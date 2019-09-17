Символическая сборная 9-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Снова Крыховяк и Фернандес, два игрока «Урала». Валерий Газзаев определяет лучших в девятом туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 9-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Сафонов отбил пенальти при счёте 1:1. Забей Соболев с точки, никто не знает, как закончилась бы игра. Поэтому его заслуга в победе «Краснодара» огромна.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Не устану включать Фернандеса в сборную, потому что у нас нет игрока лучше на этой позиции.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА

Лучший игрок «армейцев» в матче против «Тамбова». Не так важен его гол, сколько надёжная игра в защите и хороший первый пас.

Бистрович забил супергол первым же касанием! У ЦСКА плюс 3 очка и минус 3 игрока Гончаренко придётся поломать голову над составом перед «Краснодаром».

Ведран Чорлука, «Локомотив»

В тяжёлом матче с «Сочи» ветеран «Локо» хорошо проявил себя в обороне. Доказывает, что всё ещё может играть на высоком уровне, его опыт пригодится в Лиге чемпионов.

Юрий Жирков, «Зенит»

Жирков продолжает находиться в сумасшедшей форме, в матче с «Арсеналом» он отдал голевую передачу и был как всегда хорош.

Полузащита

Магомед Шапи-Сулейманов, «Краснодар»

Сулейманов продолжает выходить в старте и доказывать, что готов бороться за это место. Очередной гол в матче с «Крыльями» и ещё одна хорошая игра молодого игрока.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Крыховяк как Фернандес. Находится в прекрасной форме, снова забил. Ему нет альтернатив в нашей сборной.

Отсутствие Миранчуков – не беда, когда есть Крыховяк. Поляк тащит «Локомотив»! Полузащитник открыл в себе новый талант. Сейчас он лучший бомбардир в команде Сёмина.

Рикарду Алвеш, «Оренбург»

Алвеш забил гол в ворота «Рубина» и был лучшим игроком встречи. Показал себя во всей красе и принёс своей игрой очень важную победу «Оренбургу».

Отман Эль-Кабир, «Урал»

Эль-Кабир забил победный гол в ворота «Спартака», который получился ещё и очень красивым. Отман постоянно напрягал Ещенко и убегал от него за спину. Так и родился второй гол.

Кононов две недели работал над командным футболом. Ну и? Ни одна из системных проблем не решена.

Нападение

Артём Дзюба, «Зенит»

Дзюба снова забил, спас Азмуна от красной карточки и в целом был полезен для команды. Артём – ключевой игрок «Зенита», что обязывает его играть на высоком уровне.

Владимир Ильин, «Урал»

Ильин сравнял счёт в матче со «Спартаком», чем подарил «Уралу» надежду. Заслуженное место в сборной.

Лучший тренер

Дмитрий Парфёнов, «Урал»

Парфёнов сотворил главную сенсацию, обыграв «Спартак». За такое можно включить в сборную тура.