Кто вышел на Евро и какие корзины будут на жеребьёвке

Закончился отборочный этап Евро-2020 – место на турнире обеспечили себе 20 сборных.
Ещё четыре путёвки будут разыграны весной — через плей-офф Лиги наций. За них поборются 16 команд, точный расклад будет известен 22 ноября.
А 30 ноября в Бухаресте состоится жеребьёвка, но уже сейчас можно предположить, как сформируются корзины. Команды будут разбиты на четыре группы по шесть в каждой.
С группами пока чуть сложнее. Посев будет определяться в соответствии с рейтингом, который формируется из множества различных факторов: итоговое место в группе, очки, разница забитых и пропущенных мячей, забитые мячи, голы в гостях, количество побед, количество побед в гостях, меньший дисциплинарный рейтинг и рейтинг Лиги наций УЕФА. Важно, что результаты в матчах с шестыми командами в группе не учитываются.
Команды-хозяйки разбиты по парам и автоматически попадают в заранее распределённые группы (Россия вместе с Данией — в группе В), поэтому нам может попасться только Бельгия. Из третьей корзины у нас Дания, из четвёртой может быть Уэльс, Финляндия или команда, которая отберётся через Лигу наций.
Пока всё выглядит странно и запутанно, но не переживайте – наверное, даже в УЕФА не все понимают, как это работает.
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