Над ними посмеивались, а они вдруг зажгли. 6 самых неожиданных открытий РПЛ

В данную подборку мы включили футболистов, которые ещё пару месяцев назад совершенно не котировались среди болельщиков и специалистов, получали обидные прозвища или ехидные насмешки, а сейчас они – на виду исключительно со знаком «плюс», меняют о себе мнение и выходят на новый уровень. Так держать!

Вряд ли у кого-то возникали вопросы по опыту и номинальному уровню игры новичка «Краснодара», всё-таки в сборную Швеции за красивые глазки, длинные ноги и мускулистое тело не вызовут, классных и полезных качеств в лучшие годы у Берга хватало. Сомнения касались двух пунктов: не едет ли 33-летний форвард с ярмарки и подходит ли вообще «быкам» по стилю. Первые матчи Берга за новый клуб скорее намекали на отрицательные ответы в обоих случаях, особенно его кошмарная форма отразилась на выступлениях клуба в Лиге чемпионов.



Но «Краснодар» всячески защищал нападающего перед экспертами и болельщики, приводил статистические доводы в его пользу – и было понятно, что Мурад Мусаев не сдастся и попробует найти Маркусу применение. Постепенно швед действительно адаптировался, сейчас он уже играет важную роль на поле. Берг забил почти во всех больших матчах (два – ЦСКА, по одному – «Спартаку» и «Локомотиву»), добавил атакующей линии габаритов и здорового примитивизма. И «Краснодар» имеет право иронично отвечать смеявшимся прежде критикам. Раунд засчитан.

Эсекьель Понсе

Аргентинского нападающего поспешили окрестить «не уровнем «Спартака» после летней части сезона, он удостоился персональной оценки даже от одного бывшего главного тренера красно-белых, да и болельщики в массе своей относились к новичку скептически. При Олеге Кононове Понсе забивал только в Кубке России да хилому «Туну» в Лиге Европы, выходил на поле через раз (Олег Георгиевич сначала вообще двигал профильного центрфорварда на фланг, а потом часто предпочитал ему универсального Шюррле) и действительно со стороны казался бестолковым приобретением.



При Доменико Тедеско всё изменилось. Теперь Понсе – эффективное оружие при выходе в атаку через забросы (несмотря на не самые выдающиеся габариты, он классно цепляется), а резко возросшее количество передач от партнёров в штрафную, как из центральной зоны, так и с флангов, моментально привело к появлению моментов. Реализует их Понсе, правда, пока так себе. Но какие-то забивает (два важнейших гола «Локо» и «Крыльям»), а остальное такими темпами обязательно придёт. Форвард, который правильно открывается и встроен в систему, определённо будет приносить пользу.

Раскритикованные новички «Спартака» вдруг зафеерили. Это заслуга Тедеско? Разбираемся в причинах преображения Понсе, Ларссона и Крала в матче с «Локо».

История Ларссона также упирается в вопрос правильного использования. Кононов пытался найти ему место справа в полузащите при 4-2-3-1, но позиция при внешней схожести по функциям отличалась от той, где он блистал в Швеции в последний сезон (справа в тройке форвардов при 3-4-3). Ларссон много работал сзади на своей половине, получал мяч не в передней линии, а эффективность от его смещений с бровки под рабочую левую сильно уступала той, что демонстрировал Бакаев.



Тедеско сдвинул Ларссона в нападение, но сделал его не единственным форвардом, а партнёром Понсе. Здесь Джордан расцвёл. Прямо сейчас он один из лучших в «Спартаке», чаще встречается с мячом в штрафной, получает моменты в каждой игре и стал героем матчей против «Локомотива» и «Ростова» в Кубке.

С чем у вас ассоциировался Бабурин? У многих – с постоянными флеш-интервью в перерыве матчей «Зенита» при Андре-Виллаш Боаше. У других – с сотней матчей за вторую команду сине-бело-голубых. Егор мог бы стать настоящей легендой «Зенита-2», однако в 25 лет он всё же созрел для нового вызова. Первая аренда в «Рубин» получилась скомканной, зато полноценный переход в «Ростов» уже состоялся не зря.



В команде Валерия Карпина Бабурин с конца августа – основной вратарь. Он усадил на лавку Песьякова, успел провести 12 матчей подряд, выдать десяток эффектных спасений и несколько раз попасть в символические сборные тура. Да, Егору не хватает стабильности, однако главное, что в свои уже не самые молодые годы он наконец-то начал настоящую карьеру в РПЛ.

Хейт в адрес Мелкадзе со стороны спартаковских болельщиков начался спонтанно, а в какой-то момент достиг грандиозного размаха. Причины просты: во-первых, Георгия к основе после длительной паузы стал привлекать «ненавистный» Кононов, во-вторых, футболист позволил себе не сразу подписать новый контракт и потребовать увеличение зарплаты, в-третьих, он попросту не забивал – и все тыкали его четырьмя десятками матчей в РПЛ без голов. При этом мало кто переводил количество игр в минуты – более скромные, ведь в большинстве случаев Мелкадзе выходил на замену.



Но даже при всей чрезмерности критики сложно было не согласиться: Мелкадзе не являлся игроком уровня «Спартака», особенно кризисного, где требовалось выходить в экстренных ситуациях и давать результат безо всяких отговорок. В «Тамбове» Георгий не вышел на новый уровень. Он играет на своём (кто видел его в «Спартаке-2» — подтвердит), просто получил больше времени и, главное, доверие. Мелкадзе всегда был хорошо готовым физически игроком, агрессивно идущим в прессинг, умеющим продавить соперников и пробить с любой дистанции. С такими качествами можно запросто забивать в РПЛ по 10-15 голов за сезон и не тужить.

Однако не факт, что Тедеско захочет вернуть Мелкадзе после аренды. Проблем у Георгия по-прежнему много. В частности – с процентом правильных решений и сохранённых мячей.

Когда-то Обухов подавал надежды в «Спартаке», но в последние годы все о нём подзабыли. Он выступал в угасающей «Кубани», затем «Мордовии», далее – «Тамбове» и «Сочи». Всё – на уровне ФНЛ. При этом выглядел там Обухов не то чтобы великолепно.



Всё в том же «Тамбове» Владимир получил новый шанс закрепиться в элите и – к удивлению многих – начал им пользоваться. Владимир показал главное своё умение (способность освободиться под удар и выстрелить с любой дистанции), забил уже три гола и образовал эффективную связку с другим «отшельником «Спартака» Мелкадзе.