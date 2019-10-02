Крыховяка хвалят, Жоау Мариу ругают. Что ещё испанские репортёры думают о «Локо»

На матч «Локомотива» с «Атлетико» приехало довольно много испанских коллег – больше было только на «Реале» в прошлом году. После матча мы узнали их мнение об игре хозяев, а также спросили, кто, на их взгляд, был лучшим на поле у «Локо» и есть ли шансы у москвичей на Лигу Европы.

Адриан Гомес Санчес, радио Marca

— «Локомотив» провёл хороший первый тайм: футбол был интересный, особенно в исполнении Гжегожа Крыховяка. Но во второй половине матча «Атлетико» выглядел однозначно лучше. В целом игра получилась непростая – вы это и сами видели. Но, несмотря на это поражение, «Локомотив» вполне может попасть в Лигу Европы. Тем более что есть победа против «Байера» в Германии. Немцам же, в свою очередь, будет непросто набрать очки против «Атлетико» и «Ювентуса».



Лучший игрок «Локо», конечно, Крыховяк. Он хорош был и в обороне, и в атаке. А вот Жоау Мариу не особо впечатлил, хотя футболист он интересный.

Ясно-понятно. «Локомотив» проиграл по готовому заранее сценарию, но не был плох Критики команда точно не заслужила. Просто она была слабее.

Мигель Мартин Талавера, радио Cadena ser

— «Локомотив» очень сильно прибавил по сравнению с тем, что мы видели два года назад, поэтому и выиграл у «Байера» в Германии. Думаю, что эта команда может прогрессировать и становиться всё лучше и лучше. В «Локо» отличные футболисты. Но «Атлетико» провёл сегодня, пожалуй, лучший матч в этом сезоне: отлично сыграли как в защите, так и в атаке. В любом случае среди претендентов на третье место и выход в Лигу Европу в этой группе фаворит именно «Локо», а не «Байер».



Мне очень понравился Крыховяк. Когда он был в Испании, он так хорошо не играл, как сейчас. Жоау Мариу — хороший футболист, но сегодня играл очень плохо. Ещё не самый хороший матч провёл Идову, который вышел на замену.

Против системы Симеоне не попрёшь. «Локомотив» очень старался, но не смог 120-миллионный юноша разрушил оборонительные редуты Сёмина.

Исабель Форнер, Movistar

— «Локомотив» — очень хорошая команда, что подтверждают последние результаты. Российский клуб на позитиве подошёл к игре против «Атлетико»: победа в Леверкузене вывела команду на первое место в группе, а в чемпионате она одолела «Зенит». Мы знали, что это достаточно крепкий соперник. До перерыва «Локо» достойно сражался, а во втором тайме, возможно, подустал. Тем не менее мне команда понравилась. Видно, что ваш тренер имеет ясные, чёткие идеи. Так что в нашей группе ещё ничего не решено.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из игроков выделю Крыховяка. Он отлично работает с мячом, ведёт борьбу — видно, что это игрок с характером.

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Серхио Пикос, AS

— В первом тайме «Локомотив» создал немало проблем «Атлетико». Хозяева большие силы сосредоточили сзади и сумели к перерыву сохранить нули на табло. Во втором тайме Фелиш использовал свой двойной момент, а Крыховяк нет. Плюс феноменальное спасение совершил Облак. Всё это сложилось в результат матча.



В Испании из всех футболистов «Локо» наиболее известен Крыховяк. Именно он и был самым заметным на поле в этом матче: поляк проделывал огромный объём работы в центре поля, а также дважды мог перевернуть ход матча. Крыховяк физически очень сильный футболист.



Победа в Леверкузене существенно повышает шансы «Локомотива» на третье место в группе. С «Атлетико» и «Ювентусом» российской команде в нынешнем состоянии соперничать объективно сложно, а вот шансы выйти в Лигу Европы очень высокие. «Байер» сейчас не в самом хорошем состоянии: не забивает, сам пропускает много голов. Нельзя сказать, что они на одном уровне с «Локомотивом».

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