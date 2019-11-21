«Шахтёр» наказали за русский язык на стадионе. Правосудие от украинского КДК

Что случилось

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел инцидент, связанный с расистским поведением болельщиков на матче 14-го тура чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо» в Харькове, и принял довольно странное решение. Члены КДК решили наказать не только «Динамо» (проведением одного матча без зрителей и штрафом в размере 500 тысяч гривен (1,32 млн рублей) за выкрики фанатов киевской команды в адрес полузащитника «Шахтёра» Тайсона), но и донецкий клуб.

Дело в том, что на домашнем стадионе «горняков» «Металлист» диктор во время игры несколько раз сделал объявление о недопустимости расистского поведения на русском языке. Для КДК этого оказалось достаточно для того, чтобы обязать «Шахтёр» выплатить 20 тысяч гривен штрафа (около 53 тысяч рублей).



Кстати, своё наказание получил и сам «потерпевший». За оскорбительный жест в адрес болельщиков Тайсона дисквалифицировали на один матч и ещё на два условно.

Что произошло во время того матча

Самый неприятный эпизод игры случился в середине второго тайма, когда «Динамо» проигрывало со счётом 0:1. Примерно на 74-й минуте болельщики киевлян начали оскорблять Тайсона на расовой почве.



Не выдержав издевательств, бразилец показал фанатам средний палец, а затем пнул мяч в их сторону и ушёл в подтрибунное помещение. По пути футболист расплакался.



Сразу после случившегося главный арбитр встречи Николай Балакин увёл команды с поля и попросил диктора сделать объявление о недопустимости подобного поведения со стороны болельщиков. С такой же просьбой он обращался и в начале второй половины игры. Тогда о расистском поведении болельщиков судье сообщил хавбек «Шахтёра» Дентиньо.



После небольшой паузы рефери возобновил матч и сразу же показал Тайсону красную карточку за неприличный жест. Несмотря на то, что «горняки» победили, вечер для бразильца был испорчен.



В своём «Инстаграме» он опубликовал антирасистскую речь, а чуть позже даже заговорил об уходе из клуба.

«Первое, о чём я подумал, что мне нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Однако это сложно, поскольку «Шахтёр» отказался продавать меня в «Милан» за € 30 млн. Представляете, что меня сейчас могут отпустить? Нет пути. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске», — сказал Тайсон Globo Esporte.

«Позор для Украины!» Скандал вокруг матча «Шахтёр» — «Динамо» К набирает обороты Реакция на инцидент в игре грандов украинского чемпионата и другие новости – в нашем обзоре событий минувшего дня.

Как отреагировали на инцидент на Украине

После окончания матча болельщиков «Динамо» публично осудили главный тренер «Шахтёра» и другие представители клуба, украинская Премьер-лига, борец и депутат Жан Беленюк, а также УЕФА. Кроме того, по факту расистского поведения фанатов национальная полиция Харьковской области возбудила уголовное дело.