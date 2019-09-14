Центр полузащиты «Спартака» — кошмар. Потрачена куча денег, но структуры нет

На 55-й минуте Николай Димитров почти без сопротивления бил в створ — Александр Максименко выручил. Перед этим мяч пересёк всю штрафную, и передача не была прервана. Самое интересное можно было разглядеть на повторе: в момент, когда болгарин уже был готов наносить удар, Алекс Крал только покинул центральный круг.

Дружеское напоминание: Крала привозили в «Спартак», как опорного полузащитника. Томас Цорн по-прежнему утверждает, что чех — опорник, но это либо попытка оправдать дорогой трансфер не того игрока на проблемную позицию, либо интересно, что вообще гендиректор красно-белых думает об определении опорного полузащитника.

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Из структуры игры «Спартака» ясно, что по крайней мере тренерский штаб понимает: Крал не может играть чистого опорного полузащитника. Он может играть в паре с хорошим разрушителем или, что у него получается лучше всего, теневой десяткой с задачей искать свободное пространство. У чеха действительно хорошо получается находить открытые позиции для получения мяча, но а) это не то качество, которым характеризуется хороший опорник; б) здесь Крал пересекается с Гусом Тилем — и в целом довольно справедливо говорить, что они похожи по своим лучшим качествам.

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Один пас из первого тайма моментально даёт понять, как Крала использовать нельзя: находясь спиной к чужим воротам, чех обрезался в простой ситуации. Конечно, не совсем верно анализировать по одному пасу, но есть два важных момента. Первый: это настолько типичная ситуация для опорника, что такие передачи должны быть точными в ста из ста случаев даже с закрытыми глазами (это говорит о том, что играть спиной к чужим воротам на своей половине поля Крал не привык).

Второй: в сборной Чехии его использование в построении атак тоже ограничено. Например, за первый тайм матча с Косово Крал ни разу не принял участия в билдапе со своей половины — немыслимо для опорника и редко даже для восьмёрки. В «Славии» роль чеха часто была аналогичной — едва ли это совпадение. Просто он выглядит выгоднее, когда ищет пространство и смотрит лицом в чужие ворота.

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Олег Кононов, пытаясь разрулить ситуацию, при которой в его команде нет чистого опорного полузащитника, развернул треугольник полузащиты вершиной к своим воротам: Зобнин ниже, Крал и Тиль — выше и примерно на одной линии. Это явно попытка уместить двух дорогих (и пересекающихся по функциям) футболистов, но попытка откровенно неудачная. Неудачная по трём причинам:



1. Зобнин не сможет справляться с ролью опорного полузащитника, потому что слишком ориентирован на соперника. Одно движение соперника — и Зобнин бежит за ним, даже если это движение ложное. Даже при игре в два опорных это приносило «Спартаку» боль — вспомните один из голов «Браги» в Москве, когда Роман сконцентрировался на сопернике и убежал от эпизода. Чаще всего, когда мяч переходит на одну из сторон поля, Зобнин забывает смотреть, что происходит у него за спиной.

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При игре единственным опорным это смертельно — защищать нужно всю ширину поля, и если один из инсайдов или нападающий начинает открываться в полуфланговой зоне, Зобнин моментально на это среагирует. Сопернику с мячом останется только побыстрее отдать ему за спину — так много раз в двух матчах делал, например, «Тун».

2. Так как Крал должен играть чуть выше при отсутствии у «Спартака» разрушителя, Тилю пришлось переместиться и играть с чехом на одной линии — потому что трёх центральных полузащитников нельзя расположить по одной вертикальной линии. Это существенно ограничивает потенциал голландца, и «Спартак» недополучает от него то, что было хорошим оружием команды в первых матчах Тиля. А именно: игра в первой линии прессинга, хороший игровой интеллект, который позволяет перекрывать очевидные линии передач, заставляя соперника усиленно думать.

Вместо Тиля в первой линии прессинга оказался Ларссон — и это было очень плохо. Ситуация со вторым голом не должна была сложиться ещё на этапе первого паса: да, Крал обрезался, но после этого «Урал» выводил Димитрова на длинный пас, и болгарина нужно было накрывать. В таких ситуациях очень хорош Тиль, но его позиция на поле отличалась от оптимальной.

Алекс Крал Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

3. В чемпионате России почти всегда есть опция сыграть с фланга по диагонали назад или к углу штрафной дуги. Центральные защитники слишком прижимаются к своим воротам, и опорники вслед за ними тоже входят в штрафную, оставляя возможность для свободного удара из зоны перед штрафной. «Спартак» очень часто страдает от этого, и такое расположение треугольника — даже хуже, чем было обычно.

Для Тиля непривычно смотреть на свои ворота, проблема Зобнина — вспоминаем — в том, что он ведётся на движение соперника даже уже внутри штрафной. В итоге как только что-то в матче с «Уралом» пошло не так, «Спартак» рассыпался, играя без мяча. За 15 минут в начале второго тайма у ворот красно-белых было пять или шесть ситуаций с возвращением мяча из фланговых зон по диагонали назад или к углу штрафной дуги. Это выше нормы даже для привыкшего страдать от этого «Спартака».



У Кононова изначально расстрельные условия, потому что за трансферное окно ему привезли очень дорогих игроков, которых сложно сочетать на поле для баланса. При этом попытки тренера «Спартака» пока тоже печальны: мало того, что не решена проблема выхода из обороны через пас, так ещё и при игре без мяча перестроения сделали только хуже. Итого: кошмарная игра в середине поля при наличии сильных на бумаге исполнителей, а причина не меняется в этом клубе годами: никакой стратегии у «Спартака» нет ни на уровне тренерской мысли (от Бескова до «Ливерпуля» за 300 дней), ни на уровне трансферов (берём игроков на слуху, но не думаем, как будем всех их сочетать между собой и с уже имеющимися в команде футболистами).