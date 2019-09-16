Платить зарплату Месси будет Бекхэм. Отец аргентинца переговорил с «Майами»

«Монако» с Головиным уступил «Марселю». Команды забили на двоих семь мячей



«Марсель» обыграл «Монако» в матче 5-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II». Итоговый счёт матча — 4:3.



Игра началась для хозяев достаточно оптимистично. Уже к 27-й минуте они вели в счёте 2:0 благодаря дублю Виссама Бен-Йеддера. Однако гости ещё до перерыва смогли восстановить паритет. Забитыми мячами в составе «Марселя» отметились Дарио Бенедетто и Валер Жермен. На 61-й минуте Димитри Пайе вывел гостей вперёд. Ещё через пять минут Бенедетто оформил дубль. На это монегаски ответили лишь одним результативным ударом Бальде Кейта на 75-й минуте.



Российский полузащитник Александр Головин вышел на матч в стартовом составе и провёл на поле 69 минут, после чего был заменён на Кейта.

«Монако» затягивает на дно. Команда Головина не знает, как играть без мяча Монегаски выигрывали 2:0, но потерпели поражение в сумасшедшей игре с «Марселем».

Отец Месси встретился с руководством «Майами» и обсудил возможный переход сына



Отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси встретился со спортивным директором клуба MLS «Интер Майами» Полом Макдонохом, сообщает The Sun.



Согласно информации источника, встреча состоялась 14 сентября в Лондоне. На ней стороны обсуждали возможный переход 32-летнего нападающего сине-гранатовых в «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм.



В прошедшем сезоне Лионель провёл 50 матчей за «Барселону», в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи. В нынешнем сезоне Месси ещё не сыграл ни одного матча, так как продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.



Месси является 10-кратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. 11 раз был признан лучшим игроком года в Аргентине. Входит в список 50 лучших футболистов Лиги чемпионов УЕФА за последние 20 лет.

ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» уступил московскому ЦСКА со счётом 0:2. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживал матч нижегородский арбитр Михаил Вилков. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный).



В начале второго тайма «армейцы» потеряли ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который получил травму и был заменён. На 66-й минуте счёт мог открыть Фёдор Чалов, но форвард ЦСКА не реализовал пенальти. Вскоре «Тамбов» остался вдесятером. Валерий Чуперка в течение нескольких секунд получил две жёлтые карточки и был удалён. Счёт на 84-й минуте открыл Кристиян Бистрович. В компенсированное время преимущество ЦСКА увеличил Хёрдур Магнуссон.



ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.

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«Краснодар» победил «Крылья Советов». В матче были назначены 3 пенальти



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв.



Счёт был открыт на 12-й минуте. Автором гола стал Александр Соболев, которому ассистировал Дмитрий Кабутов. Через несколько минут равновесие восстановил Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Сергея Петрова. В концовке первого тайма гости могли выйти вперёд, но Соболев не реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Краснодар» вывел вперёд Кристофер Ольссон с паса Ари. Вскоре третий гол в ворота «Крыльев» забил Вандерсон. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Тонни де Вильена. На 67-й минуте Ари не реализовал пенальти, но первым успел на добивание и отправил мяч в сетку. Вскоре разрыв в счёте сократил Паул Антон, реализовав 11-метровый.



«Краснодар», набрав 20 очков, вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (7) — на 14-м месте в таблице.

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«Оренбург» вырвал победу у «Рубина» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте



В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш открыл счёт. Через 4 минуты хавбек «Рубина» Евгений Башкиров отправил в ворота хозяев ответный мяч. Н 89-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота казанской команды, который успешно исполнил полузащитник «Оренбурга» Артём Кулишев.

«Арсенал» упустил победу в матче с «Уотфордом»



В матче 5-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор.



Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Зеад Колашинац. Через некоторое время Обамеянг увеличил преимущество лондонского клуба, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эйнсли Мэйтленд-Найлс. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Том Клеверли с передачи Жерара Деулофеу. В концовке «Уотфорд» от поражения спас Роберто Перейра, который реализовал пенальти.



«Арсенал», набрав 8 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» (2) — на последнем, 20-м месте в таблице.

«Локомотив» опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса



«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал информацию о травмах полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хёведеса.



«В результате столкновения с футболистом «Сочи» Бенедикт Хёведес получил серьёзное рассечение в области глаза. Сразу после игры в раздевалке врач команды Никита Карлицкий наложил нашему защитнику более 10 швов. Бенедикт чувствует себя хорошо и горит желанием сыграть с «Байером-04», однако решение о его участии примет тренерский штаб в день матча.



Антон Миранчук получил травму стопы. В настоящее время Миранчук проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. На игру с «Байером-04» Антон полетит вместе с командой", — говорится в заявлении московского клуба.