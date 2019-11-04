«Зенит» пропустил лишь 8 голов в первом круге РПЛ. Рекорд «Локо» будет побит?

Сегодня завершается первый круг РПЛ-19/20. С отрывом в три очка от двух ближайших преследователей – «Ростова» и «Локомотива» лидирует питерский «Зенит».

Команда Сергея Семака уверенно прошла половину дистанции в чемпионате и заслуженно занимает первое место. Питерцы больше всех забили и меньше всех пропустили – всего лишь 8 голов. Столько же мячей к 15 туру РПЛ-2002 соперники отправили в ворота «Локомотива», который по итогам сезона взял чемпионство и установил рекорд. За 30 матчей «железнодорожники» пропустили лишь 14 голов.



В этом розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака имеет все шансы как минимум повторить это достижение.

26 ударов нанесли по воротам ЦСКА. При Гончаренко такого ещё не было Но этой игрой «армейцы» вправе гордиться.

Как «Локомотив» установил рекорд

К началу сезона-2002 Юрий Сёмин, возглавлявший «Локомотив», сколотил отличную банду. Итак, невероятную линию обороны с Игнашевичем, Нижегородовым, Сенниковым и Евсеевым он усилил Олегом Пашининым. Место в воротах занял вернувшийся из Португалии Овчинников, в полузащите выделялись Измайлов, Маминов и Лоськов, а в нападении – Пименов и нигериец Обиора.



Таким могучим составом «Локо» по итогам сезона забил не так много мячей — 46, зато пропустил лишь 14. Оборона «железнодорожников» действовала невероятно слажено, а Овчинников творил чудеса в воротах. 20 сухарей за сезон – общая заслуга вратаря и защитников.



Во втором круге чемпионата России команда Сёмина играла очень круто. За 15 матчей ворота Овчинникова смогли поразить лишь 6 раз – дважды забил «Сатурн» и по голу «Спартак», «Алания», «Зенит» и «Динамо».



Удивительно, но такие результаты не позволили «железнодорожникам» стать чемпионами по итогам 30 туров – с 66 очками они разделили первое место с ЦСКА. Чтобы поднять заветный трофей над головой и прервать 6-летнюю гегемонию «Спартака» в России, им потребовалась обыграть «армейцев» в золотом матче.

В той встрече единственный мяч забил Лоськов, а Овчинников сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, оформив рекордный 20-й «сухарь».

ЦСКА в меньшинстве увёз очки из Петербурга! Но судейство будут обсуждать «Зенит» не смог дожать «армейцев» в огненном матче.

Почему «Зенит» так мало пропускает

В нынешнем сезоне оборона питерцев – эталон надёжности в РПЛ. Отличный подбор защитников (опытные Ракицкий и Иванович, неутомимый Сантос, переживающий вторую молодость Жирков и трудолюбивый Смольников) вкупе с железной центральной зоной во главе с Оздоевым (2,6 отбора за игру и 2 перехвата) и Барриосом (2,1 отбора и 1,9 перехвата) позволяют «Зениту» крайне мало пропускать и допускать минимум ударов по своим воротам.



За 15 туров соперники питерцев пробили по воротам Лунёва и Кержакова лишь 159 раз (128 раз — с игры). Этот показатель с отрывом лучший в РПЛ. Для сравнения, по воротам «Краснодара» нанесли 188 ударов (148 ударов с игры), «Локомотива» — 191 удар (153 удара с игры), ЦСКА — 197 ударов (155 ударов с игры).



При этом больше половины ударов по воротам «Зенита» были нанесены из-за пределов штрафной (84) и лишь три из вратарской площади. Разумеется, эти цифры тоже лучшие в чемпионате России.



Подобные показатели автоматически принижают заслугу голкиперов питерцев. Хотя бы потому, что в отличие от своих коллег, они гораздо реже имели дело с ударами с убойной дистанции. Тем не менее, даже несмотря на этот факт, со своими обязанностями Кержаков и Лунёв справлялись довольно неплохо. Михаил отразил 75 % ударов, а Андрей – 83,87 % выстрелов.

Вилков — суперзвезда. «Зениту» с ним не повезло А ЦСКА, «Спартаку» и всем остальным — тем более.

Какие шансы у питерцев побить рекорд

Если футболисты «Зенита» продолжат так обороняться, то могут рассчитывать только на повторение рекорда. Согласно модели XG, команда Семака должна была пропустить 10 мячей. В некоторых эпизодах питерцам везло, но на дистанции разница между ожидаемыми голами и реальными может испариться.

Кроме того, «Зенит» не выбыл из Кубка России, да и на еврокубковую весну имеет хорошие шансы. Так что, рассчитывать на безупречную игру в обороне в РПЛ при наличии матчей в других турнирах вряд ли стоит, ведь ротация неизбежна.



Впрочем, если команда Семака всё же вылетит из ЛЧ, ЛЕ или национального кубка, то сможет сосредоточиться на чемпионате. В таком случае рекорд «Локо» действительно может быть побит.

Кто был близок к повторению достижения «Локо»

За 17 лет ближе всех к достижению «железнодорожников» подобрались «армейцы». В сезоне 2016/17 ЦСКА пропустил всего лишь 15 мячей, но всё равно не стал чемпионом. На 7 очков команду Гончаренко опередил «Спартак».



Тем не мене декабре 2017-го вратарю «армейцев» Игорю Акинфееву удалось повторить рекорд Сергея Овчинникова. За календарный год он смог отстоять 20 матчей на ноль.



Использованы данные WhoScored, Understat.