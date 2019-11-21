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От расистского скандала на матче «Шахтёр» — «Динамо» пострадали все.

«Шахтёр» наказали за русский язык на стадионе
Богдан Горбунов
«Шахтёр» наказали за русский язык на стадионе. Правосудие от украинского КДК
КДК Украинской АФ наказал «Шахтёр» за объявление на русском языке
Футбол / Прочие турниры 0

Что случилось

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел инцидент, связанный с расистским поведением болельщиков на матче 14-го тура чемпионата Украины между «Шахтёром» и «Динамо» в Харькове, и принял довольно странное решение. Члены КДК решили наказать не только «Динамо» (проведением одного матча без зрителей и штрафом в размере 500 тысяч гривен (1,32 млн рублей) за выкрики фанатов киевской команды в адрес полузащитника «Шахтёра» Тайсона), но и донецкий клуб.

Дело в том, что на домашнем стадионе «горняков» «Металлист» диктор во время игры несколько раз сделал объявление о недопустимости расистского поведения на русском языке. Для КДК этого оказалось достаточно для того, чтобы обязать «Шахтёр» выплатить 20 тысяч гривен штрафа (около 53 тысяч рублей).

Кстати, своё наказание получил и сам «потерпевший». За оскорбительный жест в адрес болельщиков Тайсона дисквалифицировали на один матч и ещё на два условно.

Что произошло во время того матча

Самый неприятный эпизод игры случился в середине второго тайма, когда «Динамо» проигрывало со счётом 0:1. Примерно на 74-й минуте болельщики киевлян начали оскорблять Тайсона на расовой почве.

Не выдержав издевательств, бразилец показал фанатам средний палец, а затем пнул мяч в их сторону и ушёл в подтрибунное помещение. По пути футболист расплакался.

Сразу после случившегося главный арбитр встречи Николай Балакин увёл команды с поля и попросил диктора сделать объявление о недопустимости подобного поведения со стороны болельщиков. С такой же просьбой он обращался и в начале второй половины игры. Тогда о расистском поведении болельщиков судье сообщил хавбек «Шахтёра» Дентиньо.

После небольшой паузы рефери возобновил матч и сразу же показал Тайсону красную карточку за неприличный жест. Несмотря на то, что «горняки» победили, вечер для бразильца был испорчен.

В своём «Инстаграме» он опубликовал антирасистскую речь, а чуть позже даже заговорил об уходе из клуба.

«Первое, о чём я подумал, что мне нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию. Однако это сложно, поскольку «Шахтёр» отказался продавать меня в «Милан» за € 30 млн. Представляете, что меня сейчас могут отпустить? Нет пути. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске», — сказал Тайсон Globo Esporte.

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Как отреагировали на инцидент на Украине

После окончания матча болельщиков «Динамо» публично осудили главный тренер «Шахтёра» и другие представители клуба, украинская Премьер-лига, борец и депутат Жан Беленюк, а также УЕФА. Кроме того, по факту расистского поведения фанатов национальная полиция Харьковской области возбудила уголовное дело.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

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