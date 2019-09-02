Это вам не Барриос. Есть подозрение, что «Спартак» купил не того опорника

Такого, как Барриос, чтобы отбирал. Такого, как Барриос, чтоб не убегал

Рассказ об очередном – и последнем в летнее трансферное окно – новичке «Спартака» хочется начать не с традиционного разбора его качеств, а со свежих эмоций от воскресного матча на «Открытие Арене». В этой скучной стычке двух сереньких и бессистемных команд лично для меня единственно сильным впечатлением стала игра Барриоса. Колумбиец был человеком, делающим разницу, и во многом предопределил характер и итог встречи. Его манера игры – никакая не новость и не сенсация, но сейчас, когда у «Спартака» изо дня в день одни и те же проблемы в опорной зоне, хочется ещё раз об этом поговорить.

Барриос стал столь эффективным игроком для «Зенита», а заодно лучшим представителем амплуа в стране по одной простой причине: он вообще отказался от атакующих амбиций. Колумбиец фактически в одиночку обеспечивает компактность построениям сине-бело-голубых, не допускает разрывов между полузащитниками и линией обороны, всегда находится перед центральными защитниками при быстрых атаках соперника, не позволяет мячу кататься и летать по опорной зоне, собирает подборы, а ещё одно его ключевое качество – если условный Смольников (или Дуглас Сантос, или Иванович) подключается в атаку, Барриос моментально опускается в зону партнёра и закрывает её до тех пор, пока тот не вернётся обратно.

«Спартак» считает, что создавал подходы. Но команда почти не била в касание Тот случай, когда тебе не хватало креатива, но ты маскировал это бурной деятельностью.

При развитии атаки колумбиец придерживается принципа «главное – не обрезать», поэтому конструктивные передачи в насыщенную центральную зону он отдаёт только тогда, когда они на сто процентов дойдут до адресата. Он почти не теряет мяч в ситуациях, когда команда не готова к этому. Ему не нужны голы и голевые передачи, эффектные забеги в полуфланговые зоны, красивые по мысли, но рискованные обостряющие пасы. Он лучше отдаст мяч ближнему и останется в опорной зоне, чуть выше центральных защитников, тем самым повысит устойчивость «Зенита» при быстрых ответных атаках.

Именно благодаря Барриосу команда Сергея Семака, обладая далеко не самой крутой и надёжной линией обороны, стала намного меньше пропускать по сравнению с первой частью прошлого сезона. В текущем сезоне у сине-бело-голубых всего три пропущенных мяча (лучший результат, у остальных команд – от шести и больше), и есть подозрение, что тенденция будет продолжаться.

Вот и «Спартаку», кажется, сегодня пригодился бы свой Барриос. Команда хронически допускает всевозможные ошибки в опорной зоне (пропуск передач за спину, позиционные просчёты, неправильное построение при выходе в атаку, отсутствие взаимоподстраховки), не видно, чтобы тренерский штаб над этим работал. Поэтому вылечить команду от болезней мог бы сильный разрушитель, умный, обученный тактически и не обладающий атакующими амбициями.



Крал – вовсе не такой.

Очень яркие сильные стороны

Я просмотрел с десяток полных матчей с участием Крала, перед новостями о «Спартаке» дополнительно прокрутил нарезки его действий в оборонительных и атакующих фазах на платформах InStat и WyScout и сейчас хочу признаться: из всех игроков «Славии» он произвёл на меня едва ли не самое сильное впечатление. И если бы меня попросили выбрать для своей команды одного любого футболиста, я бы, скорее всего, тоже назвал Крала. У этого футболиста множество ценных качеств для современного футболиста.

В «Спартак» едет чешский Давид Луис. Он призван заменить Глушакова Рекордный переход в истории Чехии.

Он очень быстрый для представителя центральной зоны, резко стартует с места и мощно бежит на дистанции. У него отменные физические данные – рост 187, вес 72, развитая мускулатура, хорошая пластичность, высокий прыжок, в том числе и с места. Всё это помогает ему в единоборствах как внизу, так и вверху. Чех эффективен «на втором этаже» и однозначно будет помощником на стандартах.

Крал агрессивен, быстро сокращает расстояние до соперника, поэтому будет очень полезен в командном прессинге. Он отбирает почти все мячи в статичных или не очень динамичных эпизодах, здорово пользуется при борьбе корпусом и длинными ногами. Даёт нужный объём перемещений, интенсивен, вынослив.

А ещё Крал очень любит поддерживать атаку. Он классно понимает пространство, не боится отдавать рискованные передачи, нацеленные на развитие, резво стартует под ответный пас, врывается в свободные зоны вторым темпом или в штрафную через полуфланги. Умеет разворачиваться под давлением, находясь спиной к чужим воротам, может протащить мяч на дриблинге. Есть и неплохой удар. Не уникальный, конечно, но уж точно на порядок лучше, чем у Зобнина, причём с обеих ног.

Все эти качества превратили Крала в выделяющегося на общем фоне футболиста, который приковал к себе внимание многих клубов, в том числе и «Спартака». А ещё это сделала его причёска. Только не смейтесь: необычные внешние данные на самом деле часто оказывают влияние на скаута при оценке спортивных качеств футболиста. Яркость и неординарность берут верх над серостью и заурядностью, пусть даже где-то в ущерб надёжности.

Но – не «опорнособака»

Надёжность. Это то, что в первую очередь требуется сегодня «Спартаку» в опорной зоне. После кошмарных ляпов, допущенных в последние недели, стало очевидно, что красно-белым нужен полузащитник, который просто снизит нагрузку с линии защиты, будет обеспечивать компактность, правильно располагаться при начале атаки, страховать, уменьшать количество пропускаемых быстрых атак через центр. Если всё это ещё совместится с классными плеймейкерскими данными – прекрасно, но такие футболисты стоят по 50 млн евро, поэтому хватит и средне развитых качеств с мячом. А сегодня в приоритете для «Спартака» были такие футболисты, как Барриос или Соучек из той же «Славии» — ярко выраженный разрушитель, тягучий и не особо яркий, зато стабильно остававшийся перед защитниками в моменты атак.

Само собой, нижним опорником может стать и Крал. Но не ждите от него эффективности уровня Барриоса. Во-первых, он не очень стабилен в отборе в динамике и на пространстве – успешность таких единоборств составляет в лучшем случае 50%, против быстрых и техничных соперников новичку «Спартака» сложно, он позволяет себя обыгрывать. Во-вторых, в «Славии» Алекс достаточно часто оказывался в ситуациях, когда ему приходилось догонять: либо он увлекался атакой, либо просто проходила передача за спину из-за неверного выбора позиции. А это как раз то, что постоянно происходит с Зобниным и Гулиевым.

Поэтому «Спартак» взял идеального полузащитника для роли бокс-ту-бокс, развития и поддержки атаки (может, сейчас вперёд реже станет бегать Зобнин, а то на его удары смотреть без слёз уже невозможно), прессинга, интенсивной игры, но не факт, что с ним команда сразу же начнёт пропускать меньше быстрых наступлений после потерь или хотя бы улучшит позиционную оборону. Во всяком случае, Крал сам по себе от болезней красно-белых не вылечит.



Для того чтобы недуг остался позади, требуется работа Кононова. Но если Олег Георгиевич девятый месяц не может научить располагаться в опорной зоне Зобнина и Гулиева, то не факт, что сможет извлечь максимальную пользу и из сильных качеств Крала.