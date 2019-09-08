В Калининграде вздыбилась плитка вокруг стадиона. Арену открыли перед ЧМ

Стадион в Калининграде после чемпионата мира не умирает в одиночестве: здесь играет матчи ФНЛ местная «Балтика», изредка устраивают мероприятия и концерты (в июне, например, был «Ленинград», а в августе на территории проходил фестиваль фейерверков). Второй раз за год сюда приезжает и сборная России.



Арена выглядит эффектно снаружи и уютно внутри – кажется, что не зря её в прошлом году внесли в десятку лучших в мире. Но не всё так хорошо, как может показаться на первый взгляд.

Навигация

За пределами входов отсутствует навигация, которая была во время чемпионата мира. В поисках нужного гейта, если вы здесь первый раз, можно обойти вдоль забора чуть ли не всю арену. Единственные указатели, которые есть, — вот эти две стрелочки на асфальте, указывающие почему-то на поезда и стадион. Судя по шрифту, они остались ещё с чемпионата мира.

Фото: «Чемпионат»

Территория

С одной стороны на парковке свалены бетонные блоки, какие-то балки и насыпаны горки песка. Ощущение, что всё это осталось со времён строительства стадиона.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Рядом с четвёртым входом расположилась большая трасса для картинга. В принципе, неплохое решение: кататься с таким видом — одно удовольствие. Но больше вокруг ничего нет. Ничего, что напоминало бы о футболе, в который играют на этом стадионе.

Фото: «Чемпионат»

Ну, кроме Забиваки, который за год немного выцвел.

Фото: «Чемпионат»

Зато есть то, что напоминает о скандальной истории строительства этой арены. Плитка вокруг стадиона вздыбилась так, что образовались «горки» разных размеров, кое-где есть провалы и трещины, местами выступает песок.

Фото: «Чемпионат»

Выглядит всё это так, будто стадион скоро «уплывёт» вместе с плиткой. И это при том, что строительство арены закончилось полтора года назад.

Фото: «Чемпионат»

Почему стадион «плывёт»

Стадион построен на острове Октябрьский, который до 1946 года назывался Ломзе, что в переводе с прусского означает «топкая земля». В прошлом веке здесь провели геолого-разведывательные работы, по итогам которых архитекторы установили, что как минимум 100 лет строить что-то выше двухэтажек нельзя. Немцы остров не застраивали вообще, в советское время тут возвели девятиэтажки, но быстро снесли: фундамент треснул, а дома «поплыли».



Почему арену вместимостью в 35 тыс. решили строить в месте, где болота достигали 50 метров глубины, остаётся загадкой. Уже бывший министр спорта Калининградской области Олег Косенков в 2011 году сказал, что место согласовано с ФИФА и другие площадки даже не будут рассматриваться. В тот момент он нагло врал: организация не может согласовывать расположение арены, а только выдвигать критерии, которым она должна соответствовать. Позже Косенкова с должности сняли, но место строительства не изменилось.



Проект долго не могли согласовать, из-за чего стройка всё никак не начиналась. С мёртвой точки всё сдвинулось только в декабре 2015 года – из-за большого опоздания рабочим пришлось работать в три смены и очень торопиться. Настолько, что в самом начале строительства они забыли положить дренаж.

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Коррупция

Обустройством территории и подготовкой грунта занималась компания «ГлобалЭлектроСервис», которая выиграла право на это в 2013 году. Правительство Калининградской области заключило с подрядчиком контракт на 850 млн рублей – в эту сумму входили инженерная подготовка участка в 22 га, укрепление слабых грунтов песком (1,6 млн кубометров), монтаж 1,779 млн погонных метров вертикальных дренажных труб и строительство временных дорог.

Учредители фирмы решили сэкономить на песке: покупали самый дешёвый, который не соответствовал требованиям проекта, и в два раза меньше, чем это было необходимо. Таким образом, компании удалось присвоить себе 750 млн рублей.



Когда в 2016 году была проведена экспертиза по состоянию грунта, были выявлены множественные нарушения, которые препятствовали строительству. Местные СМИ писали, что велосипедные дорожки на острове ушли под воду. На то, чтобы это исправить, нужны были деньги – и правительство их выделяло на протяжении всего времени, что велось строительство.



По официальным данным, на стадион ушло 17,3 млрд рублей, но если считать ещё траты на обустройство территории, то выходит все 30 млрд.



Содержание арены обходится около 300 млн рублей в год. Сложно представить, сколько будет выделяться на устранение этих плиточных бугров и других проблем, которые обязательно проявятся со временем.