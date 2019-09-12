Никогда не было и вот опять.

«Не было бы у тебя ствола, я бы тебя...» Алиев снова попал в скандал

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер. Диалог из первого видео.

Полицейский: …шо дальше?

Алиев: И дальше шо? Ты герой или шо? Убери её.

Полицейский: Куда её убрать?

Алиев: Ну просто убери.

Полицейский: Куда?

Алиев: Отдай своему этому… напарнику.

Полицейский: Ну зачем?

Алиев: Я покажу тебе, шо дальше.

Полицейский: Ну покажи.

Алиев: Так убери плётку.

Полицейский: Так покажи.

Алиев: Так убери плётку.

Полицейский: Так покажи.

Голос из-за кадра: Во-первых, не покажи, а покажите.

На втором и третьем видео слышны более резкие слова футболиста. Алиев угрожает полицейскому и говорит, что если бы не оружие, он бы его ударил. Всё это сопровождается нецензурной бранью.

Напомним, что ранее Алиев был вовлечён в несколько инцидентов.

• Бывшая жена футболиста Татьяна жаловалась на побои со стороны мужа.

• Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал Алиева «гадёнышем», утверждая, что полузащитник покинул базу сборной в 2:00 ночи.

• В 2011 году Алиев обматерил журналистку Анну Тесленко.

• Покинув московский «Локомотив», Алиев весьма красноречиво рассказал о причинах.