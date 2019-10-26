Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы

Что плохого им сделал Эмилиано Сала?
Анатолий Романов
Фанаты оскорбили память погибшего футболиста. Гнусная история из Великобритании
Что плохого им сделал Эмилиано Сала?
Футбол / Англия 0

Британские фанаты снова «отличились». Обычно они вляпываются в истории пьяными и буйными, но эта выходка, очевидно, была совершена группой людей на трезвую голову. Хотя какая уж тут «трезвая голова»? Безумцы!

Клуб заставляют платить за давно погибшего игрока € 6 млн. Это как?
Футболист разбился на частном самолёте ещё прошлой зимой. А деньги требуют сейчас.

В воскресенье украшением 14-го тура Чемпионшипа должно стать валлийское дерби «Суонси Сити» – «Кардифф Сити». Накануне сражения на стадионе «Либерти» поклонники хозяев устроили провокацию. Желание побольнее задеть соперника вылилось в мерзкую идею – оскорбить память нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе в январе этого года вскоре после перехода в «Кардифф Сити» из «Нанта».

Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы. На талонах указаны города отправления (Нант) и прибытия (Кардифф), а также номер рейса (D3AD), который рождает ассоциации со словом «мёртвый» (dead). Фамилия капитана корабля – Майки Дай: это убитый в 2011 году болельщик «Кардифф Сити». Фотографии плакатов попали в соцсети.

Возможно, таким же отморозкам, как авторы этой идеи, история с «посадочными талонами» показалась смешной. Но не руководству «Суонси Сити», которое отреагировало на случившееся по-другому. Клуб поспешил выступить с заявлением, осуждающим провокацию:

«Суонси Сити» знает о позорном изображении, которое распространяется в соцсетях в преддверии воскресного дерби Южного Уэльса и связано с печально смертью нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салой. Мы тесно сотрудничаем с полицией Южного Уэльса, собирающейся проводить расследование с целью выявления первоисточника. Это постыдное изображение никак не представляет наш клуб или наших болельщиков. Мы проводим политику нетерпимости в отношении любого дискриминационного или антиобщественного поведения. Она будет соблюдаться до, во время и после дерби Южного Уэльса. За демонстрацию этого материала и неприемлемое поведение болельщики будут привлечены к уголовной ответственности. Наш клуб намерен решительно поддерживать полицию Южного Уэльса в преследовании за преступления, совершённые на почве ненависти. Как в отношении данных изображений, так и иных связанных с матчем инцидентов», – говорится в заявлении.

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков
Грустный итог поисков.

Местная полиция работает с обоими клубами, что получить всю нужную информацию. Теперь дерби обещает стать ещё более взрывоопасным. «Суонси Сити» занимает девятое место с 22 очками. До зоны прямого выхода в АПЛ – три балла. «Кардифф Сити» пока лишь тринадцатый, отставая от «лебедей» на четыре очка.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019