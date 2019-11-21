«Шахтёр» наказали за русский язык на стадионе. Правосудие от украинского КДК

Что случилось
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел инцидент, связанный с расистским поведением болельщиков на матче 14-го тура чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо» в Харькове, и принял довольно странное решение. Члены КДК решили наказать не только «Динамо» (проведением одного матча без зрителей и штрафом в размере 500 тысяч гривен (1,32 млн рублей) за выкрики фанатов киевской команды в адрес полузащитника «Шахтёра» Тайсона), но и донецкий клуб.
Дело в том, что на домашнем стадионе «горняков» «Металлист» диктор во время игры несколько раз сделал объявление о недопустимости расистского поведения на русском языке. Для КДК этого оказалось достаточно для того, чтобы обязать «Шахтёр» выплатить 20 тысяч гривен штрафа (около 53 тысяч рублей).
Кстати, своё наказание получил и сам «потерпевший». За оскорбительный жест в адрес болельщиков Тайсона дисквалифицировали на один матч и ещё на два условно.
Что произошло во время того матча
Самый неприятный эпизод игры случился в середине второго тайма, когда «Динамо» проигрывало со счётом 0:1. Примерно на 74-й минуте болельщики киевлян начали оскорблять Тайсона на расовой почве.
Не выдержав издевательств, бразилец показал фанатам средний палец, а затем пнул мяч в их сторону и ушёл в подтрибунное помещение. По пути футболист расплакался.
Сразу после случившегося главный арбитр встречи Николай Балакин увёл команды с поля и попросил диктора сделать объявление о недопустимости подобного поведения со стороны болельщиков. С такой же просьбой он обращался и в начале второй половины игры. Тогда о расистском поведении болельщиков судье сообщил хавбек «Шахтёра» Дентиньо.
После небольшой паузы рефери возобновил матч и сразу же показал Тайсону красную карточку за неприличный жест. Несмотря на то, что «горняки» победили, вечер для бразильца был испорчен.
В своём «Инстаграме» он опубликовал антирасистскую речь, а чуть позже даже заговорил об уходе из клуба.
«Первое, о чём я подумал, что мне нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Однако это сложно, поскольку «Шахтёр» отказался продавать меня в «Милан» за € 30 млн. Представляете, что меня сейчас могут отпустить? Нет пути. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске», — сказал Тайсон Globo Esporte.
Как отреагировали на инцидент на Украине
После окончания матча болельщиков «Динамо» публично осудили главный тренер «Шахтёра» и другие представители клуба, украинская Премьер-лига, борец и депутат Жан Беленюк, а также УЕФА. Кроме того, по факту расистского поведения фанатов национальная полиция Харьковской области возбудила уголовное дело.
- 21 ноября 2019
-
20:27
-
20:24
-
20:05
-
20:04
-
19:46
-
19:39
-
19:24
-
19:09
-
19:01
-
18:53
-
18:40
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:54
-
17:39
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:04
-
16:51
-
16:50
-
16:34
-
16:20
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:43
-
15:42
-
15:23
-
15:18
-
15:05