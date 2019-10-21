Сарри: нужно опасаться «Локомотив», он может создать «Ювентусу» проблемы
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом». Итальянский специалист признался, что не рассчитывает на лёгкий матч.
«Нужно опасаться «Локомотив», в этой команде нет больших звёзд, но они очень хорошо играют. И это касается и чемпионата страны, и Лиги чемпионов. Они могут создать нам проблемы.
В матче с «Байером» было видно, как они умеют атаковать, забивать мячи. Они перехватывают мяч, прессингуют голкипера, действуют агрессивно. К этому клубу нужно отнестись с большим уважением. Будет сложно», — цитирует Сарри итальянский журналист Джанлука ди Марцио.
Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится завтра, 22 октября.
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»
- 21 октября 2019
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