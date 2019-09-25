Понсе – дубль! Аргентинец спасает «Спартак» от позора в Набережных Челнах

«Спартак» вымучил победу в Набережных Челнах и вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Ростовом». Команда Олега Кононова в очередной раз не показала впечатляющей коллективной игры, но дала результат. Поражение от «КАМАЗа» назвали бы позором.
Красно-белые не играли в Набережных Челнах с 1997 года. Последний визит «Спартака» в этот город завершился поражением в матче чемпионата России со счётом 1:2. Нельзя сказать, что теперь команде Олега Кононова достался откровенно слабый соперник, которого можно обыграть одной левой. «КАМАЗ» – лидер зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ. После поражения в первом туре чемпионата в середине июля от «Тюмени» команда Михаила Белова выиграла девять из десяти матчей. При одной ничьей – 4:4. Челнинцы в ПФЛ вообще очень результативны: в семи турах забивали по три-четыре гола.
Главные события матча «КАМАЗ» – «Спартак»:
— Игра в Набережных Челнах собрала аншлаг. Все билеты были проданы ещё за пять дней до начала встречи. После реконструкции в 2015 году стадион «КАМАЗ» вмещает всего 6248 зрителей. Болельщики «Спартака» получили 1200 билетов. Фанаты красно-белых вывесили забавный баннер, в котором обыграли название соперника.
— Олег Кононов выставил почти оптимальный состав, отказавшись от ротации. Только в воротах Артём Ребров заменил Александра Максименко, а в группе атаки Джордан Ларссон появился вместо Андре Шюррле. Видимо, тренер бережёт немца к матчу 11-го тура РПЛ с «Оренбургом», который пройдёт 29 сентября в Москве.
— Самый яркий эпизод игры случился уже на 3-й минуте, когда «Спартак» нанёс три удара в одной атаке после подачи углового. Невероятно, как мяч не оказался в сетке! Зелимхан Бакаев пробил с подбора в перекладину, Гус Тиль – во вратаря, а Самуэль Жиго – в стоявшего на линии ворот защитника.
— Эсекьель Понсе открыл счёт, забив так, как он часто забивал в Греции. Аргентинский нападающий здорово сыграл головой на опережение после кросса Бакаева с левого фланга. К этому моменту «Спартак» владел мячом 64% времени и нанёс семь ударов (четыре – в створ).
— Больше всего проблем обороне «Спартака» доставлял форвард Давид Караев. 24-летний лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» заработал и реализовал пенальти всего через две минуты после гола гостей. Караев обхитрил Зобнина: подставил ногу, по которой ударил полузащитник красно-белых. «КАМАЗ» забил первым же ударом в створ ворот Реброва. Стоило ли Кононову вообще выпускать в Набережных Челнах Зобнина, который играет в режиме нон-стоп?
— Ларссон опять был самой непонятной фигурой в составе «Спартака». За исключением пары-тройки неплохих эпизодов шведский новичок ничего в Набережных Челнах не показал. Кононов первым убрал его с поля – уже на исходе часа игры.
— Главный тренер «Спартака» заметно нервничал у бровки при счёте 1:1. Призывал игроков не торопиться. Кононов чувствовал неладное. В «Твиттере» на эту тему шутили в таком стиле:
— Вторая голевая атака москвичей началась с сурового отбора в исполнении Самуэля Жиго. Хозяева показывали, что центральный защитник нарушил правила на Караеве, однако судья продолжил игру. Красно-белые развернули контратаку, и Понсе ещё раз забил с передачи Бакаева. Аргентинец сделал эту победу «Спартака».
- 25 сентября 2019
-
21:22
-
21:21
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:54
-
20:51
-
20:51
-
20:39
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:22
-
20:21
-
20:10
-
20:01
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:53
-
18:44
-
18:33
-
18:30
-
18:23
-
18:09
-
18:02
-
17:59