Игрока удалили за нарушение нового правила замены. Да, пора привыкать

В матче 10-го тура чемпионата Северной Ирландии «Гленторан» принимал «Клифтонвилл». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0, но запомнилась игра далеко не своим результатом. На 64-й минуте нападающий хозяев Даррен Мюррей должен был отправиться на скамейку запасных, но вместо этого проследовал в подтрибунное помещение, получив вторую жёлтую карточку и, как следствие, красную.
Что стало причиной удаления?
С нынешнего сезона в футбольных правилах произошли некоторые изменения. Нарушение одного из них и послужило поводом показать Мюррею жёлтую карточку. Речь идёт о правиле замены. Теперь футболист, которого заменяют, должен покинуть поле в ближайшей от него точке, а не идти в сторону скамеек команд. Форвард решил, что этот пункт можно проигнорировать. Арбитр же матча был настойчив и в полной мере объяснил футболисту, что бывает за подобное нарушение.
Похожая ситуация произошла в матче девятого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Нападающий хозяев Сердар Азмун был предупрежден за игнорирование нового правила. Иранец начал спорить с арбитром Павлом Кукуяном и рисковал получить красную карточку, но в дело вмешался его партнёр по команде Артём Дзюба. Россиянин схватил Азмуна и вынес его с поля. К сожалению, у Мюррея своего Дзюбы не нашлось.
- 7 октября 2019
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