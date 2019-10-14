Тедеско – верный выбор «Спартака»?

Доменико Тедеско сегодня был представлен в качестве главного тренера «Спартака». «Чемпионат» спросил у бывших игроков команды и её болельщиков, что они думают о немецком специалисте.

«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хёведеса Для Доменико Тедеско нет авторитетов, он обожает рисковать. При нём в «Спартаке» точно будет весело.

Сергей Юран, бывший нападающий «Спартака»:



— Кто такой Тедеско, кого он тренировал в свои 34 и где что-то выигрывал? У нас был перспективный Якин, о котором много писали и разговаривали. И где он сейчас? Назначение Тедеско – бестолковщина, это не шаг вперёд для «Спартака», а назад. Станет только сложнее. Какой у него авторитет, если некоторые футболисты старше него. Опыта у Тедеско нет, из «Шальке» его убрали, когда команда стала валиться.

Никакого положительного результата ждать от него нельзя. Может, он хороший человек, ничего личного, но где он чего-то добился на тренерском поприще? Ноль. И его берут в «Спартак». Для меня это бред сумасшедшего. Обидно за «Спартак». Объявите болельщикам, что «Спартак» становится посредственным клубом. Если красно-белые хотят вернуться на олимп, бороться за чемпионство – нужен другой тренер.

Я в Европе отыграл десять лет, поверьте, если у тренера есть задатки, а особенно, если дело касается немца, если они увидели, что есть перспектива у молодого тренера – он был бы востребован в средних клубах Бундеслиги. А Тедеско там не востребован, зато сюда мы его везём. В любом случае, я желаю ему удачи. Мне небезразличен «Спартак». Хочется, чтобы всё было положительно.

Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:



— То, что у Тедеско есть характер, что он настолько принципиален – это, безусловно, большой плюс. Он не боится резать по живому. «Спартаку» как раз и нужен такой тренер.



Болельщики красно-белых привыкли к атакующей игре, но должны понимать, что сейчас самое главное – результат. А если будет результат, то никто не будет против прагматичного стиля Тедеско.

«Спартак» всегда ставит задачу – быть первым. Этот сезон уже можно назвать провальным. Даже о тройке призёров можно забыть. Сейчас необходимо подальше отойти от зоны стыковых матчей. Перед Тедеско будет стоять непростая задача. Сейчас необходимо обыграть «Рубин», а дальше процесс будет запущен. Начнётся взаимодействие.

Сколько продержались в «Спартаке» прежние иностранные тренеры Не очень обнадёживающая статистика для Доменико Тедеско.

Андрей Тихонов, экс-полузащитник «Спартака»:



— Дело руководства решать, кого назначать – есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать «Спартак». Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг – он приходит в другой клуб, это «Спартак». Когда он что-то сделает для «Спартака», тогда и будем его оценивать. Я читал, что он дошёл до группы Лиги чемпионов, а на следующий год его уволили. Для меня это странное назначение – тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны.

Успокоятся ли трибуны? Они успокоятся только тогда, когда увидят самоотдачу футболистов, а команда начнёт выигрывать и показывать игру, которую хотят видеть болельщики. Сейчас «Спартаку» предстоят матчи не с лидерами чемпионата, Тедеско из-за графика будет немного проще. Оценивать нового тренера будут по его результатам.

Нужно понимать, что руководство хочет от тренера. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и ещё давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришёл Моуринью, и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско – это перебор. Но я не знаю, какие у него планы. Что бы я ему пожелал? Ничего. Но вдруг у него пойдёт? Мы только будем радоваться, что он поднял команду.

Динияр Билялетдинов, бывший полузащитник «Спартака»:



— Мало что знаю о работе Тедеско. Но «Шальке-04» — крепкая европейская команда. У Тедеско уже должен был накопиться определённый опыт. Если он принял вызов «Спартака», значит у него есть мужество. Дай бог, что мы сможем увидеть новую страницу в истории «Спартака». Хотелось бы, чтобы тренер был один, чтобы он мог работать с игроками, но на это нужно время. К сожалению, его никому не давали в должном объёме.

Сезон пока нельзя назвать провальным, есть ещё время всё исправить. Многое зависит от того, как поведёт себя команда в сложившейся ситуации. Назначение нового специалиста — это всегда эмоциональный толчок. Если команда выиграет два-три матча и обретёт уверенность, то вполне может исправить положение. Стиль игры Тедеско не вызывает вопросов. Будет хорошо, если получится найти баланс между атакующей и оборонительной игрой. Болельщикам я бы посоветовал снизить накал и ощущение величия. «Спартак» силён и болельщиками, и историей. Нужно только всем сплотиться и работать на результат. А Доменико Тедеско – удачи!

Тедеско может быть хорошим выбором для “Спартака”. Но ему нужно расширение штаба Три позиции крайне важны прямо сейчас.

Роман Павлюченко, экс-нападающий «Спартака»:



— Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то так же начнут требовать отставки. Болельщику «Спартака» не интересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результат уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два.

Денис Бояринцев, бывший полузащитник «Спартака»:



— Если у Тедеско будет результат – будет и любовь болельщиков. Теперь всё в его руках.



В «Спартаке» было много разных тренеров: и с титулами, и без. Он работал в Бундеслиге, наверняка он интересный. Если Тедеско правильно адаптируется к менталитету и специфике команды, то сможет долго проработать в «Спартаке».

Я не сомневаюсь, что Доменико в футбольном плане грамотный специалист. Он найдёт подход к составу. Чтобы работать в такой команде, как «Спартак», нужен ещё и жизненный опыт. Вся работа тренера проходит под большим давлением, а в «Спартаке» ещё больше ответственности. Сейчас «Спартак», мягко говоря, не очень выступает, как хочет руководство клуба. Поэтому, если руководство «Спартака» остановилось на Тедеско, то, может, это правильный выбор.

Новому тренеру «Спартака» стоит попробовать сменить схему. Будет интересно Пришло время строить футбол, исходя из сильных сторон состава и конкретных исполнителей.

Сергей Белоголовцев, болельщик «Спартака»:



— Тедеско — тёмная фигура. Когда приходил Каррера, о нём тоже никто ничего не знал. Никто даже не мог предполагать, что он возьмёт чемпионство. Насколько я знаю, Тедеско – амбициозный специалист, но ему не хватает опыта. Доменико не до конца понимает особенности игры нашего чемпионата и, особенно, «Спартака», где присутствуют и истерические движения, есть место нетерпимости. Либо повезёт парню, либо не повезёт. Если его поставили, значит руководство приняло такое решение. Всё-таки в руководстве сидят знающие люди, а не шарашкина контора. Они знают, что делают.

Михаил Ефремов, актёр, болельщик «Спартака»:

— Мне нравится, что Тедеско — молодой тренер. Очень хорошо, когда 30-летние люди с энергией начинают руководить. И это не только в футболе. Я считаю, что это ему может помочь, так как он незашоренный на российских реалиях. Риск – дело благородное.

Удачным результатом будет победа в кубке, но это зависит не только от тренеров, но и от игроков. Не знаю, какой мотиватор Тедеско, но Кононов был никакой. На кубковых встречах будет нужен мотиватор, тем более мы играем с «Ростовом», где непревзойдённый мотиватор. Что касается тренерского опыта, то я считаю, что второе место в Бундеслиге — успех. Будем надеяться, что всё получится.

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