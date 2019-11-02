«Локо» опять не выиграл и нахватал 8 карточек. Сёмин недоволен судейством

А ещё за весь матч не было ни одной замены.

В 15-м туре РПЛ в столицу Башкортостана приехал один из лидеров. «Локо» явно был фаворитом в этом матче, но игра в первом тайме не подарила опасных моментов. Зато во втором гости повели уже на 60-й минуте матча. Никто из игроков «Уфы» при подаче углового не накрыл Эдера, а тот в одиночестве стоял и ждал отскока. Оборона «Уфы» сработала ужасно, форварду позволили развернуться и спокойно принять мяч.

Эмоциональный заряд Евсеева со скамейки должен был подействовать на игроков, и это произошло. Опасная атака пришла с левого фланга от Азера Алиева, который исполнял подачу в центр штрафной на Голубева. Только Гжегож Крыховяк не дал ему обработать мяч, а срубил как пень. В результате был назначено пенальти, которое реализовал Ловро Бизяк. Команды закончили матч вничью.

Карточки

Самое странное явление было связано с жёлтыми карточками. Арбитр Евгений Турбин решил показать восемь жёлтых карточек игрокам гостей. Восемь! В составе «Уфы» тем временем предупреждение получил лишь один футболист.



«Хорошо играла «Уфа» и замечательно судил арбитр. 14 нарушений у одних и у других — у нас 8 жёлтых карточек. Я что-то такого даже не могу припомнить. Ну а в целом, наверное, закономерный результат», — говорил Сёмин после игры.

Результат этой встречи действительно закономерен. Это подтверждает и количество ударов по воротам. Тут, в отличие от желтых карточек, равенство — 9:9. А ещё в этой игре не было замен — вообще ни одной. Даже учитывая ситуацию с травмированными в «Локо», факт вопиющий. Тем более, у «Уфы» на скамейке явно были те, кто мог появиться на поле.



Теперь «Локомотиву» надо надеяться на поражение «Зенита», чтобы не отпускать лидера лиги ещё дальше. Если он выиграет, отрыв составит уже пять очков.

Турнирная таблица РПЛ