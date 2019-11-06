«За 100 тысяч увидите Роналду и всех випов». Как попасть на матч «Локо» и «Юве»

В конце сентября мы рассказывали, как проходила продажа билетов на матчи Лиги чемпионов на «РЖД Арене». Вкратце: сайт упал, тут же появились объявления на «Авито», но клуб тогда сказал, что все причастные к перепродажам будут заблокированы.

«Нужно было пройти семь кругов ада». Как «Локо» продавал билеты на ЛЧ Сколько стоит увидеть Криштиану?

Прошло полтора месяца, и уже перед матчем с «Ювентусом» на том же самом «Авито» появилось 178 объявлений о продаже билетов на игру с участием Роналду. Изначально было понятно, что желающих увидеть Криштиану будет множество, а также что найдутся те, кто захочет на этом заработать. Но большее количество объявлений о перепродаже билетов было только на чемпионате мира.



Цены есть на любой запрос — от 10 до 350 тыс.

Мы позвонили по нескольким номерам, указанным в объявлениях, и получили довольно интересные ответы.

Объявление №1. Увидеть Роналду и Ко за 350 тысяч рублей

Самый дорогой билет – 350 тыс. рублей. Но, как оказалось, такая цена была выставлена лишь для привлечения внимания.

— Билеты на матч «Локомотива» с «Ювентусом» в самом деле стоят 350 тыс. рублей?

— Нет. Поставил такую цену, чтобы смотрели больше. У нас остался только один билет. Хотели отдать за 35 тысяч, но отдадим за 30.



— Но ведь на фото билета стоит цена — 2550...

— Стоит. Но покупал за 35.



— Тоже у перекупщика?

— Конечно. Специально в Москву ездил покупать, переписку с перекупщиком могу показать. Проблем никаких не будет, мы сами пойдём на стадион. Билет на 4-й ряд. Звоните, если надумаете.

Объявление №2. Пройти в пресс-зону за 10 тысяч. Увидеть «Роналду и всех випов» за 100 тысяч

Самый интересный вариант из всех. Предлагают различные сектора (они есть в какой-то базе) и даже проход в пресс-зону за 10 тыс. рублей.

— Видели в описании объявления, что с помощью вас можно пройти в пресс-зону. Расскажете?

— Это будет очень дорого стоить. Но есть стоячие места от десяти тысяч. Какой у вас бюджет?



— Интересен проход именно в пресс-зону. Это прямо где игроки?

— У меня нет времени отвечать тем, кому просто интересно. Если вы хотите что-то конкретное, говорите, что именно.



— Очень хочу увидеть Роналду, специально в Москву ради этого приехали!

— Сто тысяч. Готовы заплатить?



— Куда я пройду за эти деньги?

— Встретитесь и с Роналду, и со всеми «випами».



— Это прямо в подтрибунке, да?

— Вы вообще взрослый человек? Я работаю на стадионе «РЖД Арена» и не хочу не пойми кому разглашать подобную информацию. Я же объяснил, никакого кидалова и предоплаты нет. Вы проходите на стадион и, если вас всё устроило, оплачиваете.



— Вас не уволят за то, что вы делаете?

— Не переживайте за меня.

Объявление №3. Ещё один билет за 100 тысяч. У продавца было 10 пакетов

Тут нам предлагают билет на восточную трибуну. На фотографии цена билета 3334, 34 рубля, продают его за 100 тысяч.

— Ваше объявление ещё актуально? – спрашиваем.

— Да, только вы цену видели?



— 100 тысяч рублей.

— Да-да.



— Это финальная цена?

— Хах. Финальная. Я же никого не заставляю. Если вы мне звоните, значит, предложений вообще нет. Это последний билет, который у меня остался, — другие разлетелись, как пирожки.



— Люди покупают за 100 тысяч?

— Раньше цена была другая.



— А я могу купить билет по той цене?

— Нет, я тогда сам схожу или подарю кому-нибудь. Для меня стоимость этого билета в день матча оценивается в 100 тысяч.



— Много билетов у вас купили за такие деньги?

— У меня было порядка 10 пакетов.

— Как вы их вообще достали?

— Это уже другой вопрос.

— Может, хотя бы за 80 отдадите?

— Нет, 100 – красивая цифра. Хочу красиво закончить.

Перекупщики у стадиона

После обзвона объявлений с «Авито» оставалось узнать, во сколько обойдётся билет, купленный прямо у стадиона. Приехав на стадион, мы сразу же увидели людей, похожих на спекулянтов. Не ошиблись.



— По чём у вас? – спрашиваем у одного из них.

— От двадцати.



— Что за места?

— Угловые сектора — 17-й и 18-й.



— А по центру?

— По тридцать.



— Ого!

— Ну а что? Мы сами за них отдавали около 20 тыс. При этом покупали месяца за два.



— А если нам надо на группу? — обращаемся к девушкам по соседству.

— Тоже можно. 8 билетов будут стоить по 20 тыс. рублей. Но это уже по центру, прямо перед выходом в ресторан. Возьмите визитку, может, тысяч за 15 вас проведём. Сколько вас человек? Семь? Точно сделаем скидку. Мы вам позвоним за полтора часа, ждите.

Только отходим от касс и встречаем актёра Андрея Бурковского. Того сразу же перехватывают перекупы и уводят в сторону. Они что-то оживленно обсуждают, после чего довольный Бурковский уходит. Похоже, с билетом. Спекулянт сказал, что он обошёлся ему в 50 тысяч.

И ещё одна история

Журналисты аккредитовываются на матчи через личный кабинет на официальном сайте: клуб одобряет или отклоняет заявку, после чего нам на почту приходит ответ. Сотрудники пресс-службы прекрасно знают наших журналистов, поэтому обычно никаких проблем с процессом не возникает. В этот раз нам написали, что от нашего издания на матч с «Ювентусом» аккредитовались какие-то незнакомые сотрудникам «Локо» люди. Оказалось, что мы их тоже не знаем и понятия не имеем, как вообще им удалось пройти аутентификацию.



В борьбе за шанс увидеть Роналду все средства хороши.