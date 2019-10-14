5 причин поверить в молодёжку. Время поддержать, а не ругать

15 октября молодёжная сборная России проведёт четвёртый матч отборочного раунда чемпионата Европы 2021 года. Соперник – сборная Эстонии. Почему не стоит зацикливаться на встрече против Польши (2:2) и смотреть в будущее с оптимизмом? Для этого есть как минимум пять причин.

Сборная проявила характер

Да, матч в Екатеринбурге получился для команды Михаила Галактионов очень и очень непростым, но за потоком критики мало кто обратил внимание на один важный момент: 20-21-летние ребята проявили не по годам бойцовский характер и, несмотря на неудачный сценарий встречи, до финального свистка играли на победу. Стычка Глушенкова на последних минутах с Собочиньски — лишнее тому подтверждение.

Максименко спасает

На самом деле голкипер «Спартака» провёл неплохой матч против Польши, но по нашей старой-доброй традиции люди сфокусировались на негативе: ошибся в первом голе, не спас во втором. Да, в случае, когда Дивеев вынужден был прерывать передачу поляка и забивал в свои ворота, Александр немного ошибся на выходе, но при этом широкая общественность «не заметила» два великолепных сейва Максименко после дальних ударов Дзичека и Богуша. Не выручи вратарь в этих эпизодах — быть беде. Смотрелся неплохо голкипер и во втором тайме, а в концовке еще и проявил себя мудро, погасив страсти в возникшей потасовке на последних минутах.

Гол на 91-й минуте принёс России ничью в матче отбора Евро-2021 (U21) с Польшей

Три игры с главными конкурентами на старте

Не будем забывать, что в нашей отборочной группе — два участника последнего молодежного чемпионата Европы, а один из них — без пяти минут полуфиналист континентального первенства. В играх с прямыми конкурентами сборная России набрала 5 очков, а могла бы и больше, если бы в Софии арбитры не отменили чистый гол Дивеева. Последний, кстати, демонстрирует удивительные для центрального защитника бомбардирские способности, забивая в каждом матче. Один, правда, в свои, но это следствие несчастного случая.



Для сравнения — сербы на данный момент набрали на одно очко меньше, а поляки — на два больше, но и те, и другие провели на матч или два меньше с прямыми конкурентам. Терять очки будут все, вопрос в том, кто больше, а кто меньше. Немаловажно, кто на дистанции сможет сохранить стабильность в игре.

Способность к самокритике

Михаил Галактионов совсем недавно возглавил молодежную сборную и ещё вряд ли «наработал» на жёсткую критику. Чтобы делать какие-то выводы, нужно дождаться хотя бы экватора отборочного турнира. Старший тренер растёт вместе с командой, ищет оптимальные сочетания, постоянно анализирует игровой и тренировочный процесс, используя в работе многие новейшие достижения мирового футбола, как показал недавний сюжет на ТВ.



Отрадно, что главный тренер способен к самокритике. На послематчевой пресс-конференции он признался, что игра получилась далёкой от идеала, ошибки были и над ними предстоит поработать. Результаты этой работы мы сможем оценить уже во вторник, 15 октября в матче против Эстонии, одного из аутсайдеров группы. Хотя аутсайдер – понятие относительное. Сегодня в Европе более или менее все научились играть в футбол. Эстонцы — не исключение. Они, например, в третьем туре обыграли Латвию — 2:1.

Галактионов: не хочется терять золотые очки, но Польша — очень сильная команда

Турнирная таблица

Огромный потенциал

Как сказал на предматчевой тренировке Чеслав Михневич, к сборной России специальная подготовка не нужна. Все игроки на виду, большинство на первых ролях в клубах РПЛ и в чешской экстралиге. Глубина состава оставляет Галактионову возможность для манёвра. Есть, правда, небольшой дефицит нападающих, но зато есть Федор Чалов, которого когда-нибудь должно прорвать. Очевидно, что у сборной этого созыва отличный потенциал, надо только немного набраться терпения и дать парням возможность спокойно его реализовать. А потом уже критиковать. Или хвалить – в зависимости от занятого места.