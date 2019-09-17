Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 9-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Матвей Сафонов, «Краснодар»
Сафонов отбил пенальти при счёте 1:1. Забей Соболев с точки, никто не знает, как закончилась бы игра. Поэтому его заслуга в победе «Краснодара» огромна.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Не устану включать Фернандеса в сборную, потому что у нас нет игрока лучше на этой позиции.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Лучший игрок «армейцев» в матче против «Тамбова». Не так важен его гол, сколько надёжная игра в защите и хороший первый пас.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
В тяжёлом матче с «Сочи» ветеран «Локо» хорошо проявил себя в обороне. Доказывает, что всё ещё может играть на высоком уровне, его опыт пригодится в Лиге чемпионов.
Юрий Жирков, «Зенит»
Жирков продолжает находиться в сумасшедшей форме, в матче с «Арсеналом» он отдал голевую передачу и был как всегда хорош.
Полузащита
Магомед Шапи-Сулейманов, «Краснодар»
Сулейманов продолжает выходить в старте и доказывать, что готов бороться за это место. Очередной гол в матче с «Крыльями» и ещё одна хорошая игра молодого игрока.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк как Фернандес. Находится в прекрасной форме, снова забил. Ему нет альтернатив в нашей сборной.
Рикарду Алвеш, «Оренбург»
Алвеш забил гол в ворота «Рубина» и был лучшим игроком встречи. Показал себя во всей красе и принёс своей игрой очень важную победу «Оренбургу».
Отман Эль-Кабир, «Урал»
Эль-Кабир забил победный гол в ворота «Спартака», который получился ещё и очень красивым. Отман постоянно напрягал Ещенко и убегал от него за спину. Так и родился второй гол.
Нападение
Артём Дзюба, «Зенит»
Дзюба снова забил, спас Азмуна от красной карточки и в целом был полезен для команды. Артём – ключевой игрок «Зенита», что обязывает его играть на высоком уровне.
Владимир Ильин, «Урал»
Ильин сравнял счёт в матче со «Спартаком», чем подарил «Уралу» надежду. Заслуженное место в сборной.
Лучший тренер
Дмитрий Парфёнов, «Урал»
Парфёнов сотворил главную сенсацию, обыграв «Спартак». За такое можно включить в сборную тура.
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