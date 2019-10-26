Фанаты оскорбили память погибшего футболиста. Гнусная история из Великобритании

Британские фанаты снова «отличились». Обычно они вляпываются в истории пьяными и буйными, но эта выходка, очевидно, была совершена группой людей на трезвую голову. Хотя какая уж тут «трезвая голова»? Безумцы!

Клуб заставляют платить за давно погибшего игрока € 6 млн. Это как? Футболист разбился на частном самолёте ещё прошлой зимой. А деньги требуют сейчас.

В воскресенье украшением 14-го тура Чемпионшипа должно стать валлийское дерби «Суонси Сити» – «Кардифф Сити». Накануне сражения на стадионе «Либерти» поклонники хозяев устроили провокацию. Желание побольнее задеть соперника вылилось в мерзкую идею – оскорбить память нападающего Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе в январе этого года вскоре после перехода в «Кардифф Сити» из «Нанта».

Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы. На талонах указаны города отправления (Нант) и прибытия (Кардифф), а также номер рейса (D3AD), который рождает ассоциации со словом «мёртвый» (dead). Фамилия капитана корабля – Майки Дай: это убитый в 2011 году болельщик «Кардифф Сити». Фотографии плакатов попали в соцсети.

Возможно, таким же отморозкам, как авторы этой идеи, история с «посадочными талонами» показалась смешной. Но не руководству «Суонси Сити», которое отреагировало на случившееся по-другому. Клуб поспешил выступить с заявлением, осуждающим провокацию:

«Суонси Сити» знает о позорном изображении, которое распространяется в соцсетях в преддверии воскресного дерби Южного Уэльса и связано с печально смертью нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салой. Мы тесно сотрудничаем с полицией Южного Уэльса, собирающейся проводить расследование с целью выявления первоисточника. Это постыдное изображение никак не представляет наш клуб или наших болельщиков. Мы проводим политику нетерпимости в отношении любого дискриминационного или антиобщественного поведения. Она будет соблюдаться до, во время и после дерби Южного Уэльса. За демонстрацию этого материала и неприемлемое поведение болельщики будут привлечены к уголовной ответственности. Наш клуб намерен решительно поддерживать полицию Южного Уэльса в преследовании за преступления, совершённые на почве ненависти. Как в отношении данных изображений, так и иных связанных с матчем инцидентов», – говорится в заявлении.

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков Грустный итог поисков.

Местная полиция работает с обоими клубами, что получить всю нужную информацию. Теперь дерби обещает стать ещё более взрывоопасным. «Суонси Сити» занимает девятое место с 22 очками. До зоны прямого выхода в АПЛ – три балла. «Кардифф Сити» пока лишь тринадцатый, отставая от «лебедей» на четыре очка.