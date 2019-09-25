Понсе – дубль! Аргентинец спасает «Спартак» от позора в Набережных Челнах

«Спартак» вымучил победу в Набережных Челнах и вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Ростовом». Команда Олега Кононова в очередной раз не показала впечатляющей коллективной игры, но дала результат. Поражение от «КАМАЗа» назвали бы позором.

Раньше «КАМАЗ» окружали бандиты. Теперь клуб ловит хайп на Бузовой Возможно, вы не совсем понимаете, с кем сегодня играет «Спартак».

Красно-белые не играли в Набережных Челнах с 1997 года. Последний визит «Спартака» в этот город завершился поражением в матче чемпионата России со счётом 1:2. Нельзя сказать, что теперь команде Олега Кононова достался откровенно слабый соперник, которого можно обыграть одной левой. «КАМАЗ» – лидер зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ. После поражения в первом туре чемпионата в середине июля от «Тюмени» команда Михаила Белова выиграла девять из десяти матчей. При одной ничьей – 4:4. Челнинцы в ПФЛ вообще очень результативны: в семи турах забивали по три-четыре гола.

Главные события матча «КАМАЗ» – «Спартак»:

— Игра в Набережных Челнах собрала аншлаг. Все билеты были проданы ещё за пять дней до начала встречи. После реконструкции в 2015 году стадион «КАМАЗ» вмещает всего 6248 зрителей. Болельщики «Спартака» получили 1200 билетов. Фанаты красно-белых вывесили забавный баннер, в котором обыграли название соперника.

«К кассам подходили люди с пачками паспортов. Из-за бардака билетов не хватило» Очереди с шести утра, списки и перекупщики – ажиотаж в Набережных Челнах перед матчем со «Спартаком».

— Олег Кононов выставил почти оптимальный состав, отказавшись от ротации. Только в воротах Артём Ребров заменил Александра Максименко, а в группе атаки Джордан Ларссон появился вместо Андре Шюррле. Видимо, тренер бережёт немца к матчу 11-го тура РПЛ с «Оренбургом», который пройдёт 29 сентября в Москве.



— Самый яркий эпизод игры случился уже на 3-й минуте, когда «Спартак» нанёс три удара в одной атаке после подачи углового. Невероятно, как мяч не оказался в сетке! Зелимхан Бакаев пробил с подбора в перекладину, Гус Тиль – во вратаря, а Самуэль Жиго – в стоявшего на линии ворот защитника.

— Эсекьель Понсе открыл счёт, забив так, как он часто забивал в Греции. Аргентинский нападающий здорово сыграл головой на опережение после кросса Бакаева с левого фланга. К этому моменту «Спартак» владел мячом 64% времени и нанёс семь ударов (четыре – в створ).



— Больше всего проблем обороне «Спартака» доставлял форвард Давид Караев. 24-летний лучший бомбардир зоны «Урал-Приволжье» заработал и реализовал пенальти всего через две минуты после гола гостей. Караев обхитрил Зобнина: подставил ногу, по которой ударил полузащитник красно-белых. «КАМАЗ» забил первым же ударом в створ ворот Реброва. Стоило ли Кононову вообще выпускать в Набережных Челнах Зобнина, который играет в режиме нон-стоп?

Уходите из «Спартака», Олег Георгиевич. Даже если Федун вас не уволит Хватит мучить себя и болельщиков.

— Ларссон опять был самой непонятной фигурой в составе «Спартака». За исключением пары-тройки неплохих эпизодов шведский новичок ничего в Набережных Челнах не показал. Кононов первым убрал его с поля – уже на исходе часа игры.



— Главный тренер «Спартака» заметно нервничал у бровки при счёте 1:1. Призывал игроков не торопиться. Кононов чувствовал неладное. В «Твиттере» на эту тему шутили в таком стиле:

— Вторая голевая атака москвичей началась с сурового отбора в исполнении Самуэля Жиго. Хозяева показывали, что центральный защитник нарушил правила на Караеве, однако судья продолжил игру. Красно-белые развернули контратаку, и Понсе ещё раз забил с передачи Бакаева. Аргентинец сделал эту победу «Спартака».