Тедеско – верный выбор «Спартака»?

Доменико Тедеско сегодня был представлен в качестве главного тренера «Спартака». «Чемпионат» спросил у бывших игроков команды и её болельщиков, что они думают о немецком специалисте.
Сергей Юран, бывший нападающий «Спартака»:
— Кто такой Тедеско, кого он тренировал в свои 34 и где что-то выигрывал? У нас был перспективный Якин, о котором много писали и разговаривали. И где он сейчас? Назначение Тедеско – бестолковщина, это не шаг вперёд для «Спартака», а назад. Станет только сложнее. Какой у него авторитет, если некоторые футболисты старше него. Опыта у Тедеско нет, из «Шальке» его убрали, когда команда стала валиться.
Никакого положительного результата ждать от него нельзя. Может, он хороший человек, ничего личного, но где он чего-то добился на тренерском поприще? Ноль. И его берут в «Спартак». Для меня это бред сумасшедшего. Обидно за «Спартак». Объявите болельщикам, что «Спартак» становится посредственным клубом. Если красно-белые хотят вернуться на олимп, бороться за чемпионство – нужен другой тренер.
Я в Европе отыграл десять лет, поверьте, если у тренера есть задатки, а особенно, если дело касается немца, если они увидели, что есть перспектива у молодого тренера – он был бы востребован в средних клубах Бундеслиги. А Тедеско там не востребован, зато сюда мы его везём. В любом случае, я желаю ему удачи. Мне небезразличен «Спартак». Хочется, чтобы всё было положительно.
Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:
— То, что у Тедеско есть характер, что он настолько принципиален – это, безусловно, большой плюс. Он не боится резать по живому. «Спартаку» как раз и нужен такой тренер.
Болельщики красно-белых привыкли к атакующей игре, но должны понимать, что сейчас самое главное – результат. А если будет результат, то никто не будет против прагматичного стиля Тедеско.
«Спартак» всегда ставит задачу – быть первым. Этот сезон уже можно назвать провальным. Даже о тройке призёров можно забыть. Сейчас необходимо подальше отойти от зоны стыковых матчей. Перед Тедеско будет стоять непростая задача. Сейчас необходимо обыграть «Рубин», а дальше процесс будет запущен. Начнётся взаимодействие.
Андрей Тихонов, экс-полузащитник «Спартака»:
— Дело руководства решать, кого назначать – есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать «Спартак». Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг – он приходит в другой клуб, это «Спартак». Когда он что-то сделает для «Спартака», тогда и будем его оценивать. Я читал, что он дошёл до группы Лиги чемпионов, а на следующий год его уволили. Для меня это странное назначение – тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны.
Успокоятся ли трибуны? Они успокоятся только тогда, когда увидят самоотдачу футболистов, а команда начнёт выигрывать и показывать игру, которую хотят видеть болельщики. Сейчас «Спартаку» предстоят матчи не с лидерами чемпионата, Тедеско из-за графика будет немного проще. Оценивать нового тренера будут по его результатам.
Нужно понимать, что руководство хочет от тренера. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и ещё давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришёл Моуринью, и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско – это перебор. Но я не знаю, какие у него планы. Что бы я ему пожелал? Ничего. Но вдруг у него пойдёт? Мы только будем радоваться, что он поднял команду.
Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник «Спартака»:
— Мало что знаю о работе Тедеско. Но «Шальке-04» — крепкая европейская команда. У Тедеско уже должен был накопиться определённый опыт. Если он принял вызов «Спартака», значит у него есть мужество. Дай бог, что мы сможем увидеть новую страницу в истории «Спартака». Хотелось бы, чтобы тренер был один, чтобы он мог работать с игроками, но на это нужно время. К сожалению, его никому не давали в должном объёме.
Сезон пока нельзя назвать провальным, есть ещё время всё исправить. Многое зависит от того, как поведёт себя команда в сложившейся ситуации. Назначение нового специалиста — это всегда эмоциональный толчок. Если команда выиграет два-три матча и обретёт уверенность, то вполне может исправить положение. Стиль игры Тедеско не вызывает вопросов. Будет хорошо, если получится найти баланс между атакующей и оборонительной игрой. Болельщикам я бы посоветовал снизить накал и ощущение величия. «Спартак» силён и болельщиками, и историей. Нужно только всем сплотиться и работать на результат. А Доменико Тедеско – удачи!
Роман Павлюченко, экс-нападающий «Спартака»:
— Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то так же начнут требовать отставки. Болельщику «Спартака» не интересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результат уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два.
Денис Бояринцев, бывший полузащитник «Спартака»:
— Если у Тедеско будет результат – будет и любовь болельщиков. Теперь всё в его руках.
В «Спартаке» было много разных тренеров: и с титулами, и без. Он работал в Бундеслиге, наверняка он интересный. Если Тедеско правильно адаптируется к менталитету и специфике команды, то сможет долго проработать в «Спартаке».
Я не сомневаюсь, что Доменико в футбольном плане грамотный специалист. Он найдёт подход к составу. Чтобы работать в такой команде, как «Спартак», нужен ещё и жизненный опыт. Вся работа тренера проходит под большим давлением, а в «Спартаке» ещё больше ответственности. Сейчас «Спартак», мягко говоря, не очень выступает, как хочет руководство клуба. Поэтому, если руководство «Спартака» остановилось на Тедеско, то, может, это правильный выбор.
Сергей Белоголовцев, болельщик «Спартака»:
— Тедеско — тёмная фигура. Когда приходил Каррера, о нём тоже никто ничего не знал. Никто даже не мог предполагать, что он возьмёт чемпионство. Насколько я знаю, Тедеско – амбициозный специалист, но ему не хватает опыта. Доменико не до конца понимает особенности игры нашего чемпионата и, особенно, «Спартака», где присутствуют и истерические движения, есть место нетерпимости. Либо повезёт парню, либо не повезёт. Если его поставили, значит руководство приняло такое решение. Всё-таки в руководстве сидят знающие люди, а не шарашкина контора. Они знают, что делают.
Михаил Ефремов, актёр, болельщик «Спартака»:
— Мне нравится, что Тедеско — молодой тренер. Очень хорошо, когда 30-летние люди с энергией начинают руководить. И это не только в футболе. Я считаю, что это ему может помочь, так как он незашоренный на российских реалиях. Риск – дело благородное.
Удачным результатом будет победа в кубке, но это зависит не только от тренеров, но и от игроков. Не знаю, какой мотиватор Тедеско, но Кононов был никакой. На кубковых встречах будет нужен мотиватор, тем более мы играем с «Ростовом», где непревзойдённый мотиватор. Что касается тренерского опыта, то я считаю, что второе место в Бундеслиге — успех. Будем надеяться, что всё получится.
Если у вас не отображается опрос, пройдите по этой ссылке.
- 14 октября 2019
-
20:04
-
19:51
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:12
-
19:11
-
19:02
-
18:56
-
18:53
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:32
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:00
-
16:38
-
16:29