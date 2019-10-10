В Иране женщин пустили на игру впервые с 1981 года. Они увидели хет-трик Азмуна

Если европейские сборные сражаются за попадание на Евро-2020, то в Азии уже играют матчи квалификации ЧМ-2022, который, напомним, пройдёт в Катаре. Сегодняшняя встреча Иран – Камбоджа получилась уникальной. Как минимум по двум причинам.
Во-первых, на стадионе «Азади» в Тегеране присутствовали женщины. Местные власти наконец-то уступили давлению со стороны ФИФА и разрешили слабому полу смотреть футбол вживую. Впервые с 1981 года! Организаторы создали специальный женский сектор, который пришлось увеличить в два раза из-за того, что все билеты разлетелись за несколько минут.
Напомним, летом нынешнего года президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал Иран за отказ выполнять взятые на себя обязательства:
«К сожалению, Иран не выполнил данных в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещаний позволить женщинам посещать футбольные матчи. Поэтому я прошу федерацию футбола Ирана и государственных чиновников принять меры и разрешить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории государства покупать билеты и посещать матчи сборной в отборочном турнире к ЧМ-2022», – говорил Инфантино. В этот раз ФИФА отправила в Тегеран делегацию (её возглавил экс-форвард сборной Франции Юри Джоркаефф), чтобы убедиться, что на матче с Камбоджей будут присутствовать женщины.
Между тем, оппозиция тоже не дремала. Перед матчем в Тегеране состоялась акция протеста против допуска женщин на стадионы. Её участники заявили: футбол – исключительно мужское пространство. Ранее генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери утверждал, что вид полуобнаженных мужчин в спортивной форме обязательно приведет женщину к греху. Его поддерживала среди прочих женщина-депутат Фатеме Алия. По её мнению, появление в местах, где собираются тысячи мужчин, создаёт почву для неуважения и изнасилований.
Возможно, именно допуск болельщиц, которым теперь ради похода на футбол не нужно было гримироваться под мужчин и наклеивать бороды с усами, вдохновил игроков сборной Ирана на сверхрезультативный матч. Сборная Камбоджи, конечно, значительно уступает в классе иранцам, но счёт 14:0 – шокирующий! В первых двух турах в этой группе Камбоджа сыграла вничью с Гонконгом (1:1) и минимально уступила достаточно крепкому Бахрейну (0:1). А вот в Тегеране просто развалилась. Гости даже не забили пенальти, когда на табло горели цифры 7:0. Иран в свою очередь одержал вторую победу в двух матчах. До этого команда бельгийца Марка Вильмотса переиграла на выезде Гонконг (2:0).
Одним из тех, кто подарил праздник болельщицам сборной Ирана, стал Сердар Азмун. Нападающий «Зенита» оформил хет-трик, забив второй, пятый и седьмой голы хозяев. Судя по количеству футболок с фамилией Азмун, в которых ходили иранские женщины на ЧМ-2018 в России, Сердар у них самый популярный мужчина.
После хет-трика в ворота Камбоджи на счету Азмуна стало 32 гола в 48 матчах за национальную команду.
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