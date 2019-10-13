Как изменились легионеры РПЛ 2000-х: Мойзес, Рамон, Короман

В 2000-х они выступали за российские клубы. Кто-то за ведущие, а кто-то и вовсе вылетал в первый дивизион. Но этих футболистов вы точно помните. Мойзес в своё время предпочёл «Спартак» «Милану». На Рамона же обрушилась жёсткая критика президента его бывшего клуба — Евгения Гинера. А Короман успел сменить три российских клуба.

Вот чем они занимаются в 2019 году.

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Мойзес

Годы в РФПЛ: 2002-2005

Клубы: «Спартак», «Крылья Советов»

Мойзес пополнил стан красно-белых в 2002 году. В 2003-м стал обладателем Кубка России. А уже в конце года переехал в Самару, в «Крылья Советов». Новичок хорошо вписался в игру. Гаджи Гаджиев полностью доверял бразильцу, ценя в нём умение играть головой и опеку высокорослых соперников. Проблемы начались осенью 2004 года, когда Мойзес уехал на родину по причине болезни матери. Вернулся — лишь в феврале 2005-го, объяснив своё отсутствие просроченным загранпаспортом.

Оказалось, больная мама была лишь предлогом. Мойзеса попросту не устраивали финансовые вопросы в «Крыльях». Но этот обман был не самым страшным — имея действующий контракт с «Крыльями», Мойзес играл в «Крузейро». В 2007 году прошло заседание спортивного арбитражного суда в Лозанне, на котором было принято решение удовлетворить иск «Крыльев Советов» к Мойзесу и «Крузейро», взыскав в пользу «Крыльев» 1 058 000 долларов.

В ноябре 2013 Мойзес получил травму позвоночника и был прооперирован. В связи с этим вынужден был завершить карьеру. Последним клубом Мойзеса был бразильский «Португеза Деспортос». Сейчас футболист живёт в городе Витория на атлантическом побережье и учится на тренера. Мойзес хочет тренировать именно в Португалии, где он играл за «Боавишту» и «Брагу». Бразилец до сих пор с теплотой вспоминает годы, проведённые в нашей стране: «Россия — навсегда в моем сердце. Скучаю без вас!», — заявлял футболист в недавнем интервью.

Фото: Getty Images/facebook.com

Годы в РФПЛ: 2007-2012

Клубы: ЦСКА, «Крылья Советов»

В 2007 году заключил контракт с ЦСКА, но сезон был испорчен травмами. Рамон сразу же взял себе пятый номер, который ранее принадлежал Сергею Семаку, но ничем особенным в ЦСКА не запомнился. В итоге был отдан в аренду «Крыльям Советов», а после — в бразильский «Фламенго».

Евгений Гинер как-то сказал о бразильце: «Рамон, думаю, закончил с футболом. Его приоритеты оказались иными. Талантливый футболист. Но, как и многие талантливые, такие заканчивают у пивного ларька и рассказывают, где они и как играли. Он выбрал такой путь, это его право».

В общей сложности Рамона отдавали в аренду четыре раза. Болельщики до сих пор вспоминают его как одно из самых неудачных приобретений клуба. После окончания контракта с ЦСКА в 2012 году бразилец перешёл в японский клуб «Консадоле Саппоро». Сейчас выступает дома — за команду четвёртого дивизиона «Бразильенсе».

Фото: РИА Новости/barretosesporteclube.com.br

Короман

Годы в РФПЛ: 2002-2005, 2011-2013

Клубы: «Динамо», «Крылья Советов», «Терек»

Всего в РФПЛ Короман провёл 103 матча. Многие из легионеров позавидовали бы его статистике. В 2002 году футболист перешёл в «Динамо», где отыграл полтора сезона, а позже присоединился к самарским «Крыльям». В 2003 году полузащитник даже сыграл за сборную легионеров чемпионата России.

В «Терек» Короман перешёл в 2005 году, а после вылета команды из Премьер-Лиги, отказался выступать за клуб и был отдан в аренду «Портсмуту». Затем в карьере Коромана мелькала «Црвена Звезда» и «Инчхон Юнайтед». Летом 2011 года полузащитник вернулся в «Крылья Советов», забив в первом же матче. Однако в итоге оказался не нужен главному тренеру Андрею Кобелеву, попросту перестав попадать в состав.

В августе этого года Огнен заявил, что вернётся в «Динамо» и войдёт в его тренерский штаб: «Это один из крупнейших российских клубов. Совсем скоро я вернусь в него в качестве тренера», — написал Короман в «Инстаграме». Но, по-видимому, задумки Коромана не сбылись. Вместо этого Огнен тренирует футбольный клуб первой лиги Сербии «Жарково».