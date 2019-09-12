«Не было бы у тебя ствола, я бы тебя...» Алиев снова попал в скандал

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер. Диалог из первого видео.
Полицейский: …шо дальше?
Алиев: И дальше шо? Ты герой или шо? Убери её.
Полицейский: Куда её убрать?
Алиев: Ну просто убери.
Полицейский: Куда?
Алиев: Отдай своему этому… напарнику.
Полицейский: Ну зачем?
Алиев: Я покажу тебе, шо дальше.
Полицейский: Ну покажи.
Алиев: Так убери плётку.
Полицейский: Так покажи.
Алиев: Так убери плётку.
Полицейский: Так покажи.
Голос из-за кадра: Во-первых, не покажи, а покажите.
На втором и третьем видео слышны более резкие слова футболиста. Алиев угрожает полицейскому и говорит, что если бы не оружие, он бы его ударил. Всё это сопровождается нецензурной бранью.
Напомним, что ранее Алиев был вовлечён в несколько инцидентов.
• Бывшая жена футболиста Татьяна жаловалась на побои со стороны мужа.
• Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал Алиева «гадёнышем», утверждая, что полузащитник покинул базу сборной в 2:00 ночи.
• В 2011 году Алиев обматерил журналистку Анну Тесленко.
• Покинув московский «Локомотив», Алиев весьма красноречиво рассказал о причинах.
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