинуть. Чтобы не было такого графика – не надо играть в квалификации Лиге Европы. «Спартак» не выглядел хуже нас функционально, но у всех свои проблемы. Некоторым игрокам даже легче играть в таком темпе».

А ещё травмы

Объяснить какие-то неудачи всегда можно графиком. Или травмами. Это даже не относится конкретно к «Спартаку» или «Зениту», просто чаще всего именно эти темы всплывают, когда у кого-то что-то не получается. Сергей Семак травмами и восстановлением после повреждений сегодня объяснил, почему в игре нет красоты:



«Время у нас сейчас непростое. Дриусси и Малком не могли нам помочь, Сердар тоже не тренировался. Можно сказать и про Шатова, и про Кузяева, им надо набирать форму. Пришлось использовать Юру Жиркову повыше. Когда все наберут форму, тогда будет и красота, и качество игры. А сегодня нам важно было победить».

А Олег Кононов рассказал о новом вирусе в команде:



«Несколько игроков выпали по болезни. Нас посетил какой-то вирус, взялся откуда-то, так что это тоже сказалось»



Про травмы Олег Георгиевич тоже не забыл, заодно выступив с речью в защиту Мирзова.

«Почему-то на Мирзова рьяно набросились»

«Мирзов только начал набирать форму, а в матче с «Брагой» ему нанесли жёсткую травму, — говорит Кононов — там повреждение связок и костей. Жаль, что эти травмы подкашивают наших игроков. Я хочу защитить Мирзова. На него почему-то рьяно набросились, но каждому игроку не просто войти в «Спартак», тут большое давление. Но у него есть характер, он боец. При том, что он болел, он сумел за короткий срок набрать форму, уже отдал две голевые передачи, был опасен. Желаю ему быстрейшего выздоровления».